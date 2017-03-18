Ягр стал самым результативным игроком НХЛ после достижения 40-летнего возраста

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпели шестое домашнее поражение подряд (от "Флориды Пэнтерз") а нападающий гостей Яромир Ягр сделал две передачи и обошел Горди Хоу, став самым результативным игроком в истории НХЛ после достижения 40-летнего возраста, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:4 в серии буллитов.

"Рейнджерс" не смогли прервать серию домашних поражений, которая достигла шести матчей. В последний раз "Нью-Йорк" выигрывал в Madison Square Garden 19 февраля. К пятой минуте первого периода "Рейнджерс" выигрывали со счетом 2:0, однако к середине третьего пропустили трижды подряд. Матс Цуккарелло сравнял счет, оформив дубль, но в серии буллитов отличился только нападающий "Флориды" Александр Барков, который помог своей команде прервать серию из четырех поражений и на расстояние пяти очков приблизиться к зоне плей-офф.

Яромир Ягр сделал две передачи и набрал 268-е очко после наступления 40-летия, выйдя на первое место в истории по этому показателю. Позади он оставил Горди Хоу.

"Это большая честь, вне всяких сомнений, - сказал Ягр, которому 15 февраля исполнилось 45 лет. - Его не случайно называют Мистер Хоккей, так что это очень почетно".

Рейнджерс — Флорида 4:3 по буллитам (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 02:34 Зукарелло — 13 (Крейдер, Стефан — больш.) — 0:1; 04:11 Миллер — 20 (Смит, Зибанеджад) — 0:2; 21:25 Хьюбердо — 6 (Ягр, Петрович) — 1:2; 26:41 Йокинен — 11 (Ванек, Демерс — больш.) — 2:2; 47:23 Барков — 19 (Ягр, Хьюбердо) — 3:2; 51:46 Зукарелло — 14 (Смит, Холден) — 3:3

Решающий буллит: Зибанеджад

Вратари: Раймер — Раанта

Питтсбург — Нью-Джерси 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

Шайбы: 05:35 Палмьери — 24 (Холл, Мур) — 0:1; 06:37 Кесел — 22 (Хорнквист, Каллен) — 1:1; 13:30 Гюнтцель — 11 (Дюмолин, Кросби) — 2:1; 14:02 Носен — 6 (Заха, Квенневилль) — 2:2; 19:45 Кросби — 36 (Штрайт, Шультц) — 3:2; 35:47 Бонино — 14 (Роуни, Кюнхакль) — 4:2; 39:09 Беннетт — 5 (Энрике, Меррилл) — 4:3; 45:17 Роуни — 1 (Кюнхакль, Сестито) — 5:3; 56:29 Палмьери — 25 (Бландизи — больш.) — 5:4; 59:26 Кросби — 37 (Шири — пустые ворота) — 6:4

Вратари: Мюррей — Кинкэйд

Калгари — Даллас 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 16:07 Фролик — 16 (Бэклунд, Джиордано) — 1:0; 25:20 Ткачак — 13 (Джиордано, Хэмилтон) — 0:2; 28:32 Джиордано — 11 (Ткачак) — 0:3; 53:19 Ритчи — 13 — 1:3

Вратари: Эллиотт — Лехтонен

Анахайм — Баффало 1:2 по буллитам (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 11:48 Ракелл — 31 (Фаулер, Монтур) — 1:0; 35:35 О’Райлли — 17 (Маккэйб, Айхель) — 1:1

Решающий буллит: Гиргенсонс

Вратари: Бернье — Нильссон

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 70 игр 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 71 85

3 [Калгари Флеймз] Калгари 71 84

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 70 83

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 70 75

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 70 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 70 61

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 70 95

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 69 92

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 70 81

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 70 79

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 71 69

6 [Даллас Старс] Даллас 71 66

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 69 85

3 [Бостон Брюинз] Бостон 71 82

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 69 78

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 70 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 70 73

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 72 70

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 69 65

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 70 98

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 70 97

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 69 96

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 71 91

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 70 77

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 70 72

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 68 70

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 70 64