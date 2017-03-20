"Коламбус" впервые за 17 лет набрал 100 очков в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф НХЛ

В ночь на понедельник было сыграно семь матчей, в центральных из которых свои победы одержали "Коламбус" и "Чикаго", которые обеспечили себе выход в плей-офф - Кубок Стэнли - сообщает, официальный сайт лиги.

"Нью-Джерси Девилз" проиграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 1:4.

"Коламбус" впервые в 17-летней истории клуба набрал 100 очков и в третий раз гарантировал себе место в плей-офф, сравнявшись по очкам с "Вашингтоном".

Победу "Коламбусу" принесли дубль Буна Дженнера, а также голы Лукаша Седлака и Брэндона Дубински, а Сергей Бобровский сделал 35 сэйвов. Примечательно, что Седлак и Дубински забили со штрафных бросков. В истории НХЛ это всего третий подобный случай: также по два штрафных броска за матч реализовывали "Ванкувер" в 1982 году и "Сан-Хосе Шаркс" в 2009. Кроме того, первые две шайбы "Коламбуса" были заброшены в меньшинстве.

В свою очередь, "Чикаго Блэкхокс" дома обыграл "Колорадо Эвеланш" со счетом 6:3

"Чикаго" стал третьей командой после "Вашингтона" и "Коламбуса", забронировавшей себе место в плей-офф. "Блэкхокс" проигрывали после двух периодов со счетом 1:3, но забросили пять шайб по ходу третьего периода, в том числе три за 34 секунды.

Виннипег — Миннесота 5:4 (3:0, 1:4, 1:0)

Шайбы: 03:47 Копп — 9 (Лоури, Армиа) — 1:0, 05:36 Лоури — 13 (Перро, Уилер — больш) — 2:0, 16:47 Шиарот — 2 (Литтл) — 3:0, 24:38 Бафальен — 12 (Уилер, Перро) — 4:0, 29:23 Койл — 16 (Паризе) — 4:1, 35:08 Гранлунд — 25 (Койву, Бродин — больш) — 4:2, 35:47 Стюарт — 12 (Спаржеон, Зукер) — 4:3, 39:47 Стюарт — 13 (Хоула, Граовац) — 4:4, 53:43 Моррисси — 5 (Стрэйт, Шайфли) — 5:4

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон) — Дубник

Чикаго — Колорадо 6:3 (1:2, 0:1, 5:0)

Шайбы: 04:33 Кэйн — 32 (Панарин, Шмальтц) — 1:0, 08:14 Григоренко — 8 — 1:1, 15:36 Григоренко — 9 (Бэрри, Тютин) — 1:2, 36:24 Андригетто — 4 (Барберио, Рантанен) — 1:3, 50:17 Тэйвз — 19 (Хэйден, Кит) — 2:3, 50:34 Паник — 19 (Хэйден, Сибрук) — 3:3, 50:51 Панарин — 24 (Шмальтц, Кэйн) — 4:3, 53:19 Тэйвз — 20 (Хьялмарссон, ван Римсдайк) — 5:3, 59:58 Крюгер — 3 (Керо) — 6:3

Вратари: Дарлинг — Смит

Филадельфия — Каролина 4:3 (в овертайме) (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 19:02 Проворов — 6 (Макдональд, Кутюрье) — 1:0, 31:03 Виз — 4 (Филппула) — 2:0, 32:37 Скиннер — 26 (Хэнифин, Теравайнен) — 2:1, 38:56 Линдхольм — 9 (Ди Джузеппе, Раск) — 2:2, 51:49 Стаал — 15 (Линдхольм, Ахо — больш) — 2:3, 59:17 Конечны — 11 (Проворов, Кутюрье) — 3:3, в овертайме 00:38 Шенн — 22 (Кутюрье, Проворов) — 4:3

Вратари: Мэйсон — Уорд

Монреаль — Оттава 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 00:28 Плеканец — 8 (Марков, Байрон) — 1:0, 04:36 Паятт — 7 (Хоффман, Пажо) — 1:1, 17:45 Бенн — 4 (Булье, Радулов) — 2:1, 43:30 Байрон — 20 (Галлахер, Вебер) — 3:1, 55:08 Булье — 3 (Шоу, Дано — больш) — 4:1

Вратари: Прайс — Андерсон

Калгари — Лос-Анджелес 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 08:15 Монахэн — 23 (Гудро, Чиассон) — 1:0, 11:36 Стоун — 3 (Гудро, Монахэн) — 2:0, 18:40 Копитар — 10 (Браун, Игинла) — 2:1, 20:47 Джиордано — 12 (Хэмилтон, Бэклунд) — 3:1, 21:37 Гудро — 16 (Монахэн, Броуди) — 4:1, 25:31 Дауд — 5 (Ладью, Маззин) — 4:2, 59:35 Верстиг — 13 (Лазар) — 5:2

Вратари: Эллиотт — Квик (Бишоп)

Питтсбург — Флорида 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 16:14 Хорквист — 18 (Кессел, Каллен) — 1:0, 34:15 Кросби — 38 (Гинтцель, Шири) — 2:0, 36:07 Кросби — 39 (Гинтцель, Шири) — 3:0, 45:00 Кросби — 40 (Гинтцель, Шири) — 4:0

Вратари: Флери — Раймерэ

Нью-Джерси — Коламбус 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 06:32 Седлак — 7 (буллит — меньш) — 0:1, 10:23 Дженнер — 15 (Джонсон, Савар — меньш) — 0:2, 10:30 Энрике — 19 (Заха — больш) — 1:2, 06:28 Дубински — 11 (буллит) — 1:3, 58:03 Дженнер — 16 — 1:4

Вратари: Шнайдер — Бобровский

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 71 игра 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 72 87

3 [Калгари Флеймз] Калгари 72 86

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 71 85

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 71 75

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 71 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 71 61

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 72 99

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 71 92

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 71 81

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 71 81

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 72 71

6 [Даллас Старс] Даллас 71 66

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 71 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 72 90

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 71 86

3 [Бостон Брюинз] Бостон 71 82

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 70 79

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 71 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 71 73

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 72 70

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 70 67

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 71 100

2 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 71 100

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 71 99

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 72 93

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 71 78

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 71 74

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 70 73

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 71 64