"Бостон" обыграл "Тампу" и забронировал себе место в плей-офф НХЛ - Кубке Стэнли

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись 13 матчей, в центральном из которых Бостон" забронировал себе место в плей-офф, переиграв "Тампу", сообщает официальный сайт лиги.

"Брюинз" обырали "Тампу Бэй" со счетом 4:0.

"Бостон" одержал ключевую победу и впервые за три сезона вышел в плей-офф. Победа стала для "Брюинз" шестой подряд, и команда Брюса Кэссиди прервала серию из двух неудачных концовок сезона, когда она упускала шанс выйти в плей-офф в последний момент.

Переломным моментом стало начало второго периода, когда Дрю Стэффорд открыл счет. До этого "Тампа" пять минут провела в большинстве после удаления Брэда Маршана, но не смогла ничего создать за этот отрезок. Перед вторым перерывом Давид Пастрняк удвоил преимущество "Бостона", а в середине третьего Здено Хара забил в большинстве и снял все вопросы.

"Тампа" сохранила шансы на выход в плей-офф. Их немного, но они есть. "Лайтнинг" на пять очков отстают от "Торонто", с которым встретятся в четверг. После этого "Лифс" предстоят непростые встречи с "Питтсбургом" и "Коламбусом", так что "Тампа" в случае побед над "Торонто", "Монреалем" и "Баффало" может обойти конкурента. Также в пределах досягаемости находится "Оттава", но отставание от нее составляет шесть баллов.

Бостон впервые с 2014 года вышел в плей-офф.

Бостон — Тампа-Бэй 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 25:56 Стаффорд — 7 (Крейчи, Макквейд) — 1:0, 36:06 Пастрнак — 33 (Нэш, Миллер) — 2:0, 49:12 Хара — 9 (Крюг, Бэкес — больш) — 3:0, 58:58 Пастрнак — 34 (Крейчи) — 4:0

Вратари: Раск — Василевский

Нью-Джерси — Филадельфия 1:0 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: в овертайме 00:59 Мур — 10 (Холл, Палмьери) — 1:0

Вратари: Кинкейд — Мэйсон

Питтсбург — Коламбус 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 18:51 Роувни — 2 (Уилсон) — 1:0, 29:26 Хорнквист — 20 (Кунакл) — 2:0, 32:30 Дюмолин — 1 (Гентцель, Кросби) — 3:0, 40:33 Гентцель — 14 (Шультц, Кросби) — 4:0, 50:20 Дубински — 12 (меньш) — 4:1

Вратари: Мюррей — Бобровский

Торонто — Вашингтон 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 14:34 Эллер — 12 (Бураковски, Коннолли) — 0:1, 30:00 Шеттенкирк — 12 (Бэкстрем, Овечкин — больш) — 0:2, 48:11 Шмидт — 3 (Коннолли, Уильямс) — 0:3, 56:44 Уилсон — 7 (Винник, Бигл) — 0:4, 58:52 Марнер — 19 (ван Римсдайк, Бозак — больш) — 1:4

Вратари: Макэлхинни — Грубауэр

Оттава — Детройт 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 12:59 Карлссон — 17 (Туррис) — 1:0, 27:49 Паятт — 9 (Хоффман, Пажо) — 2:0

Вратари: Андерсон — Ховард

Сент-Луис — Виннипег 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Шайбы: 00:35 Пьетранджело — 13 — 1:0, 21:47 Лайне — 35 (Стюарт, Литтл) — 1:1, 22:01 Элерс — 25 (Шайфли, Уилер) — 1:2, 22:49 Стюарт — 2 (Перро, Лоури) — 1:3, 24:38 Лехтеря — 7 (Барбашев, Сэнфорд) — 2:3, 44:48 Шайфли — 31 (Уилер, Элерс) — 2:4, 49:02 Лайне — 36 (Перро, Литтл) — 2:5

Вратари: Аллен (Хаттон) — Хатчинсон

Нэшвилл — Нью-Йорк Айлендерс 1:2 (в овертайме) (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 27:03 Фишер — 18 (Уилсон, Смит) — 1:0, 41:32 Нельсон — 18 (де Хаан, Зайденберг) — 1:1, в овертайме 01:25 Хики — 4 (Бэйли, Галак) — 1:2

