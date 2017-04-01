"Сент-Луис" и "Калгари" вышли в плей-офф НХЛ - Кубок Стэнли

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей, где главными событиями дня ста выход в плей-офф - Кубк Стэнли - "Сент-Луис Блюз" и "Калгари Флеймз", сообщает официальный сайт лиги.

"Сент-Луис" проиграл по буллитам, но благодаря одному набранному очку в шестой раз подряд забронировал себе место в плей-офф. В борьбе за третье место Центрального дивизиона "Блюз" на два очка опережают "Нэшвилл". Обеим командам осталось провести по пять встреч.

"Колорадо" прервал серию из семи поражений благодаря успеху в серии буллитов. Мэтт Дюшен и Нэйтан Маккиннон переиграли Джейка Аллена, а Келвин Пикард остановил Александра Стина и Владимира Тарасенко. Результативная серия "Сент-Луиса" достигла восьми (6-0-2) матчей.

В свою очередь, "Калгари" обыграл "Сан-Хосе" (5:2), забронировал себе место в плей-офф и на расстояние одного очка приблизился к "Сан-Хосе", который занимает третье место Тихоокеанского дивизиона. "Шаркс" потерпели восьмое поражение в девяти матчах.

В составе "Флэймз" голами отметились пять разных игроков, а Брайан Эллиотт, выигравший 15-й матч из последних 18, сделал 36 сэйвов. "Калгари" вышел в плей-офф во второй раз за восемь лет, хотя начал сезон 5-10-1.

Чикаго Блэкхоукс — Коламбус Блю Джекетс — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Панарин (Кейн, Тэйвз) — 00:32 (5x4) 1:1 — Фолиньо (Ганье, Джонсон) — 17:15 (4x4) 2:1 — Мариан Госса (Кейн, Сибрук) — 17:37 (4x4) 3:1 — Панарин (Кейн, Керо) — 59:16 (en)

Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз — 3:4 Б

(0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) 0:1 — Гюнцель (Кросби, Кессел) — 20:39 0:2 — Кросби (Шири, Хэйнси) — 30:46 1:2 — Холден — 39:33 (5x4) 1:3 — Раст (Коул) — 46:46 2:3 — Нэш (Миллер, Жирарди) — 48:50 3:3 — Крайдер (Миллер, Холден) — 59:48 (6x5) 3:4 — Кессел — 65:00 (ПБ)

Аризона Койотс — Вашингтон Кэпиталз — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

1:0 — Дворак — 07:26 2:0 — Джурис (Голигоски) — 09:05 3:0 — Бурмистров (Доан, Круз) — 13:12 3:1 — Бекстрем (Оши, Юханссон) — 21:59 (5x4) 3:2 — Винник (Уилсон, Орлов) — 31:04 4:2 – Дворак – 33:28 (5x4) 5:2 — Бурмистров (Доми, Дианджело) — 37:52 (5x4) 6:2 — Холланд — 50:17 6:3 — Уильямс (Нисканен, Юханссон) — 50:37

Ванкувер Кэнакс — Лос-Анджелес Кингз — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

0:1 — Игинла (Мартинес, Ладью) — 32:48 (5x4) 0:2 — Тоффоли (Маззин, Шор) — 36:38

Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Ривз (Апшолл, Шмальц) — 12:29 1:1 — Комфер (Маккиннон, Бэрри) — 31:49 (5x4) 2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)

Калгари Флэймз — Сан-Хосе Шаркс — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 — Годро (Беннетт) — 12:26 2:0 — Монахан (Ткачук, Верстиг) — 23:39 (5x4) 2:1 — Власич (Хэйли, Серенсен) — 28:25 3:1 — Стэйджан (Стоун) — 32:38 4:1 — Чиассон (Верстиг, Броди) — 37:09 4:2 — Карлссон (Павелски, Мартин) — 53:06 5:2 — Беннетт (Чиассон, Броди) — 59:26 (en)

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 — Ли (Бойчак, Таварес) — 05:44 (5x4) 2:0 — Бовилье (Хо-Сэнг, Чимера) — 37:54 2:1 — Хенрик (Кенневилль, Заха) — 51:23 (5x4)

Восточная конференция

1. Вашингтон – 110 очков / 77 матчей

2. Коламбус – 106/77

3. Питтсбург – 105/77

4. Рейнджерс – 98/78

5. Монреаль – 97/77

6. Оттава – 91/76

7. Торонто – 89/76

8. Бостон – 88/77

9. Тампа-Бэй – 85/76

10. Каролина – 84/76

11. Айлендерс – 84/77

12. Филадельфия – 82/77

13. Флорида – 77/77

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/77

16. Нью-Джерси – 68/77

Западная конференция

1. Чикаго – 107 очков/78 матчей

2. Миннесота – 98/77

3. Анахайм – 96/77

4. Эдмонтон – 95/77

5. Сан-Хосе – 93/78

6. Калгари – 92/78

7. Сент-Луис – 91/77

8. Нэшвилл – 89/77

9. Лос-Анджелес – 81/77

10. Виннипег – 79/78

11. Даллас – 73/77

12. Ванкувер – 69/77

13. Аризона – 65/78

14. Колорадо – 45/77