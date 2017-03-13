"Кременчук" выиграл третий матч серии плей-офф УХЛ

В Броварах на ледовой арене "Терминал" состоялся третий матч серии плей-офф 1/2 финала Украинской хоккейной лиги, в котором киевский "Джерералз" принимал "Кременчук" и проиграл со счетом 1:8, сообщает официальный сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу "Кременчука".

Во многом первый период предопределил итоговый результат встречи – уверенную победу команды Дмитрия Пидгурского. В дебюте поединка счет был открыт Виталием Кирющенковым, а на 13-й минуте его удвоил Владислав Гаврик. Чуть позже Илья Генералов сократил разрыв всего до одной шайбы, но ненадолго. Еще до серены в воротах Евгения Напненко по разу отличились Игорь Коваленя и Артем Гниденко.

Второй период прошел поспокойнее, была заброшена всего одна шайба – вновь гол на свой счет записал Коваленя. В остальном же – гости владели заметным преимуществом и мало что позволяли создать «Дженералз».

В заключительные 20 минут коллектив Александра Сеуканда так ни разу и не сумел поразить ворота соперника, в то время как гости увеличили счет усилиями Георгия Кичи, Севастьяна Карпенко и экс-капитана «генералов» Алексея Мельникова.

Очередная, уже третья победа в серии, еще на шаг приблизила «Кременчук» к финалу плей-офф. «Дженералз» же, наоборот, в шаге от вылета. Если киевляне не сподобятся на камбэк в оставшихся матчах, то в этом сезоне гарантировано останутся без медалей.

«Дженералз» - «Кременчук» - 1:8 (1:4, 0:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 - Кирющенков (Гниденко), 04:34, 0:2 - Гаврик (Гриценко, Коваленя), 12:46, 1:2 - Генералов (Овчинников, Сирченко) 14:11, 1:3 - Коваленя (Гаврик, Варивода), 15:28, 1:4 - Гниденко (Исаенко, Кирющенков-больш), 19:33, 1:5 - Коваленя (Гаврик, Романенко), 35:44, 1:6 - Кича (Кирющенков, Гниденко), 54:50, 1:7 - Карпенко (Луговой-больш), 57:17, 1:8 - Мельников (Кирющенков, Гниденко), 59:18.