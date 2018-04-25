Украинский хоккей: плей-офф УХЛ с прицелом на чемпионат мира

В минувшее воскресенье в УХЛ завершился регулярный чемпионат, а уже в среду, стартует плей-офф. Четыре лучшие команды поделены на пары – победитель регулярного первенства «Кременчук» сыграет с киевским «Дженералз», а донецкий «Донбасс» померяется силами с «Кривбассом» из Кривого Рога.

По итогам регулярного чемпионата в отечественном хоккее есть два явных фаворита – «Кременчук» и «Донбасс», которые в 40 играх регулярного первенства набрали по 99 очков. Команда из Кременчуга имеет преимущество над чемпионом Украины прошлого сезона из Донецка только за счет личных встреч в сезоне нынешнем. Остальные участники полуфиналов существенно отстали. У «Кривбасса» 73 балла в итоговой таблице, у «Дженералз» и вовсе 47.

Впрочем, замыкающие турнирную таблицу «Белый Барс» из Белой Церкви (29) и харьковский «Витязь» (13), даже в сравнении с середняками оказываются в явном проигрыше. Получается явное расслоение команд на три, а то и четыре группы. Ведь отставание «Дженералз» от «Кривбасса» ровно такое же, как, в свою очередь, у команды из Кривого Рога и дуэта лидеров – 26 очков.

Если рассуждать чисто математически, то получается, что предсказать финалистов нынешнего сезона УХЛ совершенно несложно. Но…

По словам исполнительного директора УХЛ Сергея Варламова, в нынешнем сезоне значительно возросло количество игр, где разница в счете не составлял более 2-х шайб. А именно – 53 таких игры. С учетом того, что всего в чемпионате было проведено 120 игр, - чуть меньше половины. Это лучший показатель для чемпионата Украины за последние годы. В первую очередь, это говорит о том, что удалось уменьшить пропасть в уровне клубов, которая была видна невооруженным глазом даже в прошлом году. Борьба стала упорнее, счета – боевыми. Лучший пример – субботний поединок первой и пятой команд - «Кременчука» и «Белого Барса». В игре, где «Кременчуку» обязательно нужна была победа, чтобы выиграть регулярный сезон, им удалось одолеть соперника лишь со счетом 1:0.

Прошедший регулярный чемпионат состоял из 40 туров, а разделен был на 8 кругов. Таким образом, каждый клуб по 8 раз встречался с каждым из соперников. 4 раза – дома, 4 – в гостях. Всего каждая команда провела по 40 матчей. В целом, как уже было сказано выше, регулярный чемпионат состоял из 120 поединков, сыграно из которых было 118. Не состоялось всего 2 матча, в которых по техническому поражению было засчитано «Дженералз» и «Витязю».

Здесь стоит отметить, что несостоявшиеся матчи были сорваны по абсолютно разным причинам. Игра в Киеве еще осенью, в начале сезона, в которой «Дженералз» должен был принять донецкий «Донбасс», не состоялась по причине большой задолженности перед игроками столичной команды. Редчайший случай – на матч отказалась выходить команда-хозяин матча. Обычно, в игровых видах спорта, не доезжают на игру гостевые команды, если находятся в плачевном финансовом положении. Здесь же, игроки «Дженералз» прибыли на игру, но не вышли из раздевалки на лед, так и не дождавшись заработанных денег. С этого момента, собственно, и начался развал команды, которая еще недавно была чуть ли не единственным коллективом, кто реально создавал конкуренцию «Донбассу». Да, в финальной серии сезона 2015/16 киевляне проиграли «Донбассу» все четыре матча, но в какой упорной борьбе - 2:1 ОТ, 3:2 Б, 2:1, 3:1. Теперь же основа киевского клуба - более половины игроков - в течение короткого периода времени разлетелись, кто куда. Собственно, это и сказалось на результатах «Дженералз» по ходу сезона. Подопечные нового тренера Александра Сеуканда вышли в плей-офф, но не более того.

Еще один матч, который не состоялся в нынешнем сезоне, был отменен по совершенно другим причинам. Аутсайдер соревнований - харьковский «Витязь» - не прибыл на игру в Кременчуг из-за болезни ряда ключевых игроков и главного тренера. Команду «свалил» банальный вирус и харьковчане приняли решение не ехать в гости к «Кременчуку». Учитывая, что инцидент произошел в самой концовке регулярного чемпионата и матч просто некуда было перенести (на положение команд в турнирной таблице он также совершенно не влиял), в руководстве УХЛ приняли решение засчитать «Витязю» техническое поражение.

