Лидер НХЛ "Вашингтон" впервые выиграл за пять матчей

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей в центральном из которых лидер регулярного чемпионата "Вашингтон кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 4:2.

"Вашингтон" прервал серию из четырех поражений, а капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин прервал самую длительную голевую засуху в карьере из 10 матчей. Также Овечкин прервал засуху из 18 матчей без голов в равных составах, хотя по сути отличился в большинстве. Но в тот момент, когда форвард наносил бросок, Микаэль Гранлунд как раз выскакивал со скамейки штрафников.

"Вашингтон" лидирует в общей таблице НХЛ с 97 очками, на два балла опережая "Питтсбург", у которого есть игра в запасе.

Первой звездой встречи стал Никлас Бэкстрем, сделавший три передачи. Швед стал 35-м игроком в истории НХЛ, в седьмой раз достигшим отметки в 50 передач за сезон.

Каролина — Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (в овертайме) (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 12:30 Нордстрем — 5 (Стемпняк, Уоллмарк) — 1:0, 20:40 Линдхольм — 7 — 2:0, 38:55 Хо-Санг — 3 (Кулемин) — 2:1, 39:20 Чимера — 17 (Клаттербак, де Хаан) — 2:2, в овертайме 00:34 Таварес — 26 (Хо-Санг, Ледди) — 2:3

Вратари: Уорд — Грайсс

Монреаль — Чикаго 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Шайбы: 12:23 Кэйн — 31 (Анисимов, Хьялмарссон) — 0:1, 30:49 Одуя — 2 — 0:2, 40:47 Панарин — 23 (Шмальтц, Кэйн) — 0:3, 52:42 Байрон — 19 (Галлахер, Дэвидсон) — 1:3, 56:32 Вебер — 16 (Гальченюк, Радулов) — 2:3, 58:38 Тэйвз — 18 (Кэйн, Кит) — 2:4

Вратари: Прайс — Кроуфорд

Оттава — Тампа-Бэй 1:2 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 03:05 Поинт — 12 (Дотчин, Кобурн) — 0:1, 22:35 Вингелс — 7 — 1:1, в овертайме 04:08 Хедман — 14 (Палат) — 1:2

Вратари: Кондон — Василевский

Флорида — Торонто 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 00:18 Барков — 18 (Хьюбердо) — 1:0, 10:33 Скевиур — 9 (Маккензи, Матесон — меньш) — 2:0, 13:36 Комаров — 11 (Нюландер — больш) — 2:1, 14:21 Маршессо — 21 (Ванек) — 3:1, 24:38 Маршессо — 22 (Барков, Ванек) — 4:1, 36:22 Смит — 11 (Яндл, Йокинен) — 5:1, 38:19 Сошников — 5 (Мартин, Бойл) — 5:2, 39:33 Йокинен — 10 (Ванек, Трочек — больш) — 6:2, 42:17 Яндл — 4 (Ванек, Трочек) — 7:2

Вратари: Раймер — Андерсен (Макэлхинни)

Эдмонтон — Даллас 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Шайбы: 12:12 Пулио — 6 (Кассьян) — 1:0, 18:01 Клефбом — 12 (Лучич, Драйзайтль — больш) — 2:0, 22:06 Нюрс — 4 — 3:0, 25:42 Ритчи — 12 (Маккензи, Кракнелл) — 3:1, 29:30 Дешарне — 6 (Слепышев, Секера) — 4:1, 31:29 Марун — 22 (Драйзайтль) — 5:1, 52:17 Ньюджент-Хопкинс — 14 (Лучич, Эберле) — 6:1, 54:00 Макдэвид — 24 (Марун, Кассьян) — 7:1

Вратари: Талбо — Ниеми (Лехтонен)

Вашингтон — Миннесота 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 19:48 Шмидт — 2 (Овечкин, Бэкстрем) — 1:0, 34:52 Овечкин — 28 (Карлсон, Бэкстрем) — 2:0, 37:08 Кузнецов — 16 (Бэкстрем, Карлсон — больш) — 3:0, 40:37 Дамба — 8 (Гранлунд) — 3:1, 44:37 Стаал — 23 (Койву, Сутер — больш) — 3:2, 54:19 Бигл — 12 (Орлов) — 4:2

Вратари: Холтби — Дубник

Сан-Хосе — Баффало 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 01:10 Айхель — 20 (Моулсон, Джорджес) — 0:1, 31:47 Павелски — 27 (Кутюр, Торнтон — больш) — 1:1, 39:10 Хэйли — 2 — 2:1, 45:28 Павелски — 28 (Демело Торнтон) — 3:1, 54:57 Кутюр — 24 (Уорд, Марло) — 4:1

Вратари: Джонс — Ленер

Лос-Анджелес — Аризона 2:3 (по буллитам) (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 25:03 Тоффоли — 13 (Маззин, Копитар) — 1:0, 45:49 Доми — 8 (Дворак, Чикрин) — 1:1, 58:34 Тоффоли — 14 (Картер, Копитар — больш) — 2:1, 59:15 Доми — 9 (Доан, Врбата) — 2:2

Решающий буллит: Деанджело (одиннадцатый раунд)

Вратари: Бишоп — Доминге

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 69 игр 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 69 82

3 [Калгари Флеймз] Калгари 69 82

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 69 81

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 69 73

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 69 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 69 60

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 69 93

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 68 92

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 69 79

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 68 77

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 70 67

6 [Даллас Старс] Даллас 69 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 68 41

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 68 85

3 [Бостон Брюинз] Бостон 69 80

4 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 69 77

5 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 68 76

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 68 71

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 70 68

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 67 63

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 69 97

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 68 95

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 68 94

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 69 77

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 68 70

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 67 68

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 68 62