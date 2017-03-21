"Торонто" одержал важнейшую победу в борьбе за выход в плей-офф НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей, в центральном из которых "Торонто Мэйпл Лифс" обырали "Бостон Брюинз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 4:2.

"Торонто" одержал важнейшую победу, показав быстрый и качественный хоккей, с которым у "Мэйпл Лифс" будет не стыдно показаться в плей-офф. Команда Майка Бэбкока в борьбе за вторую "уайлд-кард" на три очка оторвалась от "Айлендерс" и на четыре от "Тампы", а также на один балл отстает от "Бостона", по отношению к которому у "Лифс" есть игра в запасе.

Решающий гол за 1:57 до конца третьего периода при счете 1:1 забил Тайлер Бозак, реализовавший большинство. После этого "Лифс" дважды поразили пустые ворота, а за 10 секунд до финальной сирены форвард "Брюинз" Доминик Мур установил окончательный счет встречи.

После игры тренер "Бостона" Брюс Кэссиди говорил о несправедливости удаления Мура, которое было реализовано Бозаком.

Торонто — Бостон 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Шайбы: 07:26 Бэкес — 16 (Маршан) — 0:1, 14:05 Райлли — 6 (Марнер, ван Римсдайк) — 1:1, 58:03 Бозак — 17 (ван Римсдайк, Зайцев — больш) — 2:1, 58:47 Нюландер — 19 (Мэттьюз) — 3:1, 59:09 Кадри — 29 (Браун, Полак) — 4:1, 59:50 Мур — 11 (Аккьярди) — 4:2

Вратари: Андерсен — Раск

Детройт — Баффало 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 10:59 Айхель — 21 (О’Райлли, Ристолайнен — больш) — 0:1, 28:59 Моулсон — 14 (Эннис, Маккейб — больш) — 0:2, 32:53 Татар — 21 (Грин, Зеттерберг) — 1:2

Вратари: Мразек — Ленер

Нэшвилл — Аризона 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 25:00 Арвидссон — 27 — 1:0, 36:44 Эллис — 13 (Смит, Йоси) — 2:0, 46:35 Эллис — 14 (Смит, Фишер) — 3:0, 56:05 Экман-Ларссон — 11 (Дворак, Дюклер — больш) — 3:1

Вратари: Ринне — Смит

Даллас — Сан-Хосе 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 34:54 Маккензи — 5 (Кракнелл, Гудлер) — 1:0

Вратари: Лехтонен — Делл

Эдмонтон — Лос-Анджелес 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 01:04 Марун — 25 (Макдэвид, Драйзайтль) — 1:0, 12:47 Лучич — 17 (Макдэвид, Драйзайтль — больш) — 2:0

Вратари: Талбо — Квик

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 72 игры 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 72 87

3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 72 87

4 [Калгари Флеймз] Калгари 72 86

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 72 75

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 71 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 72 61

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 72 99

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 71 92

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 72 83

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 71 81

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 72 71

6 [Даллас Старс] Даллас 72 68

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 71 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 72 90

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 71 86

3 [Бостон Брюинз] Бостон 72 82

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 71 81

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 71 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 71 73

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 73 72

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 71 67

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 71 100

2 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 71 100

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 71 99

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 72 93

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 71 78

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 71 74

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 70 73

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 71 64