"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в споре за лидерство в НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге были сыграны 12 матчей, в центральном из которых, в игре первой и второй команд сводной турнирной таблицы "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в серии буллитов, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:1.

"Вашингтон" одержал одну из ключевых побед в борьбе за Президентский кубок - трофей, который вручается победителю регулярного чемпионата. В первые два периода голов в матче не было, а в дебюте третьего "Блю Джекетс" открыли счет. Однако на седьмой минуте Дмитрий Орлов мощным щелчком от синей линии пробил-таки Сергея Бобровского, который играл великолепно и отразил 44 броска, установив собственный рекорд сезона.

Победу "Кэпиталз" принес Ти-Джей Оши, реализовавший решающий буллит. Как и на Олимпиаде в Сочи в матче сборных России и США, он легко переиграл Бобровского, отправив шайбу между щитков голкипера.

"Вашингтон" на два очка опережает "Питтсбург" и на три - "Коламбус". Также "Кэпиталз" на два балла впереди лидера Западной конференции "Чикаго", который провел на одну игру больше.

Бостон — Тампа-Бэй 3:6 (0:0, 3:3, 0:3)

Шайбы: 21:33 Пастрнак — 32 (Бержерон, Спунер — больш) — 1:0, 22:17 Поинт — 13 (Палат, Дотчин) — 1:1, 27:50 Хара — 8 (Нэш, Мур — меньш) — 2:1, 28:14 Кучеров — 35 (Дрюэн, Хедман — больш) — 2:2, 33:18 Нэш — 5 (Мур, Миллер) — 3:2, 34:53 Стралман — 3 (Палат, Поинт) — 3:3, 44:12 Дрюэн — 18 (Киллорн, Дотчин) — 3:4, 50:11 Кучеров — 36 (Хедман, Дрюэн — больш) — 3:5, 58:03 Кучеров — 37 (Палат) — 3:6

Вратари: Раск — Будай

Вашингтон — Коламбус 2:1 (по буллитам) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 40:41 Джонс — 11 (Дубински, Дженнер) — 0:1, 46:39 Орлов — 6 (Джохансен, Уильямс) — 1:1

Решающий буллит: Оши (первый раунд)

Вратари: Холтби — Бобровский

Броски: 45 (15+16+11+3) — 30 (11+6+10+3)

Торонто — Нью-Джерси 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 02:59 Мур — 8 (Северсон, Палмьери) — 0:1, 05:46 Лейво — 2 (Мэттьюз, Нюландер — больш) — 1:1, 18:17 Нюландер — 21 (Мэттьюз, Зайцев) — 2:1, 22:04 ван Римсдайк — 23 (Марнер, Бозак) — 3:1, 49:04 Мур — 9 (Заха, Холл — больш) — 3:2, 59:14 Браун — 17 (Комаров, Кадри) — 4:2

Вратари: Макэлхинни — Кинкейд

Монреаль — Каролина 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 06:46 Гальченюк — 16 (Шоу, Лехконен) — 1:0, 16:10 Линдхольм — 10 (Теравайнен, Ахо — больш) — 1:1, 39:21 Стемпняк — 13 (Фальк, Хэнифин) — 1:2, 45:11 Стемпняк — 14 (Скиннер, Райан) — 1:3, 57:57 Скиннер — 29 — 1:4

Вратари: Прайс — Лак

Оттава — Питтсбург 2:1 (по буллитам) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 29:21 Бонино — 16 (Штрайт — больш) — 0:1, 49:43 Хоффман — 22 (Туррис, Карлссон — больш) — 1:1

Решающий буллит: Райан (второй раунд)

Вратари: Кондон — Мюррей

Флорида — Аризона 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Шайбы: 03:20 Ридер — 16 — 0:1, 27:38 Торнтон — 2 (Скевиур) — 1:1, 37:38 Маршессо — 24 (Барков, Хьюбердо) — 2:1, 38:04 Маршессо — 25 (Ванек, Бьегстад) — 3:1

