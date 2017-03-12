Лидер регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" проиграл в третий раз подряд

В ночь на субботу в Нациоальной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей, в центральном из которых "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Вашингтон Кэпиталз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 4:2.

"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд, а Александр Овечкин впервые в карьере не смог забить в равных составах в 17 матчах подряд. Хотя капитан "Кэпиталз" в субботу был активен: шесть бросков и четыре силовых приема. Команда Барри Тротца на расстояние одного очка подпустила к себе "Питтсбург", а в Лос-Анджелесе проиграла в седьмой раз подряд.

"Лос-Анджелес" выиграл во второй раз подряд и сохранил отставание от "Сент-Луиса" в борьбе за вторую "уайлд-кард" Западной конференции в три очка. Победу "Кингз" принес Эдриан Кемпе, забивший решающий гол в середине третьего периода. Для новичка, проводившего 11-ю встречу в НХЛ, эта шайба стала первой в карьере.

Лос-Анджелес — Вашингтон 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 04:35 Врана — 3 (Шеттенкирк, Уильямс — больш) — 0:1, 15:30 Габорик — 9 (Копитар, Мартинес) — 1:1, 20:47 Оши — 26 (Джохансен) — 1:2, 27:20 Копитар — 9 (Картер, Маззин — больш) — 2:2, 48:46 Кемпе — 1 (Гравел, Мартинес) — 3:2, 59:58 Картер — 31 (больш) — 4:2

Вратари: Квик — Грубауэр

Бостон — Филадельфия 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 18:37 Пастрнак — 28 (Бержерон — больш) — 1:0; 21:27 Уил — 3 (Симмондс, Жиру) — 1:1; 59:54 Стаффорд — 6 (Миллер) — 2:1

Вратари: Раск — Мэйсон

Сан-Хосе — Нэшвилл 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 06:18 Мартин — 4 (Торнтон) — 1:0, 12:10 Джохансен — 11 (Йоси) — 1:1, 30:08 Нил — 19 (Уилсон) — 1:2, 58:58 Арвидссон — 24 (Саббен) — 1:3

Вратари: Джонс — Сарос

Колорадо — Оттава 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Шайбы: 09:38 Ньето — 5 (Голубеф, Комо) — 1:0, 30:41 Классон — 2 (Пажо, Паятт) — 1:1, 35:35 Барроус — 13 (Хоффман, Карлссон — больш) — 1:2, 38:54 Хоффман — 21 (Келли) — 1:3, 51:22 Дзингель — 13 (Барроус, Карлссон) — 1:4, 59:48 Андригетто — 3 (Колборн, Содерберг — больш) — 2:4

Вратари: Пикар — Андерсон

Виннипег — Калгари 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 14:06 Бэклунд — 21 (Фролик, Хэмилтон — больш) — 0:1, 32:09 Фролик — 15 (Ткачак, Хэмилтон — больш) — 0:2, 43:24 Чиассон — 9 (Монахэн, Хэмилтон) — 0:3

Вратари: Хеллебайк — Эллиотт

Баффало — Коламбус 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Шайбы: 07:09 Савар — 5 (Ганье, Хартнелл) — 0:1, 14:00 Фолиньо — 24 (Саад, Веренски) — 0:2, 17:56 Бьоркстранд — 5 (Ганье) — 0:3, 20:18 Маккейб — 3 (Делаурье, Кэйн) — 1:3, 25:43 Моулсон — 13 (Джионта, Богосян — больш) — 2:3, 39:57 Райнхарт — 16 (Ристолайнен) — 3:3, 57:31 Кэйн — 25 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 4:3, 59:56 Айхель — 19 (О’Райлли) — 5:3

Вратари: Нилссон (Ленер) — Корписало

Тампа-Бэй — Флорида 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 16:32 Ягр — 14 (Барков, Маршессо) — 0:1, 19:13 Пысык — 4 (Смит, Барков) — 0:2, 23:43 Кучеров — 31 (Хедман, Дрюэн — больш) — 1:2, 30:11 Гарде — 1 (меньш) — 2:2, 57:37 Палат — 14 (Сустр) — 3:2

Вратари: Василевский — Раймер

Каролина — Торонто 2:3 (в овертайме) (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 08:59 Раск — 15 (Линдхольм, Пеши) — 1:0, 09:52 Марнер — 17 (Бозак, ван Римсдайк) — 1:1, 20:45 Теравайнен — 13 (Стаал, Фальк — больш) — 2:1, 27:37 ван Римсдайк — 21 — 2:2, в овертайме 02:13 Райлли — 4 (Нюландер, Гардинер) — 2:3

Вратари: Уорд — Андерсен

Аризона — Нью-Джерси 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Шайбы: 01:27 Врбата — 16 (Доми, Мерфи) — 1:0, 02:53 Ридер — 15 (Мартинук) — 2:0, 18:25 Чикрин — 6 (Ридер, Мартинук — больш) — 3:0, 23:59 Перлини — 12 (Деанджело, Чикрин — больш) — 4:0, 25:47 Палмьери — 21 (Холл, Бландизи — больш) — 4:1, 32:09 Беннетт — 4 (Северсон) — 4:2, 40:17 Палмьери — 22 (Северсон, Энрике) — 4:3, 53:31 Деанджело — 4 (Макгинн, Чикрин) — 5:3, 55:02 Мур — 7 (Заха, Вуд) — 5:4

Вратари: Смит — Шнайдер (Кинкейд)

Сент-Луис — Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Шайбы: 07:23 Тарасенко — 31 (Швартц, Стин — больш) — 1:0, 24:58 Стин — 13 — 2:0, 31:37 Нельсон — 16 (Хо-Сонг, Мэйфилд) — 2:1, 35:28 Тарасенко — 32 (Гуннарссон) — 3:1, 38:06 Берглунд — 19 (Перрон, Пааярви) — 4:1, 42:11 Бувилье — 8 (Хики, Клаттербак) — 4:2, 58:31 Ледди — 11 (Лэдд, Таварес — больш) — 4:3

Вратари: Хаттон — Берубе (Грайсс)

Ванкувер — Питтсбург 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 36:24 Коул — 5 (Кунакл, Уилсон) — 0:1, 56:54 Гинтцель — 10 (Шири, Кросби) — 0:2, 58:45 Шири — 19 (Гинтцель, Кросби) — 0:3

Вратари: Миллер — Мюррей

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 67 игр 87 очков

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 68 80

3 [Калгари Флеймз] Калгари 68 80

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 67 79

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 67 72

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 68 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 67 56

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Миннесота Уайлд] Миннесота 66 92

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 67 89

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 68 77

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 67 75

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 69 66

6 [Даллас Старс] Даллас 67 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 67 41

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 68 84

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 67 84

3 [Бостон Брюинз] Бостон 68 78

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 67 76

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 67 73

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 67 69

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 69 68

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 66 63

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 67 95

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 67 94

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 67 92

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 68 88

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 67 75

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 67 70

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 65 65

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 68 62