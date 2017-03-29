Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" одержал очередную победе благодаря хет-трику Овечкина

В ночь на среды в Национальной хоккейной лиге было сыграно 11 в центральном из которых. Александр Овечкин разразился хет-триком в победном матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Миннесоты Уайлд", сообщает официальный сайт лиги.

"Кэпиталз" выиграли со счетом 5:4 в овертайме.

Измученные затянувшимся кризисом хозяева вышли на матч против лидера чемпионата с превосходным настроем. Но удаления, слабая игра в меньшинстве, а также бесподобная игра Александра Овечкина, Маркуса Юханссона и Ти-Джея Оши вынудила "Диких" вновь ограничиться лишь одним очком.

Капитан "Вашингтона" провел свой, пожалуй, самый продуктивный матч сезона, оформив хет-трик и сделав голевую передачу. Все три своих гола Овечкин забил в большинстве. Остальные две шайбы "Столичных", включая красивейшую победную в овертайме, забросил Оши. Юханссон сделал четыре голевых передачи, Никлас Бэкстрем - три.

Овечкин за один вечер догнал и обогнал Джонни Бьюсика, заняв 26-ю строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Теперь на его счету 558 голов. Хет-трик стал 17-м в карьере Овечкина. В последних восьми матчах россиянин набрал 11 (6+5) очков.

Третий гол Овечкина на 53-й минуте довел преимущество гостей до 4:2, но "Миннесота" нашла в себе силы отыграться. В финальном штурме Эрик Стаал сравнял счет за 27 секунд до конца основного времени, но на второй минуте овертайма Оши изумительным броском со средней дистанции под перекладину принес "Кэпиталз" их пятую победу подряд.

"Вашингтон" со 108 очками на три балла опережает "Коламбус".

Нью-Джерси — Виннипег 3:4 (по буллитам) (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 00:52 Элерс — 23 (Уилер, Троуба) — 0:1, 08:10 Беннетт — 6 (Заха, Прут) — 1:1, 12:07 Холл — 19 (Зейджак) — 2:1, 35:27 Носсен — 7 (Пьетила) — 3:1, 36:36 Уилер — 23 (Мелькиори, Шайфли) — 3:2, 42:40 Армиа — 9 (меньш) — 3:3

Решающий буллит: Лайне (второй раунд)

Вратари: Шнайдер — Хеллебайк

Бостон — Нэшвилл 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 02:28 Бержерон — 18 (Хара, Маршан) — 1:0, 13:52 Крейчи — 22 (Пастрнак, Стаффорд) — 2:0, 51:16 Смит — 10 (Йоси, Эллис) — 2:1, 55:47 Аккьяри — 1 (Нэш) — 3:1, 58:29 Бэкес — 17 (Мур) — 4:1

Вратари: Раск — Ринне

Филадельфия — Оттава 3:2 (по буллитам) (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:25 Карлссон — 15 (Туррис — больш) — 0:1, 18:34 Шенн — 23 (Гостисбихир, Жиру — больш) — 1:1, 52:35 Туррис — 26 (Сиси, Классон) — 1:2, 54:01 Уил — 6 — 2:2

Решающий буллит: Уил (первый раунд)

Каролина — Детройт 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 10:10 Стемпняк — 15 (Райан, Фальк) — 1:0, 15:23 Нордстрем — 6 (Пеши, Теравайнен) — 2:0, 33:36 Стаал — 16 (Теннисон, Далбэк) — 3:0, 53:33 Носек — 1 (Стрэйт, Миллер) — 3:1, 57:22 Линдхольм — 11 (Ахо, Фальк — больш) — 4:1

Вратари: Уорд — Ховард

Коламбус — Баффало 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 14:47 Квинси — 5 — 1:0, 17:48 Аткинсон — 34 (Джонс, Веннберг) — 2:0, 30:53 Родригес — 4 (О’Райлли, Маккейб — больш) — 2:1, 58:55 Саад — 22 (Андерсон) — 3:1

