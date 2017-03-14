"Кривбасс" добыл первую победу над "Донбассом" в плей-офф УХЛ

В Кривом Роге завершился матч 1/2 финала чемпионата Украины по хоккею, в котором "Кривбасс" добыл победу над "Донбассом" и сократил разрыв в серии до четырех побед, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:3. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Донбасса".

Игра началась с места в карьер. Уже к четвертой минуте матча команды обменялись голами - забивали Евгений Секирко и Виктор Захаров. Однако равным счет оставался недолго – уже спустя три минуты Сергей Афанасьев продавил оборону «Донбасса» и со второй попытки переиграл Богдана Дьяченко.

Во втором периоде обе команды демонстрировали яркую и скоростную игру. Кирилл Белоусов забросил шайбу в «девятку» ворот Дьяченко, а спустя пару минут Виталий Лялька сумел с нерабочей руки сократить разницу в счете.

В заключительном отрезке встречи команды вновь обменялись голами, установив таким образом итоговый счет матча – 4:3.

Кривбасс - Донбасс - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Секирко (Попов), 02:53, 1:1 - Захаров (Петрухно, Кочетков), 03:28, 2:1 - Афанасьев (Попов), 06:31, 3:1 - Белоусов (Алексюк, Слюсарь-больш), 23:06, 3:2 - Лялька (Бабинец), 24:59, 4:2 - Декало (Михеенок, Слюсарь-больш), 49:45, 4:3 - Никифоров (Захаров, Кочетков-больш), 57:00.