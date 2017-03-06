Генменеджеры клубов НХЛ обсудят изменения правила положения вне игры

В понедельник генеральные менеджеры клубов НХЛ соберутся во Флориде на три дня для обсуждения положения дел в лиге, а также возможных изменений в правилах, которые могут ввести со следующего сезона, сообщает официальный сайт лиги.

В частности предполагается, что много внимания будет уделено положению вне игры.

Сейчас офсайд не фиксируется, если один из коньков хоккеиста находится на синей линии, или еще не пересек ее в момент, когда шайба полностью оказалась в зоне атаки (пункт 83.1).

Предлагается изменить формулировку с тем, чтобы положение вне игры не фиксировалось не только когда один из коньков хоккеиста находится непосредственно на синей линии, но и когда он еще не пересек ее по воздуху, если провести вертикальную линию.

Любые изменения в правилах, которые будут рекомендованы генеральными менеджерами, должны быть одобрены комитетом по проведению соревнований НХЛ и советом директоров.