Вратари: Раймер — Смит

Сент-Луис — Ванкувер 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 13:38 Х.Седин — 15 (Эдлер, Стетчер) — 0:1, 17:32 Пааярви — 7 (Барбашев, Якупов) — 1:1, 37:13 Бродзяк — 8 (Пьетранджело) — 2:1, 49:41 Пааярви — 8 (Берглунд, Гуннарссон) — 3:1, 57:25 Пьетранджело — 11 (Швартц, Тарасенко) — 4:1

Вратари: Аллен — Миллер

Нэшвилл — Калгари 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 25:02 Ярнкрок — 15 (Смит, Уилсон) — 1:0, 27:58 Сиссонс — 6 (Уилсон, Экхольм) — 2:0, 30:29 Хэмилтон — 12 (Ферланд, Гудро) — 2:1, 52:00 Эллис — 15 — 3:1

Вратари: Ринне — Джонсон

Миннесота — Филадельфия 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 02:07 Паризе — 17 (Стаал, Олофссон) — 1:0, 17:59 Кутюрье — 12 (Шенн, Виз) — 1:1, 20:21 Рид — 10 — 1:2, 59:15 Ворачек — 18 (Симмондс) — 1:3

Вратари: Дубник — Мэйсон

Чикаго — Даллас 3:2 (по буллитам) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 08:13 Кэйн — 33 (Паник, Тэйвз — больш) — 1:0, 32:26 Хэмски — 2 (Клингберг, Бенн) — 1:1, 48:37 Хосса — 24 (Шмальтц, ван Римсдайк) — 2:1, 54:51 Хэмски — 3 (Бенн, Линделл) — 2:2

Решающий буллит: Панарин (третий раунд)

Вратари: Кроуфорд — Лехтонен

Колорадо — Эдмонтон 4:7 (2:1, 2:1, 0:5)

Шайбы: 03:20 Рантанен — 15 (Маккиннон) — 1:0, 09:54 Компер — 2 (Колборн) — 2:0, 19:29 Секера — 8 (Летесту, Каджиула) — 2:1, 20:26 Лучич — 18 (Эберле, Расселл) — 2:2, 24:22 Рантанен — 16 (Маккиннон, Андригетто) — 3:2, 37:45 Бурк — 12 (Колборн) — 4:2, 42:44 Кассьян — 7 (Пулио, Секера) — 4:3, 43:34 Эберле — 15 (Секера, Макдэвид) — 4:4, 57:49 Каджиула — 5 (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) — 4:5, 58:50 Эберле — 16 (Макдэвид) — 4:6, 59:19 Драйзайтль — 26 (Ньюджент-Хопкинс) — 4:7

Вратари: Смит — Талбо (Броссуа)

Лос-Анджелес — Виннипег 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Шайбы: 06:54 Перро — 10 (Стрэйт, Шайфли) — 0:1, 14:23 Копитар — 11 (Даути — больш) — 1:1, 18:41 Лайне — 34 (Бафальен, Перро — больш) — 1:2, 36:06 Маззин — 9 (Тоффоли, Картер) — 2:2, 42:01 Габорик — 10 (Мартинес, Маззин — больш) — 3:2, 43:57 Даути — 9 (Копитар, Тоффоли — больш) — 4:2, 49:22 Пирсон — 23 (меньш) — 5:2

Вратари: Бишоп — Хеллебайк

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 73 игры 91 очко

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 74 89

3 [Анахайм Дакс] Анахайм 73 89

4 [Калгари Флеймз] Калгари 74 86

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 73 77

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 73 67

7 [Аризона Койотис] Аризона 74 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 74 102

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 73 94

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 73 85

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 73 85

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 74 73

6 [Даллас Старс] Даллас 73 69

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 73 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 74 91

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 73 90

3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 73 85

4 [Бостон Брюинз] Бостон 74 82

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 73 79

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 73 75

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 74 72

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 72 69

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 73 104

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 73 102

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 73 101

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 74 94

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 72 80

6 [Каролина Харрикейнз] Каролина 72 77

7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 73 76

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 73 66