УХЛ: "Донбасс" в овертайме одержал вторую победу над "Кривбассом", "Кременчук" разгромил "Дженералз"

В Дружковке и Кременчуге состоялись вторые матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Украины по хоккею, где "Донбасс" одержал вторую победу над "Кривбассом" из Кривого Рога в овертайме, а "Кременчук" разгромил киевский "Дженералз", сообщает официальный сайт турнира.

Матч в Дружковке завершился со счетом 3:2, а в Кременчуге - 7:0.

В обоих сериях ведут две лучшие команды регулярного чемпионата - "Кременчук" и "Донбасс" - по 2:0.

"Крменчук" - "Дженералз" - 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Коренчук (Чернышенко), 11:23. 2:0 - Кича (Кирющенков – больш.), 17:33. 3:0 - Гниденко (Кирющенков – больш.), 27:22. 4:0 - Кича (Карпенко, Дегтярёв), 32:35. 5:0 - Кирющенков (Исаенко, Гаврик – больш.), 37:21. 6:0 - Гниденко (Варивода), 52:08. 7:0 - Башко (Коренчук, Чернышенко – больш.), 55:10.

"Донбасс" - "Кривбасс" - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Свищев (Максименко, Ворона), 24:28, 0:2 - Михеенок (Афанасьев, Алексюк), 48:49, 1:2 - Голденков (Шафаренко, Кочетков), 56:23, 2:2 - Лялька (Кочетков, Яковлевс), 59:54, 3:2 - Лялька (Бабинец, Петрухно-больш), 62:01 (ОТ).