Вратарь клуба НХЛ "Филадельфии" выписан из больницы после обморока

13:51, 03 апреля 2017
Хоккей
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Все показатели Питера Нойвирта находятся в норме.

Нойврит потерял сознание прямо во время матча / Reuters

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" Михал Нойвирт, который не сумел доиграть матч против "Нью-Джерси Дэвилз" из-за потери сознания, выписан из больницы, сообщает SportArena со ссылкой на TSN.

Хоккеист в сознании был доставлен в больницу, а позже стало известно, что у чеха была простуда, которая привела к резкому скачку температуры и обезвоживанию организма.

Кипер уже выписан из больницы и находится дома. Все показатели организма находятся в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, в середине первого периода матча хоккеист неожиданно упал на лед, хотя в этот момент рядом с ним не было никакого игрового эпизода и он не участвовал в столкновении. На видео видно, что Михал просто потерял сознание.  После этого голкипер срочно был доставлен в госпиталь, но обошлось без серьезных последствий.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провел 24 матча, в которых команда добыла 11 побед

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Теги: #хоккей#НХЛ