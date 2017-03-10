"Калгари" одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге были сыграны 10 матчей, в центральном из которых "Калгари" одержал восьмую победу подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Флэймз" обьграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 5:0.

"Канадиенс" в свою очередь потерпели первое поражение в семи играх. Главными творцами успеха стали Джонни Годро, на счету которого гол и три передачи, и вратарь Брайан Эллиотт, сделавший 24 сэйва и впервые в сезоне отыгравший на ноль. Голкипер "Флэймз", неудачно начавший сезон, в последних девяти играх пропустил всего 16 голов. В воротах "Канадиенс" играл Эл Монтойя, на счету которого 33 сэйва, так как Кэри Прайс немного приболел.

Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Шайбы: 07:24 Крайдер — 26 (Степан, Макдонаг — больш) — 0:1, 13:15 Скиннер — 21 (Раск) — 1:1, 13:44 Зыков — 1 (Ахо, Стаал) — 2:1, 27:16 Зибанеджад — 10 (Крайдер, Степан — больш) — 2:2, 36:42 Зибанеджад — 11 (больш) — 2:3, 49:04 Ахо — 19 (Теравайнен, Фальк — больш) — 3:3, 52:28 Ахо — 20 (Стаал, Линдхольм — больш) — 4:3

Вратари: Уорд — Раанта

Торонто — Филадельфия 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 06:09 Симмондс — 28 (Гостисбихир, Жиру — больш) — 0:1, 13:57 Нюландер — 18 (Гардинер, Браун — больш) — 1:1, 29:28 Бозак — 16 — 2:1, 53:44 Марнер — 16 (Райлли, Бозак — больш) — 3:1, 57:32 Гостисбихир — 6 (Филппула, Ворачек) — 3:2, 59:00 Кадри — 28 — 4:2

Вратари: Андерсен — Нойвирт

Тампа-Бэй — Миннесота 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 06:53 Кучеров — 29 (Хедман, Палат — больш) — 1:0, 11:01 Хедман — 13 (Дрюэн, Дотчин) — 2:0, 24:37 Сустр — 2 (Кучеров, Джонсон) — 3:0, 56:02 Сканделла — 2 (Бродин, Койву) — 3:1, 58:51 Кучеров — 30 (Гарде) — 4:1

Вратари: Василевский — Дубник

Чикаго — Анахайм 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 37:44 Перри — 12 (Шоу, Биекса) — 0:1

Вратари: Кроуфорд — Бернье

Колорадо — Нью-Джерси 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 31:11 Маккиннон — 14 (Бэрри, Пикар) — 1:0, 40:42 Холл — 15 (Лавджой) — 1:1, 44:05 Бурк — 11 (Андригетто) — 2:1, 46:13 Ноэсен — 5 (Беннетт, Бландизи) — 2:2, 58:46 Бушемин — 3 (Комо) — 3:2

Вратари: Пикар — Шнайдер

Калгари — Монреаль 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 07:38 Джиордано — 10 (Ткачак, Фролик) — 1:0, 28:36 Стоун — 2 (Броуди, Гудро) — 2:0, 35:28 Монахэн — 22 (Стоун, Гудро) — 3:0, 35:54 Ферланд — 14 (Гудро, Монахэн) — 4:0, 56:12 Гудро — 14 (Энгелланд, Фролик) — 5:0

Вратари: Эллиотт — Монтойя

Аризона — Оттава 2:3 (в овертайме) (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 31:30 Перлини — 11 (Ридер, Мартинук) — 1:0, 32:11 Пажо — 9 (Классон, Карлссон) — 1:1, 37:49 Круз — 4 (Йоорис) — 2:1, 52:47 Карлссон — 12 (Пажо) — 2:2, в овертайме 00:40 Карлссон — 13 — 2:3

Вратари: Смит — Кондон

Ванкувер — Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (в овертайме) (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 15:01 Таварес — 26 (Бэйли, Ли) — 0:1, 21:35 Буше — 3 (Хорват, Стетчер) — 1:1, 23:31 Бертчи — 16 — 2:1, 29:44 Бувилье — 7 (Бэйли) — 2:2, 39:36 Нельсон — 15 (Ледди, Бэйли) — 2:3, 59:40 Стетчер — 3 (Х.Седин, Гранлунд) — 3:3, в овертайме 01:33 Лэдд — 19 (де Хаан, Строум) — 3:4

Вратари: Миллер — Грайсс

Сан-Хосе — Вашингтон 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 05:26 Винник — 9 (Бигл, Уилсон) — 0:1, 08:43 Торнтон — 6 (Хансен, Мартин) — 1:1, 22:32 Павелски — 24 (Бернс, Торнтон) — 2:1, 34:40 Коннолли — 14 (Шеттенкирк) — 2:2, 38:04 Кутюр — 22 (Бернс, Марло — больш) — 3:2, 48:05 Кутюр — 23 (Бернс, Павелски — больш) — 4:2

Вратари: Джонс — Холтби

Лос-Анджелес — Нэшвилл 3:2 (в овертайме) (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 16:39 Ярнкрок — 14 (Нил, Йоси) — 0:1, 25:04 Игинла — 9 (Габорик, Ладью — больш) — 1:1, 41:31 Фиала — 8 (Фишер) — 1:2, 50:55 Габорик — 8 (Мартинес, Дауд — больш) — 2:2, в овертайме 03:44 Игинла — 10 (Даути, Картер — больш) — 3:2

Вратари: Квик — Ринне

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 66 игр 87 очков

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 67 80

3 [Калгари Флеймз] Калгари 67 78

4 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 66 78

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 66 70

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 67 65

7 [Аризона Койотис] Аризона 66 54

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Миннесота Уайлд] Миннесота 65 90

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 66 89

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 67 75

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 65 71

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 68 66

6 [Даллас Старс] Даллас 67 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 66 41

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 68 84

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 66 82

3 [Бостон Брюинз] Бостон 67 76

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 66 74

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 66 71

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 65 69

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 67 66

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 65 61

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 66 95

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 65 90

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 65 90

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 68 88

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 66 75

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 66 70

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 64 64

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 67 62