"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл седьмой подряд домашний матч в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в центральном из которых "Нью-Йорк Рейнджерс" уступио "Нью Йорк Айлендерс" со счетом 2:3, сообщает официальный сайт лиги.

"Рейнджерс" не смогли прервать неудачную серию домашних игр, проиграв в Madison Square Garden в седьмой раз подряд. "Айлендерс" на расстояние двух очков приблизились к месту второй "уайлд-кард", которое занимает "Бостон". У "Айлендерс" также есть игра в запасе.

Победу гостям в нью-йоркском дерби принесли два гола в большинстве в третьем периоде. Сначала Николай Кулемин сравнял счет, при этом российскому форварду повезло - шайба залетела в ворота рикошетом от его конька. А затем Эндрю Лэдд забил победный гол.

"Рейнджерс" до конца регулярного сезона осталось провести всего три домашних матча.

Нападающий "Айлендерс" Райан Стром получил травму верхней части тела и покинул лед во втором периоде. Тренер Дуг Уэйт сообщил, что форвард пропустит два матча, а может и больше.

Коламбус — Торонто 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Щайбы: 08:55 Комаров — 12 (Кадри) — 0:1, 10:54 Мэттьюз — 33 (Нюландер, Гардинер — больш) — 0:2, 20:43 Савар — 6 (Дубински, Дженнер) — 1:2, 26:58 Саад — 21 (Веренски, Ганье) — 2:2, 33:23 Нюландер — 20 (Бозак) — 2:3, 55:46 Кадри — 30 (Комаров, Зайцев) — 2:4, 57:13 Зайцев — 4 (Гардинер) — 2:5

Вратари: Корписало — Андерсен

Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайбы: 22:46 Зуккарелло — 15 (Зибанеджад, Степан — больш) — 1:0, 23:40 Ли — 27 (Бувилье, Ледди) — 1:1, 26:36 Нэш — 20 (Линдберг, Холден) — 2:1, 45:01 Кулемин — 12 (Бувилье, Хо-Санг — больш) — 2:2, 52:38 Лэдд — 20 (Ли, Таварес) — 2:3

Вратари: Раанта — Грайсс

Анахайм — Эдмонтон 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 05:58 Драйзайтль — 25 (Марун, Макдэвид) — 0:1, 07:46 Ивс — 25 (Гетцлаф, Линдхольм) — 1:1, 08:49 Макдэвид — 26 (Драйзайтль, Расселл) — 1:2, 19:29 Линдхольм — 6 (Ракелл, Гетцлаф) — 2:2, 21:33 Мэнсон — 4 (Линдхольм) — 3:2, 31:23 Ракелл — 32 (Гетцлаф) — 4:2, 59:53 Летесту — 15 (Макдэвид, Марун) — 4:3

Вратари: Бернье — Талбо (Броссуа)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 73 игры 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 73 89

3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 73 87

4 [Калгари Флеймз] Калгари 73 86

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 72 75

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 72 67

7 [Аризона Койотис] Аризона 73 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 73 100

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 72 94

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 72 83

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 72 83

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 73 73

6 [Даллас Старс] Даллас 72 68

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 72 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 73 91

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 72 88

3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 72 83

4 [Бостон Брюинз] Бостон 73 82

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 72 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 72 73

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 74 72

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 72 69

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 72 102

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 72 101

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 72 100

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 74 94

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 72 80

6 [Каролина Харрикейнз] Каролина 71 75

7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 72 74

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 72 66