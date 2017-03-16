"Калгари" прервал рекордную серию из 10 побед подряд в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча, в центральном из которых "Калгари Флеймз" проиграли "Бостон Брюинз" и прервали серию из 10 победных матчей подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:4.

"Калгари" подходил к этой встрече, имея за спиной рекордные в истории клуба 10 побед подряд. "Бостон" мог ответить на это более скромной серией, состоящей из трех успехов кряду. "Брюинз" ведут отчаянную борьбу за место в плей-офф, поэтому не могут позволить себе терять очки даже в матчах с командами, находящимися едва ли не в идеальной форме. Примечательно, что новый главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди доверил место в столь ответственном матче россиянину Антону Худобину, который после возвращения из АХЛ одержал три победы подряд. Надо сказать, что опытный вратарь не подвел своего наставника и сыграл одну из ключевых ролей в успехе команды. Худобин отразил 21 бросок из 23 и помог "Брюинз" одержать победу над "Калгари" со счетом 5:2. Таким образом, рекордная серия "Флэймз" прервалась на 11-й игре.

Форвард "Бостона" Брэд Маршан забросил 36-ю шайбу в сезоне и вышел в лидеры в списке снайперов НХЛ, обойдя Сидни Кросби. Давид Пастрняк отметился дублем в этой встрече, и теперь на его счету 30 голов. "Брюинз" укрепились на третьей строчке в Атлантическом дивизионе и опережают "Тампу" на пять очков, имея на один матч больше.

Филадельфия — Питтсбург 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 21:00 Кутюрье — 11 (Виз, Шенн) — 1:0, 26:20 Симмондс — 29 (Гостисбихир, Проворов — больш) — 2:0, 55:44 Жиру — 14 (Беллмар) — 3:0, 59:12 Виз — 3 (Шенн, Кутюрье) — 4:0

Вратари: Мэйсон — Мюррей

Калгари — Бостон 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 09:23 Чиассон — 10 (Боума, Стейджан) — 1:0, 11:47 Пастрнак — 29 (Хара) — 1:1, 26:04 Маршан — 36 — 1:2, 27:14 Хэмилтон — 11 — 2:2, 31:03 Бэкес — 15 (Крейчи) — 2:3, 43:36 Белески — 3 (Спунер, Стаффорд) — 2:4, 59:57 Пастрнак — 30 (Маршан, Бержерон) — 2:5

Вратари: Джонсон — Худобин

Колорадо — Детройт 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 05:09 Атанасиу — 16 (Абделькадер, Ларкин) — 0:1, 32:08 Дюшен — 17 (Ландеског, Тютин) — 1:1, 43:49 Компер — 1 (Бушемин) — 2:1, 45:44 Содерберг — 6 (Комо, Митчелл) — 3:1

Вратари: Пикар — Ховард

Анахайм — Сент-Луис 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 05:42 Ракелл — 30 (Гетцлаф) — 1:0, 26:37 Гетцлаф — 14 (Кольяно — меньш) — 2:0, 50:08 Барбашев — 3 (Пааярви) — 2:1

Вратари: Аллен — Бернье

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 69 91

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 70 84

3 [Калгари Флеймз] Калгари 70 82

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 69 81

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 69 73

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 69 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 69 60

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 69 93

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 68 92

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 69 79

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 69 77

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 70 67

6 [Даллас Старс] Даллас 69 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 68 85

3 [Бостон Брюинз] Бостон 70 82

4 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 69 77

5 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 68 76

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 68 71

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 70 68

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 68 63

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 69 97

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 69 95

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 68 94

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 69 77

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 69 72

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 67 68

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 68 62