"Тампа" одержала важнейшую победу над "Чикаго" и приблизилась к зоне плей-офф НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге было сыграно шесть матчей, в центральном из которых супер-волевая победа "Тампа-Бэй" над "Чикаго" позволила южанам вплотную приблизиться к зоне плей-офф, в то время как их прямые конкуренты "Айлендерс" и "Каролина" свои домашние поединки проиграли, сообщает официальный сайт лиги.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Чикаго Блэкхокс" со счетом 5:4 в овертайме.

Одержав без преувеличения героическую победу над лидером Западной конференции, "Молнии" за семь матчей до конца чемпионата всего на одно очко отстают от "Бостона", занимающего второй "уайлд-кард", а также на очко опередили "Айлендерс", уступивших в понедельник "Нэшвиллу".

Начало встречи не предвещало южанам ничего хорошего: уже к 14-й минуте они проигрывали 1:3, и главный тренер "Тампы" Джон Купер даже заменил голкипера Андрея Василевского, чтобы тот пришел в себя. Однако с начала второго периода россиянин вновь занял место в воротах и закончил матч с 25 сэйвами.

В середине второй 20-минутки форвард "Блэкхокс" Рихард Паник довел счет до 1:4, но вскоре хозяевам удался великолепный пятиминутный отрезок, за который они сумели сравнять счет. Между двумя голами Джонатана Друэна еще одну шайбу забросил Антон Строльман - 4:4.

В овертайме Янни Горд воспользовался ошибкой Артемия Панарина, в одиночестве убежал к воротам Скотта Дарлинга и забил победный гол.

Каролина — Детройт 3:4 (в овертайме) (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 05:15 Скиннер — 31 (Слэвин, Стемпняк) — 1:0, 29:04 Мэнта — 16 — 1:1, 30:14 Мэнта — 17 (Атанасиу, Декайзер) — 1:2, 39:02 Фальк — 15 (Слэвин, Райан) — 2:2, 48:40 Татар — 23 (Нюквист, Зеттерберг) — 2:3, 59:08 Фальк — 16 (Хэнифин, Раск) — 3:3, в овертайме 01:59 Атанасиу — 18 (Нюквист) — 3:4

Вратари: Лак — Мразек

Баффало — Флорида 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Шайбы: 03:21 О’Райлли — 19 (Айхель, Куликов — больш) — 1:0, 14:06 Богосян — 2 (Гиргенсонс, Моулсон) — 2:0, 21:25 Джионта — 15 (Моулсон — больш) — 3:0, 30:19 Маршессо — 29 (Хьюбердо, Яндл — больш) — 3:1, 35:08 Фолиньо — 13 (Айхель, Райнхарт) — 4:1, 36:10 Хьюбердо — 8 — 4:2

Вратари: Ленер — Раймер (Берра)

Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 10:17 Фиала — 9 (Ярнкрок, Битетто) — 0:1, 23:15 Арвидссон — 29 (Форсберг, Экхольм) — 0:2, 37:20 Бэйли — 13 (Ледди) — 1:2, 59:39 Джохансен — 13 (Эллис) — 1:3

Вратари: Грайсс — Сарос

Тампа-Бэй — Чикаго 5:4 (в овертайме) (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 01:23 Панарин — 25 (Керо) — 0:1, 09:29 Палат — 16 (Хедман, Кучеров — больш) — 1:1, 10:17 Кэйн — 34 (Хьялмарссон, Кит) — 1:2, 13:14 Юрко — 1 (Шмальтц) — 1:3, 28:47 Паник — 21 (ван Римсдайк, Шмальтц) — 1:4, 31:45 Дрюэн — 19 (Киллорн, Стралман) — 2:4, 32:47 Стралман — 4 (Маккегг, Палат) — 3:4, 36:24 Дрюэн — 20 (Хедман, Кучеров — больш) — 4:4, в овертайме 04:25 Горд — 2 (Хедман) — 5:4

Вратари: Будай (Василевский) — Дарлинг

Сент-Луис — Аризона 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 27:53 Швартц — 17 (Стин, Тарасенко) — 1:0, 32:28 Пьетранджело — 12 (Якупов, Стин) — 2:0, 41:01 Деанджело — 5 (Врбата, Голигоски) — 2:1, 50:06 Швартц — 18 (Тарасенко, Стин) — 3:1, 58:11 Тарасенко — 35 (Швартц, Стин) — 4:1

Вратари: Аллен — Смит

Калгари — Колорадо 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 01:30 Монахэн — 26 (Броуди — больш) — 1:0, 24:33 Ферланд — 15 (Гудро, Монахэн) — 2:0, 43:06 Андригетто — 6 (Джонсон, Маккиннон — больш) — 2:1, 44:58 Брауэр — 13 (Монахэн, Верстиг — больш) — 3:1, 58:06 Андригетто — 7 (Рантанен, Джонсон) — 3:2, 59:58 Гудро — 17 (Ферланд, Монахэн — больш) — 4:2

Вратари: Эллиотт — Пикар

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 75 игр 93 очка

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 75 91

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 75 91

4 [Калгари Флеймз] Калгари 76 90

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 74 77

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 75 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 76 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 76 103

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 75 95

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 75 89

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 75 88

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 76 75

6 [Даллас Старс] Даллас 75 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 75 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 75 93

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 74 90

3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 74 85

4 [Бостон Брюинз] Бостон 75 84

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 75 83

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 75 77

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 76 76

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 75 74

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 74 106

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 75 103

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 74 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 76 96

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 75 82

6 [Каролина Харрикейнз] Каролина 74 80

7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 75 78

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 75 67