"Калгари" одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на вторник в Наицональной хоккейной лиге состоялись восемь матчей, в центральном из которых "Калгари Флэймз" обыграл "Питтсбург Пингвинз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился в серии буллитов со счетом 4:3.

"Калгари" одержал 10-ю победу подряд, прервав пятиматчевую победную серию "Питтсбурга". Судьба встречи решалась в серии буллитов, где лучше проявили себя "Флэймз". Крис Верстиг переиграл Марка-Андре Флери в первой попытке, а Евгений Малкин, Сидни Кросби и Фил Кессел не смогли пробить Брайана Эллиотта.

Серия из 10 побед - повторение рекорда в истории организации, который был установлен "Атлантой Флэймз" в период с 14 октября по 3 ноября 1978 года. "Калгари" стал четвертой командой в этом сезоне, которой удалась подобная серия ("Коламбус" - 16, "Миннесота" - 12, "Филадельфия" - 10).

"Питтсбург" дважды вел в счете, но "Калгари" в третьем периоде вышел вперед, так что отыгрываться пришлось уже "Пингвинз". Кросби забил 35-й гол в сезоне за 3:31 до конца третьего периода и перевел встречу в овертайм. "Питтсбург" набрал одно очко и сравнялся с "Вашингтоном" на первом месте в общей таблице лиге. У обеих команд после 66 матчей по 95 очков. У "Коламбуса" - 94.

Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 05:53 Кэмпфер — 1 (Зуккарелло, Крайдер) — 1:0, 07:43 Поинт — 10 (Кучеров, Дрюэн — больш) — 1:1, 25:04 Дюмонт — 2 (Гаррисон) — 1:2, 30:22 Грабнер — 27 — 2:2, 53:21 Поинт — 11 (Палат, Кучеров) — 2:3

Вратари: Раанта — Будай

Филадельфия — Коламбус 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Шайбы: 07:42 Ганье — 18 (Дженнер, Бьоркстранд) — 0:1, 08:42 Аткинсон — 31 (Веренски) — 0:2, 14:10 Конечны — 9 (Гостисбихир, Кутюрье) — 1:2, 24:23 Шенн — 20 (Жиру — больш) — 2:2, 31:03 Конечны — 10 (Рид, Гудас) — 3:2, 34:30 Веренски — 10 (Джонс, Калверт) — 3:3, 48:46 Дубински — 10 (Саад, Джонс — больш) — 3:4, 59:39 Аткинсон — 32 (Саад) — 3:5

Вратари: Мэйсон — Бобровский

Нью-Йорк Айлендерс — Каролина 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)

Шайбы: 09:11 Строум — 13 (Лэдд, Хики) — 1:0, 14:14 Слэвин — 3 (Линдхольм, Раск) — 1:1, 14:40 Нордстрем — 4 (Стемпняк, Слэвин) — 1:2, 17:32 Джионта — 1 (Клаттербак, Кулемин) — 2:2, 22:43 де Хаан — 5 (Хо-Санг, Хики) — 3:2, 26:51 Фальк — 13 (Стаал, Хэнифин) — 3:3, 28:02 Скиннер — 22 (Линдхольм, Теннисон) — 3:4, 28:58 Фальк — 14 (Хэнифин, Райан) — 3:5, 31:45 Слэвин — 4 (меньш) — 3:6, 33:50 Хо-Санг — 2 (Бувилье) — 4:6, 43:43 Скиннер — 23 — 4:7, 50:57 Слэвин — 5 (Теравайнен, Стаал) — 4:8

Вратари: Берубе (Грайсс) — Уорд

Нэшвилл — Виннипег 5:4 (в овертайме) (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 03:40 Уилер — 21 (Шайфли, Лоури — больш) — 0:1, 12:11 Бафальен — 11 (Элерс, Литтл) — 0:2, 12:34 Уотсон — 5 (Битетто) — 1:2, 19:49 Фишер — 17 (Смит, Йоси) — 2:2, 20:19 Форсберг — 28 (Джохансен, Арвидссон) — 3:2, 23:38 Лайне — 33 (Элерс, Литтл) — 3:3, 28:39 Армиа — 8 (Моррисси, Постма) — 3:4, 44:23 Джохансен — 12 (Форсберг, Арвидссон) — 4:4, в овертайме 02:11 Нил — 20 (Йоси, Саббен — больш) — 5:4

Вратари: Ринне — Хеллебайк

Калгари — Питтсбург 4:3 (по буллитам) (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 02:54 Шири — 20 (Гинтцель, Кросби) — 0:1, 13:48 Энгелланд — 4 (Чиассон, Стейджан) — 1:1, 15:51 Малкин — 33 (Кунитц, Кессел — больш) — 1:2, 21:34 Уайдмен — 4 (Верстиг, Беннетт) — 2:2, 45:22 Гудро — 15 (Верстиг) — 3:2, 56:29 Кросби — 35 (Шири, Гинтцель) — 3:3

Решающий буллит: Верстиг (первый раунд)

Вратари: Эллиотт — Флери

Ванкувер — Бостон 3:6 (2:1, 1:1, 0:4)

Шайбы: 06:48 Бэкес — 14 (Бержерон, Маршан) — 0:1, 15:47 Гранлунд — 18 (Д.Седин, Х.Седин) — 1:1, 17:05 Гранлунд — 19 (Д.Седин, Х.Седин) — 2:1, 33:58 Хара — 7 (Мур) — 2:2, 34:19 Эдлер — 4 (Шор, Саттер) — 3:2, 40:58 Маршан — 33 (Пастрнак, Крюг — больш) — 3:3, 52:03 Маршан — 34 — 3:4, 56:46 Крейчи — 19 (Пастрнак, Ватрано) — 3:5, 59:34 Маршан — 35 (Бержерон, Бэкес) — 3:6

Вратари: Миллер — Раск

Аризона — Колорадо 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 23:49 Перлини — 13 (Холланд, Ридер) — 1:0

Вратари: Смит — Пикар

Лос-Анджелес — Сент-Луис 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 33:37 Перрон — 14 (Стин) — 0:1, 41:10 Пааярви — 5 (Берглунд, Пьетранджело — больш) — 0:2, 57:05 Браун — 11 (Даути, Тоффоли) — 1:2, 59:53 Стин — 14 (Пьетранджело) — 1:3

Вратари: Квик — Аллен

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 68 игр 89 очков

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 69 82

3 [Калгари Флеймз] Калгари 69 82

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 68 79

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 68 72

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 69 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 68 58

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Миннесота Уайлд] Миннесота 67 92

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 68 91

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 69 79

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 68 77

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 70 67

6 [Даллас Старс] Даллас 68 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 68 41

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 69 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 67 84

3 [Бостон Брюинз] Бостон 69 80

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 67 76

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 68 75

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 67 69

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 69 68

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 67 63

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 68 95

2 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 68 95

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 68 94

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 68 75

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 68 70

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 66 67

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 68 62