Вратари: Ринне — Галак

Миннесота — Каролина 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: 05:39 Паризе — 19 (Стаал, Нидеррайтер) — 1:0, 06:56 Стемпняк — 16 (Скиннер, Слэвин) — 1:1, 11:05 Шрейдер — 6 (Дамба, Эрикссон Эк) — 2:1, 16:19 Скиннер — 34 (Хэнифин, Раск — больш) — 2:2, 18:16 Нидеррайтер — 23 (Паризе, Спаржеон) — 3:2, 19:48 Скиннер — 35 (Стемпняк, Райан) — 3:3, 27:25 Койл — 18 (Фолин, Ханзал) — 4:3, 54:18 Нидеррайтер — 24 (Паризе, Стаал) — 5:3

Вратари: Дубник — Уорд

Даллас — Аризона 3:2 (в овертайме) (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 13:54 Ритчи — 16 — 1:0, 17:12 Диккинсон — 1 (Кракнелл) — 2:0, 17:24 Дворак — 15 (Келлер, Макгинн) — 2:1, 55:33 Дюклер — 5 (Доми, Бурмистров) — 2:2, в овертайме 03:45 Хонка — 1 (Спецца, Смит) — 3:2

Вратари: Ниеми — Смит

Колорадо — Чикаго 4:3 (в овертайме) (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: 20:28 Панарин — 30 (Кэйн, Тэйвз — больш) — 0:1, 24:15 Хартман — 19 (Крюгер) — 0:2, 30:57 Крюгер — 5 (Розживал, Хосса) — 0:3, 32:19 Дюшен — 18 (Ньето — меньш) — 1:3, 36:31 Ландеског — 17 (меньш) — 2:3, 45:46 Григоренко — 10 (Дюшен, Барберио) — 3:3, в овертайме 01:57 Джонсон — 2 (Дюшен) — 4:3

Вратари: Пикар — Дарлинг

Анахайм — Калгари 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 15:19 Бэклунд — 22 (Джиордано, Верстиг) — 0:1, 20:48 Ивс — 31 (Гетцлаф) — 1:1, 33:02 Биекса — 3 (Верметт, Перри) — 2:1, 46:43 Вагнер — 5 (Шоу, Томпсон) — 3:1

Вратари: Гибсон — Эллиотт (Джонсон)

Лос-Анджелес — Эдмонтон 6:4 (0:2, 3:1, 3:1)

Шайбы: 02:31 Лучич — 20 (Макдэвид, Клефбом — больш) — 0:1, 11:31 Ньюджент-Хопкинс — 17 (Эберле, Расселл) — 0:2, 22:22 Шор — 6 (Бродзински, Браун) — 1:2, 32:29 Браун — 12 (Шор) — 2:2, 35:30 Дауд — 6 (Клиффорд, Бродзински) — 3:2, 36:46 Ньюджент-Хопкинс — 18 (Кассьян, Нюрс) — 3:3, 41:40 Льюис — 11 (Шор, Ладью) — 4:3, 50:09 Пирсон — 24 (Тоффоли) — 5:3, 53:48 Нюрс — 5 (Драйзайтль) — 5:4, 58:39 Даути — 10 — 6:4

Вратари: Квик — Талбо

Сан-Хосе — Ванкувер 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 00:18 Лабанк — 8 (Павелски) — 1:0, 00:30 Уорд — 9 (Донской, Шлемко) — 2:0, 43:30 Танев — 2 (Бозер, Сбиса) — 2:1, 49:18 Тирни — 10 (Бернс, Донской) — 3:1

Вратари: Джонс — Бахман

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 80 игр 101 очко

2 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 80 97

3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 79 97

4 [Калгари Флеймз] Калгари 80 92

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 79 83

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 79 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 80 68

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 80 108

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 80 102

3 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 79 93

4 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 80 92

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 80 83

6 [Даллас Старс] Даллас 80 77

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 79 47

Подробная таблица

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

# КОМАНДА И О

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 79 101

2 [Бостон Брюинз] Бостон 80 94

3 [Оттава Сенаторс] Оттава 79 94

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 79 93

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 79 88

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 79 77

7 [Детройт Ред Уингз] Детройт 80 76

8 [Баффало Сэйбрс] Баффало 79 76

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 79 114

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 79 109

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 79 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 79 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 79 88

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 80 85

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 79 84

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 79 70