Лидер регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" проиграл "Далласу"

В ночь на вторник в Национальной хоккеной лиге были сыграны четыре матча, в центральном из которых "Вашингтон Кэпиталз" неожиданно проиграл "Даллас Старз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:4.

"Вашингтон" проиграл на своем льду впервые с 29-го декабря.

Перед началом встречи "Кэпиталз" выглядели явным фаворитом, однако на деле "Даллас" сумел доказать, что не намерен выключаться из гонки за попадание в плей-офф. "Старз" забросили три безответных шайбы к седьмой минуте второго периода. Никлас Бэкстрем и Ти-Джей Оши сократили отставание до минимума, однако последнее слово осталось за подопечными Линди Раффа, которые усилиями Патрика Шарпа забросили четвертую шайбу уже в пустые ворота. Стоит отметить, что главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после третьей пропущенный шайбы заменил Брэйдена Холтби на Филиппа Грубауэра. Немец сумел отразить все 10 бросков по своим воротам за полтора периода.

Вратарь "Далласа" Кари Лехтонен сделал 42 сэйва и прервал 15-матчевую победную серию "Кэпиталз" на домашней арене. Напомним, что "Вашингтон" не проигрывал дома с 29 декабря. Эта победа позволила "Далласу" приблизиться к зоне плей-офф на расстояние пяти очков. "Вашингтон" продолжает уверенно лидировать в своем дивизионе.

Вашингтон — Даллас 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 01:48 Шор — 11 (Шарп, Джонс) — 0:1, 24:04 Факса — 10 — 0:2, 25:58 Спецца — 11 (Бенн, Сегин) — 0:3, 35:52 Бэкстрем — 21 (Шеттенкирк, Орпик) — 1:3, 52:26 Оши — 25 (Альцнер, Бэкстрем) — 2:3, 58:42 Шарп — 8 (Клингберг) — 2:4

Вратари: Холтби (Грубауэр) — Лехтонен

Оттава — Бостон 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 01:21 Брассар — 12 (Барроус, Метот) — 1:0, 03:25 Пажо — 7 (Фанеф) — 2:0, 18:27 Бержерон — 17 (Крюг) — 2:1, 47:50 Хоффман — 20 (Карлссон, Фанеф — больш) — 3:1, 49:04 Маршан — 30 (Пастрнак, Крюг — больш) — 3:2, 59:10 Барроус — 12 (Стоун, Карлссон) — 4:2

Вратари: Андерсон — Раск

Тампа-Бэй — Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: в овертайме 03:56 Зибанеджад — 9 (Макдонаг) — 0:1

Вратари: Василевский — Раанта

Виннипег — Cан-Хосе 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 09:45 Павелски — 22 (Карлссон, Диллон) — 0:1, 11:27 Моррисси — 4 — 1:1, 47:26 Бодкер — 9 (Кутюр — меньш) — 1:2, 59:34 Павелски — 23 (Власич, Торнтон) — 1:3, 59:53 Шайфли — 28 (Элерс, Лайне — больш) — 2:3

Вратари: Хеллебайк — Делл

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

# КОМАНДА И О

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 65 85

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 65 78

3 [Калгари Флеймз] Калгари 66 76

4 [Анахайм Дакс] Анахайм 65 76

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 65 68

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 65 63

7 [Аризона Койотис] Аризона 65 53

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

# КОМАНДА И О

1 [Миннесота Уайлд] Миннесота 63 90

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 65 89

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 65 73

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 64 69

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 67 66

6 [Даллас Старс] Даллас 66 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 64 37

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

# КОМАНДА И О

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 66 82

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 64 78

3 [Бостон Брюинз] Бостон 66 74

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 64 70

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 65 69

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 64 69

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 66 66

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 63 61

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

# КОМАНДА И О

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 65 95

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 64 88

3 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 64 88

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 66 86

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 64 71

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 64 68

7 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 65 62

8 [Каролина Харрикейнз] Каролина 62 62