Таким образом, можно отметить, что нынешний сезон прошел практически в штатном режиме.

Возвращаясь к цифрам стоит обратить внимание, что в этом сезоне в регулярном чемпионате в целом было заброшено 827 шайб. Если разделить на количество матчей, то это, в среднем, 7 голов за одну игру. То есть, сезон оказался достаточно результативным, а значит, и зрелищным.

Согласно регламенту, первые два матча полуфинальных и финальной серии пройдут на площадках тех клубов, которые заняли более высокие позиции по итогам регулярного сезона. Также эти команды, при необходимости, проведут на своей площадке пятый и седьмой – решающий – матчи серии. Старт плей-офф – 8 марта. Применительно, к полуфинальным парам это значит, что преимущество своей площадки имеют «Кременчук» и «Донбасс».

Что касается матча за бронзовые награды, то его не будет, а медали достанутся команде, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате. Исходя из нынешних реалий, бронза, скорее всего, достанется «Кривбассу», а вот столичный клуб рискует и вовсе остаться без медали. Единственный вариант, при котором «Дженералз» завоюет награды нынешнего первенства – обыграть «Кременчук» в полуфинальной серии и выйти в финальную серию турнира. Или итоговое 4-е место в сезоне 2016/17.

Из дополнительных моментов следует выделить два нововведения по плей-офф – систему Coach Challenge и дополнительные 20-минутные периоды. «Кроме того, мы планируем внедрить на плей-офф так называемый Coach Challenge. Мы пытаемся брать только лучшее от НХЛ и европейских чемпионатов, где подобная система успешно используется. Это позволит командам решать, кто сильнее на площадке, в то же время практически сведя к нулю шанс ошибок из вне. Главный тренер клуба один раз в каждом матче сможет попросить арбитров посмотреть по видео один спорный эпизод, связанный со взятием ворот, либо запросить 30-секундный тайм-аут. В принципе, это напоминает теннис, где игрок может попросить арбитра посмотреть повтор спорного момента и уточнить свое решение. В хоккейном матче у тренера такая возможность только одна. Что касается дополнительного времени или серии буллитов, то их в плей-офф не будет. В случае, если в основное время будет зафиксирована ничья, команды будут выявлять сильнейшего в дополнительном 20-минутном периоде. Игра продолжится до тех пор, пока одна из команд не забросит победную шайбу», - отметил Варламов.

И, наконец, самое главное. Нынешний плей-офф станет последней репетицией сильнейших украинских хоккеистов перед чемпионатом мира. С 22 по 28 апреля в столичном Дворце спорта состоится турнир Дивизиона 1А, две лучшие команды которого уже в 2018-м смогут сыграть на чемпионате мира в элитном Дивизионе – среди 16 сильнейших сборных планеты, непосредственно оспаривающих титул чемпиона мира.

В декабре украинские хоккеисты провели первый сбор накануне мирового первенства и потерпели два разгромных поражения от команд Польши и Казахстана с одинаковым счетом - 1:5 - на этапе турнира EIHC. Но уже в феврале, на таком же турнире той же серии и в той же Польше, наша команда выглядела куда более солидно – обыграв в овертайме команду из элит-дивизиона ЧМ сборную Италии (4:3) и проиграв только в дополнительное время своим будущим соперникам по ЧМ 1А Польше – 2:3. По сути, единственным провальным матче тогда оказалась игра против очень сильной команды Словении – 2:6.

Домашний чемпионат мира – серьезный шанс и подспорье для того, чтобы попасть в элиту мирового хоккея. И пусть сборная Украины лишь год назад выиграла турнир третьего по значимости дивизиона 1В, болельщику всегда хочется верить в лучшее. Да, специалисты предостерегают, мол, пусть команда наберется опыта в этом дивизионе. И хорошим результатом будет закрепиться в этом турнире – занять 3-4 место.

И все же… Результаты команды на февральском EIHC в Польше вселяют надежду в то, что игроки уже сейчас готовы бороться за место в элите мирового хоккея. А напряженный и непредсказуемый плей-офф УХЛ будет лучшей подготовкой для потенциальных игроков национальной сборной в свете предстоящего Чемпионата мира в Киеве.

Кирилл Стадниченко