Вратари: Бобровский — Нилссон

Торонто — Флорида 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 11:54 Мэттьюз — 35 (Хайман, Нюландер) — 1:0, 14:43 Комаров — 13 (Браун, Кадри) — 2:0, 35:31 Смит — 14 (Яндл, Демерс) — 2:1, 43:32 Хайман — 10 (Комаров — меньш) — 3:1, 59:04 Ягр — 15 (Барков, Яндл — больш) — 3:2

Вратари: Макэлхинни — Раймер (Белла)

Монреаль — Даллас 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 01:47 Маккензи — 6 — 0:1, 35:49 Пасиоретти — 34 (Дано) — 1:1, 43:21 Галлахер — 9 (Байрон) — 2:1, 53:02 Лехконен — 14 (Марков) — 3:1, 57:58 Радулов — 16 (Пасиоретти) — 4:1

Вратари: Прайс — Лехтонен

Миннесота — Вашингтон 4:5 (в овертайме) (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 11:36 Оши — 31 (Бэкстрем, Овечкин) — 0:1, 22:17 Поминвилль — 12 (Ханзал, Нидеррайтер) — 1:1, 27:31 Овечкин — 31 (Джохансен, Бэкстрем — больш) — 1:2, 32:28 Овечкин — 32 (Шеттенкирк, Йоханссон — больш) — 1:3, 35:43 Ханзал — 18 (Поминвилль, Спаржеон) — 2:3, 52:29 Овечкин — 33 (Бэкстрем, Йоханссон — больш) — 2:4, 55:03 Спаржеон — 9 — 3:4, 59:33 Стаал — 27 (Спаржеон, Койву) — 4:4, в овертайме 01:52 Оши — 32 (Йоханссон, Нисканен) — 4:5

Вратари: Дубник — Холтби

Эдмонтон — Лос-Анджелес 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 14:44 Макдэвид — 27 (Драйзайтль) — 1:0, 17:11 Игинла — 12 — 1:1, 27:03 Грайба — 2 (Нюрс, Ньюджент-Хопкинс) — 2:1

Вратари: Талбо — Квик

Ванкувер — Анахайм 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Шайбы: 00:23 Перри — 16 (Ритчи, Верметт) — 0:1, 01:37 Ивс — 28 (Ракелл, Биекса) — 0:2, 19:44 Ритчи — 14 (Линдхольм, Мэнсон) — 0:3, 23:44 Монтур — 2 (Верметт) — 0:4, 42:34 Бозер — 2 (Саттер) — 1:4

Вратари: Миллер — Бернье

Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс 5:4 (в овертайме) (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 01:44 Хансен — 7 (Хертл, Бодкер) — 1:0, 13:30 Хэйес — 21 (Пампел) — 1:1, 18:01 Карлссон — 10 (Власич, Брон — меньш) — 2:1, 31:38 Тирни — 8 — 3:1, 39:37 Степан — 16 (Зуккарелло, Шей — больш) — 3:2, 41:24 Фаст — 6 (Шей, Хэйес) — 3:3, 44:44 Миллер — 22 (Шей, Хэйес — больш) — 3:4, 57:45 Тирни — 9 (Хансен, Бодкер) — 4:4, в овертайме 03:10 Бернс — 28 (Павелски, Марло — больш) — 5:4

Вратари: Джонс — Лундквист

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 76 игр 95 очков

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 76 93

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 76 93

4 [Калгари Флеймз] Калгари 76 90

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 75 77

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 76 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 76 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 76 103

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 76 96

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 76 89

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 75 88

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 77 77

6 [Даллас Старс] Даллас 76 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 75 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 76 95

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 75 91

3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 75 87

4 [Бостон Брюинз] Бостон 76 86

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 75 83

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 76 77

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 77 76

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 76 74

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 75 108

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 75 105

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 75 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 77 97

5 [Каролина Харрикейнз] Каролина 75 82

6 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 75 82

7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 76 80

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 76 68