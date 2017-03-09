"Донбасс" и "Кременчук" выиграли первые матчи плей-офф УХЛ

В Украинской хоккейной лиге состоялись первые матчи плей-офф 1/2 финала, в которых уверенные победы одержали две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата - "Кременчук" и "Донбасс", сообщает официальный сайт лиги.

"Кременчук" обыграл киевский "Дженералз" со счетом 6:2, а "Донбасс" оказался сильнее "Кривбасса" - 4:0.

В обеих сериях до четырех побед счет стал 1:0.

Плей-офф. 1/2 финала. Матч 1.

Кременчук - Дженералз - 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 - Чернышенко (Коренчук, Слыш), 19:22, 2:0 - Кирющенков (Гаврик), 32:10, 2:1 - Генералов, (Костюк, Овчинников), 39:45, 3:1 - Коренчук (Слыш), 44:12, 4:1 - Коренчук (Башко, Слыш), 48:11, 4:2 - Овчинников (Янишевский, Костюк), 48:48, 5:2 - Слыш (Башко, Чернышенко), 50:10, 6:2 - Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31.

«Донбасс» - «Кривбасс» - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55, 2:0 - Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01, 3:0 - Никифоров (Шафаренко), 37:03, 4:0 - Победоносцев (Бондарев), 38:07.