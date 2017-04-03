Игроки НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2018

Национальная хоккейная лига в понедельник объявила, что не примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает официальный сайт лиги.

"Ранее мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступало против паузы в календаре в сезоне 2017-18 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты к предложениям всех сторон, имеющих к этому отношение (в том числе МОК, ИИХФ, НХЛПА и т.д.), а совет директоров был готов пересмотреть свои взгляды на проблему, - говорится в заявлении НХЛ. - Прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не случилось. Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов. В результате, а также с целью прекратить все спекуляции на данную тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона 2017-18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт".

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в предыдущие месяцы неоднократно повторял, что владельцы клубов выступали против участия в Олимпиаде по многим причинам. Основной из них был 17-дневный перерыв в феврале, когда сезон в лиге американского футбола (НФЛ) уже закончен, а в главной бейсбольной лиге (МЛБ) еще не начался.

На этом прервется серия из пяти подряд участий игроков НХЛ в зимних Олимпиадах, которая началась на Играх-1998 в Нагано (Япония).