Ягр стал самым результативным игроком НХЛ после достижения 40-летнего возраста
Нападающий "Флориды" побил рекорд легендарного Горди Хоу.
В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпели шестое домашнее поражение подряд (от "Флориды Пэнтерз") а нападающий гостей Яромир Ягр сделал две передачи и обошел Горди Хоу, став самым результативным игроком в истории НХЛ после достижения 40-летнего возраста, сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 3:4 в серии буллитов.
"Рейнджерс" не смогли прервать серию домашних поражений, которая достигла шести матчей. В последний раз "Нью-Йорк" выигрывал в Madison Square Garden 19 февраля. К пятой минуте первого периода "Рейнджерс" выигрывали со счетом 2:0, однако к середине третьего пропустили трижды подряд. Матс Цуккарелло сравнял счет, оформив дубль, но в серии буллитов отличился только нападающий "Флориды" Александр Барков, который помог своей команде прервать серию из четырех поражений и на расстояние пяти очков приблизиться к зоне плей-офф.
Яромир Ягр сделал две передачи и набрал 268-е очко после наступления 40-летия, выйдя на первое место в истории по этому показателю. Позади он оставил Горди Хоу.
"Это большая честь, вне всяких сомнений, - сказал Ягр, которому 15 февраля исполнилось 45 лет. - Его не случайно называют Мистер Хоккей, так что это очень почетно".
Рейнджерс — Флорида 4:3 по буллитам (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
Шайбы: 02:34 Зукарелло — 13 (Крейдер, Стефан — больш.) — 0:1; 04:11 Миллер — 20 (Смит, Зибанеджад) — 0:2; 21:25 Хьюбердо — 6 (Ягр, Петрович) — 1:2; 26:41 Йокинен — 11 (Ванек, Демерс — больш.) — 2:2; 47:23 Барков — 19 (Ягр, Хьюбердо) — 3:2; 51:46 Зукарелло — 14 (Смит, Холден) — 3:3
Решающий буллит: Зибанеджад
Вратари: Раймер — Раанта
Питтсбург — Нью-Джерси 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)
Шайбы: 05:35 Палмьери — 24 (Холл, Мур) — 0:1; 06:37 Кесел — 22 (Хорнквист, Каллен) — 1:1; 13:30 Гюнтцель — 11 (Дюмолин, Кросби) — 2:1; 14:02 Носен — 6 (Заха, Квенневилль) — 2:2; 19:45 Кросби — 36 (Штрайт, Шультц) — 3:2; 35:47 Бонино — 14 (Роуни, Кюнхакль) — 4:2; 39:09 Беннетт — 5 (Энрике, Меррилл) — 4:3; 45:17 Роуни — 1 (Кюнхакль, Сестито) — 5:3; 56:29 Палмьери — 25 (Бландизи — больш.) — 5:4; 59:26 Кросби — 37 (Шири — пустые ворота) — 6:4
Вратари: Мюррей — Кинкэйд
Калгари — Даллас 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Шайбы: 16:07 Фролик — 16 (Бэклунд, Джиордано) — 1:0; 25:20 Ткачак — 13 (Джиордано, Хэмилтон) — 0:2; 28:32 Джиордано — 11 (Ткачак) — 0:3; 53:19 Ритчи — 13 — 1:3
Вратари: Эллиотт — Лехтонен
Анахайм — Баффало 1:2 по буллитам (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: 11:48 Ракелл — 31 (Фаулер, Монтур) — 1:0; 35:35 О’Райлли — 17 (Маккэйб, Айхель) — 1:1
Решающий буллит: Гиргенсонс
Вратари: Бернье — Нильссон
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 70 игр 91 очко
2 [Анахайм Дакс] Анахайм 71 85
3 [Калгари Флеймз] Калгари 71 84
4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 70 83
5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 70 75
6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 70 65
7 [Аризона Койотис] Аризона 70 61
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 70 95
2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 69 92
3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 70 81
4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 70 79
5 [Виннипег Джетс] Виннипег 71 69
6 [Даллас Старс] Даллас 71 66
7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 70 86
2 [Оттава Сенаторс] Оттава 69 85
3 [Бостон Брюинз] Бостон 71 82
4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 69 78
5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 70 77
6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 70 73
7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 72 70
8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 69 65
СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 70 98
2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 70 97
3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 69 96
4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 71 91
5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 70 77
6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 70 72
7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 68 70
8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 70 64