НХЛ: "Питтсбург" выиграл матч, в котором трижды проигрывал в счете

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге были сыграны три матча, в самом результативном из которых "Питтсбург" обыграл "Виннипег" со счетом 7:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Питтсбург" трижды проигрывал, трижды отыгрывался, а затем при счете 3:3 забил четыре раза подряд, в том числе благодаря второму в карьере хет-трику Ника Бонино. Три шайбы были заброшены за 57 секунд.

Евгений Малкин стал центральным персонажем этой встречи. Российский форвард оформил "хет-трик Горди Хоу", забив два гола, отдав передачу и один раз подравшись.

Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз — 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

1:0 – Мэттьяс (Лоури, Кьярот) – 04:18 1:1 – Бонино – 04:43 2:1 – Элерс (Троуба) – 09:00 2:2 – Малкин – 11:56 3:2 – Бафлин (Шайфли) – 16:10 (4x4) 3:3 – Шульц (Кросби, Малкин) – 29:09 (5x3) 3:4 – Бонино (Шири, Штрайт) – 29:29 (5x4) 3:5 – Малкин (Хагелин, Руведел) – 30:06 3:6 – Бонино (Руведел, Штрайт) – 38:21 (5x4) 3:7 – Гюнцель (Руведел, Шири) – 56:02 4:7 – Дане (Копп, Постма) – 58:45

Бостон Брюинз — Детройт Ред Уингз — 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Крейчи (Стэффорд, Хара) — 11:07 2:0 — Маршан (Пастрняк, Хара) — 12:08 3:0 — Стэффорд — 13:32 4:0 — Крейчи — 19:45 (4x4) 5:0 — Маршан (Миллер) — 36:55 (4x4) 5:1 — Кронвалль (Грин, Ларкин) — 37:55 6:1 — Пастрняк (Крейчи) — 40:34

Даллас Старз – Оттава Сенаторз – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – Уайдман (Сиси, Сталберг) – 13:41 (5х4_ 0:2 – Клаэссон (Смит) - 15:21 0:3 – Пажо (Клаэссон, Уинджелс) – 23:21 1:3 – Сегин (Элие, Спецца) – 24:30 1:4 – Сталберг (Хоффман, Фанюф) – 38:09 (6х4) 2:4 – Спецца (Линделль, Гемски) – 48:04 (5х4) 2:5 – Сиси (Стоун, Хоффман) – 49:01

Восточная конференция

1. Вашингтон – 95 очков / 65 матча

2. Коламбус – 90/65

3. Питтсбург – 90/65

4. Рейнджерс – 88/67

5. Монреаль – 84/67

6. Оттава – 80/65

7. Бостон – 76/67

8. Айлендерс – 73/65

9. Торонто – 72/65

10. Филадельфия – 70/65

11. Тампа-Бэй – 69/65

12. Флорида – 69/65

13. Баффало – 66/67

14. Каролина – 62/63

15. Нью-Джерси – 62/66

16. Детройт – 61/65

Западная конференция

1. Миннесота – 90 очков/64 матча

2. Чикаго – 89/65

3. Сан-Хосе – 85/65

4. Эдмонтон – 78/66

5. Анахайм – 78/66

6. Калгари – 76/66

7. Нэшвилл – 74/66

8. Сент-Луис – 71/65

9. Лос-Анджелес – 68/65

10. Виннипег – 66/68

11. Ванкувер – 64/66

12. Даллас – 64/67

13. Аризона – 53/65

14. Колорадо – 39/65