"Чикаго" уступил второй раз подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на сууботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в центральном из которых "Чикаго Блэкхокс" проиграл "Детройт Ред Уингз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Красных крыльев".

"Чикаго" уступил во второй встрече подряд и не смог продлить победную гостевую серию до девяти матчей. "Детройт" вышел на игру с отличным настроем и несмотря на то, что пропустил после первого же броска Артемия Панарина с прекрасной передачи Патрика Кейна, одержал волевую победу и прервал серию из четырех поражений.

Вратарь "Ред Уингз" Джимми Ховард вышел на лед впервые с 20 декабря, когда он получил травму колена, и сделал 24 сэйва, став первой звездой встречи. Дублем за "Детройт" отметился Томаш Татар, а Густав Нюквист сделал три передачи. "Блэкхокс" проиграли во второй раз за два дня после семиматчевой победной серии.

У "Чикаго" игру провалило звено Панарин - Артем Анисимов - Кейн. Каждый из игроков получил по минус-3 и находился на льду при всех четырех пропущенных шайбах.

Коламбус — Баффало 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 02:50 Родригес — 3 (Делаурье) — 0:1, 06:09 Савар — 4 (Дубински) — 1:1, 17:05 Фолиньо — 23 (Веннберг, Веренски — больш) — 2:1, 24:56 Джорджес — 1 (Моулсон, Райнхарт) — 2:2, 38:28 Ганье — 17 (Джонс, Джонсон — больш) — 3:2, 45:57 Ристолайнен — 5 (Маккейб, Фолиньо) — 3:3, 54:53 Дженнер — 14 (Аткинсон) — 4:3

Вратари: Бобровский — Ленер

Детройт — Чикаго 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 04:23 Панарин — 21 (Кэйн, Анисимов) — 0:1, 16:25 Келлет — 3 (Нюквист, Ларкин) — 1:1, 19:52 Атанасиу — 15 (Дженсен, Татар) — 2:1, 35:17 Татар — 16 (Зеттерберг, Нюквист) — 3:1, 39:15 ван Римсдайк — 4 (Хосса) — 3:2, 55:31 Татар — 17 (Зеттерберг, Нюквист) — 4:2

Вратари: Ховард — Кроуфорд

Флорида — Миннесота 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

Шайбы: 07:50 Зукер — 21 (Бродин, Гранлунд) — 0:1, 14:22 Маршессо — 20 (Яндл, Барков — больш) — 1:1, 18:11 Пысык — 3 (Трочек, Скевиур) — 2:1, 28:07 Стаал — 20 (Нидеррайтер) — 2:2, 30:08 Поминвилль — 11 (Ханзал, Паризе) — 2:3, 31:09 Ягр — 13 (Трочек, Хьюбердо) — 3:3, 42:57 Барков — 17 (Пысык) — 4:3, 45:24 Стаал — 21 (Сканделла, Койл) — 4:4, 54:53 Паризе — 16 (Поминвилль, Бродин) — 4:5, 58:50 Гранлунд — 22 (Зукер, Дамба) — 4:6, 59:57 Койл — 15 (Стаал) — 4:7

Вратари: Раймер — Кэмпер (Дубник)

Сент-Луис — Анахайм 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 00:12 Тарасенко — 30 (Швартц, Боумистер) — 1:0, 11:59 Ракелл — 28 (Гетцлаф, Ватанен) — 1:1, 18:12 Вагнер — 4 (Болл, Фаулер) — 1:2, 24:17 Ривс — 4 (Швартц, Счастны) — 2:2, 40:25 Счастны — 18 (Тарасенко, Пьетранджело) — 3:2, 49:24 Силфверберг — 19 (Ракелл, Биекса — больш) — 3:3, 59:40 Эдмундсон — 2 (Бортуццо, Аллен) — 4:3

Вратари: Аллен — Гибсон

Эдмонтон — Питтсбург 2:3 (по буллитам) (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:42 Бонино — 13 (Уилсон, Шультц) — 0:1, 17:25 Малкин — 32 — 0:2, 24:55 Дешарне — 5 (Кассьян, Расселл) — 1:2, 52:45 Макдэвид — 23 (Лучич, Драйзайтль — больш) — 2:2

Решающий буллит: Кессел (третий раунд)

Вратари: Талбо — Флери

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 66 игр 87 очков

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 68 80

3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 67 79

4 [Калгари Флеймз] Калгари 67 78

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 66 70

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 67 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 66 54

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Миннесота Уайлд] Миннесота 66 92

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 67 89

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 67 75

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 66 73

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 68 66

6 [Даллас Старс] Даллас 67 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 66 41

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 68 84

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 66 82

3 [Бостон Брюинз] Бостон 67 76

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 66 74

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 66 71

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 66 69

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 68 66

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 66 63

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 66 95

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 66 92

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 66 92

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 68 88

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 66 75

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 66 70

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 64 64

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 67 62