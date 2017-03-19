"Вашингтон" первым в НХЛ забронировал себе место в плей-офф

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге было сыграно десять матчей, в центральном из которых лидер чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Тампа Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:3.

"Вашингтон" первым в лиге забронировал себе место в плей-офф, набрав 100 очков и сохранив преимущество над "Коламбусом" в два очка. Победу "Кэпиталз" обеспечил хет-трик Ти-Джея Оши и четыре передачи Никласа Бэкстрема.

Оши забросил первые две шайбы в матче с разницей в 96 секунд.

"Тампа" впервые за полтора месяца потерпела второе поражение подряд и на два очка отстала от "Торонто", который занимает место второй "уайлд-кард" в плей-офф и имеет игру в запасе.

Никита Кучеров забросил 100-ю и 101-ю шайбы в НХЛ, став третьей звездой встречи.

Миннесота — Рейнджерс — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

1:0 — Стаал (Ганзал, Дамба) — 12:54 1:1 — Шей (Цуккарелло, Кленденинг) — 16:01 1:2 — Линдберг (Миллер) — 27:46 1:3 — Веси (Линдберг, Бучневич) — 37:34 2:3 — Дамба (Паризе, Койл) — 44:51 (5x4)

Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

0:1 — Оши (Юханссон, Бекстрем) — 03:44 (5x4) 0:2 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 11:52 1:2 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 15:52 (5x4) 2:2 — Киллорн (Друен) — 16:08 2:3 — Уильямс (Нисканен, Бураковски) — 43:14 2:4 — Карлсон (Оши, Бекстрем) — 45:30 3:4 — Кучеров (Пойнт) — 58:30 3:5 — Оши (Бекстрем) — 59:16 (en)

Оттава — Монреаль — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

0:1 — Шоу (Дано, Уэбер) — 22:37 1:1 — Брассар (Туррис, Хоффман) — 32:36 (5x4) 2:1 — Дзингел (Барроуз, Карлссон) — 33:52 2:2 — Дано (Лехконен, Шоу) — 46:15 2:3 — Галлахер (Марков) — 46:46 3:3 — Карлссон (Мето, Брассар) — 55:03 3:4 — Байрон — 65:00 ( ПБ)

Айлендерс — Коламбус— 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 — Хэмоник (Чимера, Бовилье) — 14:18 1:1 — Бьеркстранд — 21:00 1:2 — Андерсон (Фолиньо, Веренски) — 35:48 2:2 — Таварес (Зайденберг, Мейфилд) — 48:48 2:3 — Аткинсон (Дубински, Веренски) — 61:19 (3x3)

Детройт— Колорадо — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

1:0 — Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) — 36:43 (5x4) 1:1 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 43:44 2:1 — Татар (Гленденинг) — 45:20 3:1 — Татар (Нюквист, Ларкин) — 46:56 4:1 — Ларкин (Атанасью, Шихэн) — 52:44 (5x4) 5:1 — Нюквист (Зеттерберг, Грин) — 56:18

Эдмонтон — Ванкувер— 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Макдэвид (Секера, Драйзайтль) — 36:42 2:0 — Летестю (Драйзайтль, Клефбом) — 55:22 (5x4)

Сан-Хосе – Анахайм – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Ивс (Ракелль, Гецлаф) – 0:39 1:1 – Кутюр (Марло, Торнтон) – 19:13 (5х3) 1:2 – Сильверберг - 33:29

Каролина — Нэшвилл — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Стаал (Слэвин) — 00:29 2:0 — Скиннер (Стемпняк) — 08:59 2:1 — Арвидссон (Эллис, Фиала) — 25:38 3:1 — Скиннер (Слэвин, Стаал) — 34:35 3:2 — Форсберг (Ернкрок, Эллис) — 58:11 (6x5) 4:2 — Линдхольм (Ахо) — 59:34

Торонто — Чикаго — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Мэттьюс (Нюландер, Хайман) — 08:25 1:1 — Хейден (Тэйвз, Сибрук) — 30:51 1:2 — Хартман (Панарин, Кроуфорд) — 64:43 (3x3)

Аризона – Сент-Луис – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Рьетранджело (Штясны, Боумистер) – 6:53 (5х4) 0:2 – Апшолл – 22:52 0:3 – Перрон (Парэйко) – 58:57

Восточная конференция

1. Вашингтон – 100 очков / 71 матч

2. Коламбус – 98/70

3. Питтсбург – 97/70

4. Рейнджерс – 93/72

5. Монреаль – 88/71

6. Оттава – 86/70

7. Бостон – 82/71

8. Торонто – 79/70

9. Айлендерс – 78/71

10. Тампа-Бэй – 77/71

11. Флорида – 73/70

12. Каролина – 72/69

13. Филадельфия – 72/70

14. Баффало – 70/72

15. Детройт – 67/70

16. Нью-Джерси – 64/70

Западная конференция

1. Чикаго – 97 очков/71 матч

2. Миннесота – 92/70

3. Сан-Хосе – 91/71

4. Анахайм – 87/72

5. Эдмонтон – 85/71

6. Калгари – 84/71

7. Сент-Луис – 81/71

8. Нэшвилл – 81/71

9. Лос-Анджелес – 75/70

10. Виннипег – 69/71

11. Даллас – 66/71

12. Ванкувер – 65/71

13. Аризона – 61/71

14. Колорадо – 43/70