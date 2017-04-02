Вратарь "Филадельфии Флайерз" потерял сознание во время матча НХЛ (видео)

Вратарь команды Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" чешский легионер Михал Нойвирт потерял сознание во время очередного матча регулярного чемпионата. Видео эпизода выложено на YouTube.

После очередной игровой паузы, прямо перед вбрасыванием в центральной зоне, голкипер упал на лед, что тут же заметил один из арбитров. Игра была прервана на 7 минут, в течение которых врачи оказывали помощь игроку, а затем, поместили его на носилки и унесли с площадки.

Матч продолжился и завершился победой "Филадельфии" над Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 3:0.