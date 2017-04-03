В Западной конференции НХЛ определились все восемь участников Кубка Стэнли

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись десять матчей, по итогам которых последним участником плей-офф от Западной конференции стал "Нешвилл Предаторз", сообщает официальный сайт лиги.

Сам "Нешвилл" должен был гарантировать себе место в плей-офф в случае победы над "Сент-Луисом", но проиграл со счетом 1:4. В свою очередь, конкуренты "Предаторз" в борьбе за место в Кубке Стэнли из "Лос-Анджелеса" также неожиданно уступили, проиграв аутсайдеру нынешнего сезона "Аризоне" - 1:2.

Баффало — Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 09:31 Клаттербак — 5 (Ледди) — 0:1, 30:08 Кэйн — 27 (Смит) — 1:1, 31:04 Хо-Санг — 4 (Зайденберг) — 1:2, 45:17 Гиргенсонс — 7 (Моулсон, Каррьер) — 2:2, 49:19 Ли — 30 — 2:3, 54:33 Ли — 31 — 2:4

Вратари: Ленер — Галак

Сент-Луис — Нэшвилл 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 05:22 Тарасенко — 37 (Швартц, Перррон) — 1:0, 11:22 Джохансен — 14 (Форсберг, Саббен) — 1:1, 20:55 Стин — 15 (Перрон) — 2:1, 26:47 Перрон — 17 (Пьетранджело) — 3:1, 48:11 Эдмундсон — 3 — 4:1

Вратари: Аллен — Сарос

Питтсбург — Каролина 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 11:28 Гентцель — 13 (Руведель, Бонино — больш) — 1:0, 13:21 Скиннер — 33 (Линдхольм, Уоллмарк) — 1:1, 27:50 Уилсон — 8 (Роуни) — 2:1, 45:07 Шири — 22 (Хорнквист, Кессел — больш) — 3:1, 49:38 Фальк — 17 (Ахо, Линдхольм — больш) — 3:2

Вратари: Мюррей — Лак

Миннесота — Колорадо 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 05:04 Ханзал — 19 (Койл, Поминвилль) — 1:0, 05:27 Спаржеон — 10 (Хоула, Койву) — 2:0, 17:03 Ландеског — 16 (Компер, Джонсон) — 2:1, 19:40 Хоула — 14 (Гранлунд, Койву) — 3:1, 23:35 Паризе — 18 (Стаал, Бродин — больш) — 4:1, 36:16 Шрейдер — 5 (Сутер) — 5:1, 37:09 Рантанен — 18 (Андригетто) — 5:2

Вратари: Дубник — Пикар (Смит)

Тампа-Бэй — Даллас 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Шайбы: 11:27 Эрне — 2 (Горд, Сустр) — 1:0, 21:49 Смит — 3 (Линделл, Спецца) — 1:1, 30:57 Спецца — 14 (Клингберг, Линделл) — 1:2, 39:42 Кобурн — 4 (Стралман, Палат) — 2:2, 45:43 Поинт — 14 (Дотчин, Палат) — 3:2, 53:27 Палат — 17 (Дрюэн, Кучеров — больш) — 4:2, 54:37 Эрне — 3 (Наместников, Джонсон) — 5:2, 56:40 Ритчи — 15 (Линделл, Шор) — 5:3, 59:58 Стралман — 5 — 6:3

Вратари: Будай — Лехтонен

Коламбус — Вашингтон 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Шайбы: 21:12 Оши — 33 (Бэкстрем) — 0:1, 22:56 Бураковски — 12 (Эллер, Шеттенкирк) — 0:2, 30:05 Нисканен — 5 (Бураковски) — 0:3, 49:22 Джонсон — 5 (Веннберг, Ганье) — 1:3, 55:33 Квинси — 6 (Саад, Ганье) — 2:3

Вратари: Бобровский — Холтби

Ванкувер — Сан-Хосе 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: 11:00 Хертл — 9 (Бодкер, Хансен) — 0:1, 12:51 Хертл — 10 (Власич) — 0:2, 56:07 Бертчи — 18 (Хорват) — 1:2, 59:57 Марло — 27 — 1:3

Вратари: Миллер — Джонс

Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Шайбы: 20:33 Филппула — 11 (Уил) — 0:1, 23:57 Зибанеджад — 13 (Зуккарелло — больш) — 1:1, 27:10 Смит — 3 (Зуккарелло, Степан) — 2:1, 47:01 Линдберг — 8 (Джирарди, Зуккарелло) — 3:1, 49:10 Крайдер — 28 (Степан, Шей) — 4:1, 57:54 Шенн — 25 (Гостисбихир) — 4:2, 58:45 Филппула — 12 (Ворачек, Гостисбихир) — 4:3

Вратари: Лундквист — Столарж

Калгари — Анахайм 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы: 11:32 Ивс — 30 (Кеслер, Фаулер — больш) — 0:1, 19:03 Силфверберг — 23 (Кеслер, Биекса) — 0:2, 23:48 Верстиг — 14 (Броуди, Гудро — больш) — 1:2, 30:01 Верстиг — 15 (Джиордано, Броуди — больш) — 2:2, 37:53 Хольцер — 2 (Гетцлаф) — 2:3, 45:42 Фролик — 17 (Джиордано, Бэклунд) — 3:3, 56:54 Шоу — 3 (Кеслер, Кольяно) — 3:4

Вратари: Эллиотт — Бернье

Лос-Анджелес — Аризона 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 19:45 Бурмистров — 4 (Экман-Ларссон, Голигоски — больш) — 0:1, 23:09 Дюклер — 4 (Доми, Экман-Ларссон) — 0:2, 44:21 Мартинес — 9 (Ладью, Копитар — больш) — 1:2

Вратари: Квик — Смит

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 79 игр 99 очков

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 78 97

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 79 95

4 [Калгари Флеймз] Калгари 79 92

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 78 81

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 78 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 79 67

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 79 107

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 79 100

3 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 78 93

4 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 79 91

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 79 81

6 [Даллас Старс] Даллас 79 75

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 78 45

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 78 99

2 [Бостон Брюинз] Бостон 79 92

3 [Оттава Сенаторс] Оттава 77 91

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 77 91

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 78 88

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 78 77

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 78 76

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 78 74

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 78 112

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 78 107

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 78 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 79 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 78 86

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 79 84

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 78 84

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 78 68