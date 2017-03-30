Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" одержал шестую победу подряд

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых лидер сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата "Вашинтгон Кэпиталз" одержал шестю победу подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Кэпиталз" обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:3.

"Вашингтон" одержал шестую победу подряд и увеличил отрыв от преследователей. "Кэпиталз" на пять очков опережают "Коламбус" в борьбе за первое место в дивизионе и Президентский кубок, но у "Блю Джекетс" есть игра в запасе. В воскресенье соперники встретятся в очном поединке.

Маркус Юханссон и Евгений Кузнецов набрали по 2 (1+1) очка. Российский форвард был признан первой звездой встречи.

За последние два сезона на счету "Вашингтона" 107 побед. Больше со времен введения буллитов (2005-06) было только у "Детройта" - 108 (58 в сезоне 2005-06 и 50 в 2006-07).

"Колорадо" проиграл в седьмой раз подряд. Единственным светлым пятном стал красивейший гол Нэйтана Маккиннона.

Питтсбург — Чикаго 1:5 (0:4, 0:0, 1:1)

Шайбы: 03:23 Панарин — 26 (Кэйн, Керо) — 0:1; 14:39 Паник — 22 (Шмальц, Тэйвз) — 0:2; 19:05 Крюгер — 4 (Кэйн, Панарин) — 0:3; 19:44 Хосса (Хартман) — 0:4; 43:32 Керо — 6 — 0:5; 45:46 Раст — 13 (Коул, Каллен) — 1:5

Вратари: Флери — Кроуфорд

Калгари — Лос-Анджелес 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 03:04 Хэмилтон — 13 (Монахэн, Гудро) — 1:0; 12:04 Льюис — 10 (Форбот, Копитар) — 1:1; 39:04 Игинла — 13 — 1:2; 46:09 Копитар — 12 (Маззин, Габорик) — 1:3; 52:40 Картер — 32 (Игинла, Габорик) — 1:4

Вратари: Эллиотт — Бишоп

Колорадо — Вашингтон 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Шайбы: 04:00 Карлсон — 9 (Кузнецов, Бураковски — больш.) — 0:1; 11:11 Рантанен — 17 (Маккинон, Андригетто) — 1:1; 11:48 Бигл — 13 (Шаттенкирк, Уилсон) — 1:2; 24:57 Йоханссон — 23 (Оши, Шаттенкирк — больш.) — 1:3; 31:03 Кузнецов — 18 (Йоханссон, Уилльямс) — 1:4; 33:50 Нието — 6 (Григоренко, Бурк) — 2:4; 44:29 Маккинон — 16 (Бэрри, Андригетто) — 3:4; 58:38 Эллер — 11 (Винник — п.в.) — 3:5

Вратари: Пикар — Грубауэр

Аризона — Сент-Луис 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 09:16 Берглунд — 22 (Пааярви, Парейко) — 0:1; 22:25 Тарасенко — 36 (Боумистер, Швартц) — 0:2; 54:37 Голигоски — 6 (Дворак, Келлер — больш.) — 1:2; 59:40 Перрон — 16 (Берглунд, Пьетранжело — больш, п.в.) — 1:3

Вратари: Доминге — Хаттон

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 76 игр 95 очков

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 76 93

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 76 93

4 [Калгари Флеймз] Калгари 77 90

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 76 79

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 76 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 77 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 77 105

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 76 96

3 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 76 90

4 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 76 89

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 77 77

6 [Даллас Старс] Даллас 76 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 76 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 76 95

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 75 91

3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 75 87

4 [Бостон Брюинз] Бостон 76 86

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 75 83

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 76 77

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 77 76

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 76 74

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 76 110

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 75 105

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 76 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 77 97

5 [Каролина Харрикейнз] Каролина 75 82

6 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 75 82

7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 76 80

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 76 68