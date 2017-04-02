"Донбасс" одержал третью победу над "Кременчуком" в финальной серии УХЛ

В Дружковке завершился четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук" из Кременчуга и обыграл соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч авершился со счетом 2:1.

Четвёртый матч финальной серии плей-офф был во многом определяющим для команд. Учитывая счёт в серии до начала этой встречи (1:2 в пользу «Донбасса»), «Кременчуку» крайне необходимо было идти вперёд и отыгрываться, чтобы не упускать соперника на расстояние в две победы. В то же время, «Донбасс» явно был не против обеспечить себе более комфортный задел накануне выезда на непривычную для себя ледовую арену в Кременчуге.

Как и в прошлой игре, равновесие нарушило удаление в составе «Кременчука» – в этот раз за выброс шайбы был наказан Владимир Варивода. Уже спустя полторы минуты, когда «Донбасс» закрепился в зоне противника, Сергей Бабинец набросил к воротам на Никиту Буценко, который переправил шайбу в сетку мимо щитков Эдуарда Захарченко. Спустя 8 минут, после ошибки защитника «Кременчука» в своей зоне, Сергей Бабинец подхватил шайбу и бросил по воротам с неудобной руки, однако Захарченко среагировал. Первым на добивании тут был Виталий Лялька, удвоивший счёт.

Однако уже в начале третьего периода «Кременчуку» удалось сократить разрыв. Севастьян Карпенко протащил шайбу и, выехав из-за ворот, бросил по воротам – Евгений Царегородцев отбил и этот бросок, и бросок добивавшего Дмитрия Чернышенко, тем не менее Карпенко со второй попытки всё же переправил шайбу в сетку ворот.

В оставшееся время кременчужане имели хорошие моменты, чтобы сравнять счёт, но Царегородцев был на высоте. За минуту до конца матча Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока, однако и это не помогло: «Донбасс» выигрывает третий матч в серии, которая теперь переезжает в Кременчуг.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу дончан. Любая следующая игра может стать последней в нынешнем чемпионате Украины.

"Донбасс" (Донецк) - "Кременчук" (Кременчуг) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Буценко (Бабинец, Победоносцев – больш.), 28:33. 2:0 - Лялька (Бабинец, Буценко), 34:43. 2:1 - Карпенко (Чернышенко), 42:40.