Витер утвержден на посту главного тренера ХК "Донбасс"

Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба "Донбасс", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.

Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.

Читайте такжеТренерский штаб хоккейного "Донбасса" ушел в отставку после поражения от "Кривбасса"Витер стал и.о. главного тренера 6 февраля. Днем ранее команда под руководством Анатолия Степанищева проиграла очередной матч регулярного чемпионата УХЛ и тренер был отправлен в отставку.

Под руководством Витера "Донбасс" выиграл все 4 матча. Команда в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата заняла 2-е место. Дончане набрали одинаковое количество очков с "Кременчуком" - по 99, но уступили сопернику по дополнительным показателям.

В полуфинале плей-офф УХЛ "Донбасс" сыграет с "Кривбассом" из Кривого Рога. Серия начнется 9 марта и продлится до 4 побед одной из команд.