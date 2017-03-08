"Монреаль" выиграл шестой матч подряд в НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге были сыграны девять матчей, в центральном из которых "Монреаль Канадиенс" обыграл "Ванкувер Кэнакс", сообщает официальный сайт лиги.

"Монреаль" одержал шестую победу подряд благодаря удачному рикошету в овертайме. После броска Александра Гальченюка шайба задела Пола Байрона, изменила направление и закатилась в ворота дезориентированного Райана Миллера. В первом периоде счет открыл Тори Митчелл, подставивший клюшку под бросок Андрея Маркова, а "Ванкувер" выровнял ситуацию в середине третьего периода благодаря голу Майкла Шапута.

"Канадиенс" на шесть очков опережают "Оттаву" в борьбе за первое место в Атлантическом дивизионе. "Кэнакс" на семь очков отстали от зоны плей-офф.

Коламбус — Нью-Джерси 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 49:49 Бьоркстранд — 4 (Ганье, Хартнелл) — 1:0, 58:44 Аткинсон — 30 (Дубински, Джонс) — 2:0

Вратари: Бобровский — Кинкейд

Баффало — Филадельфия 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Шайбы: 04:34 Рид — 8 (Гудас, Казинс) — 0:1, 15:25 Кэйн — 24 (Ристолайнен, Айхель — больш) — 1:1, 24:58 Гудас — 4 (Кутюрье) — 1:2, 27:14 Айхель — 17 (О’Райлли — больш) — 2:2, 33:48 Уил — 2 (Ворачек, Кутюрье) — 2:3, 38:02 Жиру — 13 (Дель Зотто, Уил) — 2:4, 42:45 Вандевельде — 6 (Дель Зотто, Конечны) — 2:5, 45:21 Конечны — 8 (Гудас) — 2:6, 54:50 Айхель — 18 (Фрэнсон, Кэйн) — 3:6

Вратари: Ленер — Мэйсон

Торонто — Детройт 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 01:07 Марченко — 1 (Бозак, Марнер) — 1:0, 06:38 ван Римсдайк — 20 (Бозак, Марнер — больш) — 2:0, 25:49 Кадри — 27 (Нюландер, Ханвик) — 3:0, 39:22 Нюквист — 8 (Зеттерберг, Татар) — 3:1, 40:36 Нюквист — 9 (Грин, Зеттерберг) — 3:2

Вратари: Андерсен — Мразек

Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Шайбы: 09:25 Крайдер — 25 (Кэмпфер, Зуккарелло) — 0:1, 13:00 Гласс — 1 (Линдберг, Миллер) — 0:2, 24:06 Хэйес — 16 (Шей) — 0:3, 31:20 Ванек — 16 (Смит, Трочек) — 1:3, 33:14 Холден — 10 (Линдберг, Гласс) — 1:4, 56:34 Экблад — 10 (Трочек, Йокинен — больш) — 2:4, 58:15 Бучневич — 8 (Нэш) — 2:5

Вратари: Раймер (Берра) — Лундквист

Миннесота — Сент-Луис 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 10:24 Перрон — 13 (Парейко) — 0:1, 51:03 Тарасенко — 29 (Швартц, Пьетранджело) — 0:2, 59:49 Койву — 18 (Сутер, Гранлунд) — 1:2

Вратари: Дубник — Аллен

Колорадо — Каролина 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 06:08 Фальк — 12 (Скиннер, Слэвин) — 0:1, 38:18 Ландеског — 15 (Бэрри, Барберио — больш) — 1:1, 39:04 Бэрри — 6 (Андригетто, Тютин) — 2:1, 59:10 Маккиннон — 13 (Комо, Бэрри) — 3:1

Вратари: Пикар — Лак

Эдмонтон — Нью-Йорк Айлендерс 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 17:23 Хо-Санг — 1 (Хики, Принс — больш) — 0:1, 22:58 Кассьян — 6 (Беннинг, Каджиула) — 1:1, 29:45 Ли — 24 (Бэйли, Таварес) — 1:2, 47:04 Лэдд — 18 (Нельсон, Хики) — 1:3, 59:00 Ли — 25 (Таварес, де Хаан) — 1:4

Вратари: Талбо — Грайсс

Ванкувер — Монреаль 1:2 (в овертайме) (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 03:57 Митчелл — 8 (Марков, Шоу) — 0:1, 52:49 Шапут — 4 (Эдлер, Стетчер) — 1:1, в овертайме 01:13 Байрон — 16 (Гальченюк) — 1:2

Вратари: Миллер — Прайс

Анахайм — Нэшвилл 4:3 (по буллитам) (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 04:26 Уилсон — 12 (Нил, Ярнкрок) — 0:1, 06:23 Эллис — 12 (Саббен, Фишер — больш) — 0:2, 14:16 Гетцлаф — 12 (Ватанен, Фаулер — больш) — 1:2, 31:29 Форсберг — 27 (Ярнкрок — меньш) — 1:3, 33:19 Ритчи — 12 (Гетцлаф, Фаулер) — 2:3, 39:02 Ракелл — 27 (Ивс, Гетцлаф) — 3:3

Решающий буллит: Ивс (пятый раунд)

Вратари: Бернье — Ринне