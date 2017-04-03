Вратарь клуба НХЛ "Филадельфии" выписан из больницы после обморока

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" Михал Нойвирт, который не сумел доиграть матч против "Нью-Джерси Дэвилз" из-за потери сознания, выписан из больницы, сообщает SportArena со ссылкой на TSN.

Хоккеист в сознании был доставлен в больницу, а позже стало известно, что у чеха была простуда, которая привела к резкому скачку температуры и обезвоживанию организма.

Кипер уже выписан из больницы и находится дома. Все показатели организма находятся в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, в середине первого периода матча хоккеист неожиданно упал на лед, хотя в этот момент рядом с ним не было никакого игрового эпизода и он не участвовал в столкновении. На видео видно, что Михал просто потерял сознание. После этого голкипер срочно был доставлен в госпиталь, но обошлось без серьезных последствий.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провел 24 матча, в которых команда добыла 11 побед