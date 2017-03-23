"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл седьмой подряд домашний матч в НХЛ
Команда уступила в дерби Нью-Йорка "Айлендерс" со счетом 2:3.
В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в центральном из которых "Нью-Йорк Рейнджерс" уступио "Нью Йорк Айлендерс" со счетом 2:3, сообщает официальный сайт лиги.
"Рейнджерс" не смогли прервать неудачную серию домашних игр, проиграв в Madison Square Garden в седьмой раз подряд. "Айлендерс" на расстояние двух очков приблизились к месту второй "уайлд-кард", которое занимает "Бостон". У "Айлендерс" также есть игра в запасе.
Победу гостям в нью-йоркском дерби принесли два гола в большинстве в третьем периоде. Сначала Николай Кулемин сравнял счет, при этом российскому форварду повезло - шайба залетела в ворота рикошетом от его конька. А затем Эндрю Лэдд забил победный гол.
"Рейнджерс" до конца регулярного сезона осталось провести всего три домашних матча.
Нападающий "Айлендерс" Райан Стром получил травму верхней части тела и покинул лед во втором периоде. Тренер Дуг Уэйт сообщил, что форвард пропустит два матча, а может и больше.
Коламбус — Торонто 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Щайбы: 08:55 Комаров — 12 (Кадри) — 0:1, 10:54 Мэттьюз — 33 (Нюландер, Гардинер — больш) — 0:2, 20:43 Савар — 6 (Дубински, Дженнер) — 1:2, 26:58 Саад — 21 (Веренски, Ганье) — 2:2, 33:23 Нюландер — 20 (Бозак) — 2:3, 55:46 Кадри — 30 (Комаров, Зайцев) — 2:4, 57:13 Зайцев — 4 (Гардинер) — 2:5
Вратари: Корписало — Андерсен
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Шайбы: 22:46 Зуккарелло — 15 (Зибанеджад, Степан — больш) — 1:0, 23:40 Ли — 27 (Бувилье, Ледди) — 1:1, 26:36 Нэш — 20 (Линдберг, Холден) — 2:1, 45:01 Кулемин — 12 (Бувилье, Хо-Санг — больш) — 2:2, 52:38 Лэдд — 20 (Ли, Таварес) — 2:3
Вратари: Раанта — Грайсс
Анахайм — Эдмонтон 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Шайбы: 05:58 Драйзайтль — 25 (Марун, Макдэвид) — 0:1, 07:46 Ивс — 25 (Гетцлаф, Линдхольм) — 1:1, 08:49 Макдэвид — 26 (Драйзайтль, Расселл) — 1:2, 19:29 Линдхольм — 6 (Ракелл, Гетцлаф) — 2:2, 21:33 Мэнсон — 4 (Линдхольм) — 3:2, 31:23 Ракелл — 32 (Гетцлаф) — 4:2, 59:53 Летесту — 15 (Макдэвид, Марун) — 4:3
Вратари: Бернье — Талбо (Броссуа)
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 73 игры 91 очко
2 [Анахайм Дакс] Анахайм 73 89
3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 73 87
4 [Калгари Флеймз] Калгари 73 86
5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 72 75
6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 72 67
7 [Аризона Койотис] Аризона 73 63
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 73 100
2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 72 94
3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 72 83
4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 72 83
5 [Виннипег Джетс] Виннипег 73 73
6 [Даллас Старс] Даллас 72 68
7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 72 43
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 73 91
2 [Оттава Сенаторс] Оттава 72 88
3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 72 83
4 [Бостон Брюинз] Бостон 73 82
5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 72 77
6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 72 73
7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 74 72
8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 72 69
СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 72 102
2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 72 101
3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 72 100
4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 74 94
5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 72 80
6 [Каролина Харрикейнз] Каролина 71 75
7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 72 74
8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 72 66