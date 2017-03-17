"Торонто" добыл важнейшую победу в борьбе за место в плей-офф НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге были сыграны 12 матчей, в центральном из которых "Торонто Мэйпл Лифс" разгромили "Тампу Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:0.

"Торонто" разгромил соперника в одной из самых важных игр концовки регулярного сезона. Решающий отрезок матча пришелся на начало второго периода, когда "Мэйпл Лифс" забросили три шайбы менее чем за четыре минуты, а вторая и третья влетели в ворота Андрея Василевского с разницей в 15 секунд. "Торонто" вернулся в зону плей-офф и на одно очко опережает "Лайтнинг" и "Айлендерс", имея одну игру в запасе.

Нью-Джерси — Филадельфия 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Шайбы: 17:00 Дель Зотто — 5 (Ворачек, Жиру) — 0:1, 18:11 Палмьери — 23 (Зейджак) — 1:1, 25:50 Энрике — 17 (Беннетт, Прут) — 2:1, 29:40 Бландизи — 2 (Северсон, Заха — больш) — 3:1, 31:13 Шенн — 21 (Гудас, Дель Зотто) — 3:2, 41:33 Холл — 16 (Зейджак) — 4:2, 44:08 Энрике — 18 (Мур, Палмьери) — 5:2, 55:21 Холл — 17 — 6:2

Вратари: Кинкейд — Мэйсон (Нойвирт)

Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Шайбы: 00:38 Пелех — 2 (Таварес, Ледди) — 1:0, 09:22 Литтл — 19 (Элерс, Шиарот) — 1:1, 18:35 Литтл — 20 (Петан, Элерс — больш) — 1:2, 23:24 Перро — 8 (Уилер, Шайфли) — 1:3, 31:31 Лоури — 12 (Армиа, Стюарт) — 1:4, 41:02 Ли — 26 — 2:4

Вратари: Грайсс — Хеллебайк

Вашингтон — Нэшвилл 1:2 (в овертайме) (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 11:41 Коннолли — 15 (Врана) — 1:0, 38:56 Нил — 21 (Фиала) — 1:1, в овертайме 01:05 Арвидссон — 25 (Джохансен, Йоси) — 1:2

Вратари: Холтби — Ринне

Каролина — Миннесота 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 04:37 Райан — 11 (Хэнифин, Стемпняк — больш) — 1:0, 12:35 Гранлунд — 24 (Койву — меньш) — 1:1, 56:36 Раск — 16 (Линдхольм, Ахо) — 2:1, 58:34 Теравайнен — 14 (Скиннер) — 3:1

Вратари: Лак — Дубник

Коламбус — Флорида 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 18:15 Маршессо — 23 (Ванек, Петрович) — 0:1, 35:51 Веренски — 11 (Андерсон, Калверт) — 1:1, 39:21 Андерсон — 15 (Джонсон, Карлссон) — 2:1

Вратари: Бобровский — Раймер

Оттава — Чикаго 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 48:04 Кит — 6 (Панарин) — 0:1, 51:23 Туррис — 23 (Карлссон, Хоффман — больш) — 1:1, 56:59 Паник — 18 (Кэйн, Тэйвз — больш) — 1:2

Вратари: Кондон — Дарлинг

Тампа-Бэй — Торонто 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Шайбы: 09:19 Полак — 4 (Бозак) — 0:1, 22:24 Райлли — 5 (Кадри, Марченко) — 0:2, 22:39 Мартин — 5 (Ханвик, Сошников) — 0:3, 26:14 Браун — 16 (Комаров, Нюландер — больш) — 0:4, 35:41 ван Римсдайк — 22 (Райлли, Марнер) — 0:5

Вратари: Василевский (Будай) — Андерсен

Эдмонтон — Бостон 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)

Шайбы: 04:29 Марун — 23 (Эберле, Секера — больш) — 1:0, 05:28 Марун — 24 (Макдэвид, Драйзайтль) — 2:0, 08:23 Пулио — 7 (Дешарне, Нюрс) — 3:0, 12:29 Пастрнак — 31 (Маршан, Спунер — больш) — 3:1, 17:44 Маршан — 37 (Бержерон, Хара) — 3:2, 19:09 Слепышев — 4 (Макдэвид, Нюрс) — 4:2, 22:06 Ньюджент-Хопкинс — 15 (Каджиула, Эберле — больш) — 5:2, 24:17 Мур — 10 (Макквейд — меньш) — 5:3, 26:46 Драйзайтль — 24 — 6:3, 34:49 Лучич — 16 (Драйзайтль, Макдэвид — больш) — 7:3, 39:28 Крейчи — 20 (Маршан, Крюг — больш) — 7:4

Вратари: Талбо — Раск (Худобин)

Ванкувер — Даллас 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 08:41 Хэмски — 1 (Элие, Немет) — 0:1, 13:27 Бертчи — 17 (Трямкин, Буше) — 1:1, 19:52 Линделл — 6 (Клингберг, Спецца) — 1:2, 39:58 Хаттон — 5 (Гранлунд, Хорват — больш) — 2:2, 49:07 Сегин — 24 (Клингберг, Спецца — больш) — 2:3, 55:31 Факса — 11 (Шор) — 2:4

Вратари: Миллер — Лехтонен

Аризона — Детройт 4:5 (по буллитам) (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 08:11 Ларкин — 14 (Шихэн, Атанасиу — больш) — 0:1, 21:53 Врбата — 17 (Дворак) — 1:1, 23:56 Голигоски — 5 (Доан, Йоорис) — 2:1, 24:45 Татар — 18 (Грин, Атанасиу — больш) — 2:2, 43:53 Грин — 11 (Зеттерберг, Татар) — 2:3, 47:36 Круз — 5 (Голигоски, Йоорис — меньш) — 3:3, 53:55 Зеттерберг — 15 (Декайзер) — 3:4, 57:30 Чикрин — 7 (Ридер) — 4:4

Решающий буллит: Нюквист (первый раунд)

Вратари: Смит — Мразек

Лос-Анджелес — Баффало 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 40:36 Игинла — 11 (Копитар, Браун) — 1:0, 54:40 Кемпе — 2 (Даути, Браун) — 2:0

Вратари: Квик — Ленер

Сан-Хосе — Сент-Луис 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 16:40 Апшолл — 8 — 0:1, 17:45 Власич — 5 (Демело, Кутюр) — 1:1, 25:49 Сэнфорд — 3 (Боумистер, Барбашев) — 1:2, 48:34 Тарасенко — 33 (Стин, Пьетранджело — больш) — 1:4, 58:10 Тарасенко — 34 (Швартц, Парейко) — 1:4

Вратари: Делл — Хаттон

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 70 игр 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 70 84

3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 70 83

4 [Калгари Флеймз] Калгари 70 82

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 70 75

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 70 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 70 61

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 70 95

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 69 92

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 70 81

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 70 79

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 71 69

6 [Даллас Старс] Даллас 70 66

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 69 85

3 [Бостон Брюинз] Бостон 71 82

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 69 78

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 70 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 69 71

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 71 68

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 69 65

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 70 98

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 69 96

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 69 95

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 70 77

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 70 72

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 68 70

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 69 64