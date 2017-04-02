"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" стал лидером Тихоокеанского дивизиона НХЛ

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состолись восемь матчей, в центральном из которых "Эдмонтон" обыграл "Анахайм" и вышел в лидеры Тихоокеанского дивизиона, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

"Эдмонтон" сравнял счет в концовке третьего периода и вырвал победу в овертайме за счет голов Милана Лучича и Леона Драйзайтля. У "Ойлерз" и "Дакс" стало по 91 очку, но "Эдмонтон" занимает первое место Тихоокеанского дивизиона благодаря большему числу побед в овертаймах и основное время (40 против 39).

В составе "Дакс" отличились Райан Гецлаф и Патрик Ивз. Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид забил гол и сделал две голевые передачи и с 94 очками лидирует в споре бомбардиров. На второй позиции находится форвард "Чикаго" Патрик Кейн с 87 баллами. Макдэвид и Драйзатль продлили результативные серии до 10 матчей (это лучший клубный результат за 19 лет) и помогли "Эдмонтону" одержать рекордные в истории клуба восемь подряд домашних побед.

"Анахайм" вправе сетовать на судейство. Удаление Антуана Верметта за три минуты до конца третьего периода, которое реализовал Лучич, выглядело сомнительным. Как и удаление Патрика Ивза в конце второго периода. Оба гола "Дакс" забили в большинстве.

Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Макдэвид (Марун, Ларссон) — 19:11 1:1 — Гецлаф (Сильверберг, Фаулер) — 23:27 (5x4) 1:2 — Ивз (Верметт, Сильверберг) — 48:53 (5x4) 2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 58:02 (5x4) 3:2 — Драйзайтль (Макдэвид) — 61:26 (3x3)

Филадельфия Флайерз — Нью-Джерси Дэвилз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Шенн (Жиру, Гостисбер) – 07:28 (5x4) 2:0 – Макдональд (Вандевельде, Гудас) – 11:28 3:0 – Уил (Ворачек, дель Зотто) – 30:06 (4x3)

Каролина Харрикейнз — Даллас Старз — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 – Спецца (Эли, Пэтерин) – 24:46 0:2 – Клингберг – 58:03 (en), 0:3 – Шор – 58:35 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Дано (Пачьоретти) – 34:24 1:1 – Гурд (Хедман, Друен) – 51:38 1:2 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 60:51 (3x3)

Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс — 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)

1:0 – Нюквист (Нильсен, Дженсен) – 14:50 1:1 – Мэттьюс (Комаров, Зайцев) – 22:56 (5x4) 1:2 – Марнер (Кэррик) – 33:53 1:3 – Нюландер (Мэттьюс, Полак) – 35:08 2:3 – Дженсен (Хельм) – 36:42 3:3 – Кронвалль (Зеттерберг, Нюквист) – 54:41 3:4 – ван Римсдайк (Бозак, Гардинер) – 57:34 3:5 – Мэттьюс (Бойл) – 58:51 4:5 – Грин (Ларкин, Хельм) – 59:15 (6x5)

Виннипег Джетс — Оттава Сенаторз — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

0:1 – Хоффман (Брассар) – 16:15 1:1 – Уилер – 23:29 1:2 – Хоффман (Пайят, Сеси) – 23:40 2:2 – Лоури (Троуба) – 30:43 3:2 – Перро (Литтл, Троуба) – 47:46 4:2 – Элерс (Литтл) – 59:35 (en)

Нэшвилл Предаторз — Миннесота Уайлд — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – Форсберг (Йози, Джохансен) – 37:21 2:0 – Фиала – 37:31 3:0 – Суббэн – 57:37 (en)

Бостон Брюинз — Флорида Пантерз — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 — Аккьяри — 17:03 1:1 — Ванек (Севьюр, Бьюгстад) — 21:38 2:1 — Бержерон (Хара, Пастрняк) — 27:56 2:2 — Ягр (Яндл, Маршессо) — 29:53 (5x4) 3:2 — Крейчи — 34:30 4:2 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 58:16 (5x4) 5:2 — Бержерон — 59:48 (en)

Восточная конференция

1. Вашингтон – 110 очков / 77 матчей

2. Коламбус – 106/77

3. Питтсбург – 105/77

4. Монреаль – 99/78

5. Рейнджерс – 98/78

6. Торонто – 91/77

7. Оттава – 91/77

8. Бостон – 90/78

9. Тампа-Бэй – 86/77

10. Айлендерс – 84/77

11. Каролина – 84/77

12. Филадельфия – 84/78

13. Флорида – 77/78

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/78

16. Нью-Джерси – 68/78

Западная конференция

1. Чикаго – 107 очков/78 матчей

2. Миннесота – 98/78

3. Эдмонтон – 97/78

4. Анахайм – 97/78

5. Сан-Хосе – 93/78

6. Калгари – 92/78

7. Сент-Луис – 91/77

8. Нэшвилл –91/78

9. Лос-Анджелес – 81/77

10. Виннипег – 81/79

11. Даллас – 75/78

12. Ванкувер – 69/77

13. Аризона – 65/78

14. Колорадо – 45/77