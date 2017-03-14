В Норвегии сыграли самый длинный матч в истории хоккея

Накануне в матче плей-офф чемпионата Норвегии по хоккею "Сторхамар" обыграл "Спарту" в игре, где было сыграно восемь неполных овертаймов, сообщает Спорт-Экспресс.

Матч завершился со счетом 2:1 (основное время - 1:1).

Решающую шайбу хоккеисты "Сторхамара" забросили на 218-й минуте встречи.

Таким образом, команды сыграли три основных периода по 20 минут (60 минут игрового времени), которые завершились вничью. Для определения победителя понадобилось провести почти 8 дополнительных периодов. Игра завершилась за две с небольшим минуты до окончания 11-го периода игры.

Решающий гол забил норвежский форвард Йоахим Йенсен.

Этот матч стал самым длинным в истории мирового хоккея. Скандинавские клубы побили рекорд 81-летней давности и улучшили его на 40 минут.

Йенсен забросил свою шайбу в тот момент, когда счетчик времени остановился на отметке в 217 минут 14 секунд, а вот 24 марта 1936 года в матче первого раунда Кубка Стэнли между "Детройт Ред Уингз" и "Монреаль Марунз" единственный гол был забит после 176 минут 30 секунд игры – в концовке пятого овертайма (восьмого периода игры).

За восемь десятилетий никто и близко не подошел к рекорду, по крайней мере в НХЛ. В 2000 году "бесконечными" овертаймами порадовали болельщиков "Филадельфия" и "Питтсбург" – Кит Примо огорчил "Пингвинз" на 152-й минуте одного из матчей полуфинала Восточной конференции.

"Сторхамар" проигрывает в серии до четырех побед "Спарте" в 1/4 финала плей-офф чемпионата Норвегии со счетом 2:3. Шестой матч серии состоится сегодня вечером.