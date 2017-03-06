Витер утвержден на посту главного тренера ХК "Донбасс"
Ранее, на протяжении месяца, специалист исполнял обязанности главного тренера команды.
Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба "Донбасс", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.
Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
Читайте такжеТренерский штаб хоккейного "Донбасса" ушел в отставку после поражения от "Кривбасса"Витер стал и.о. главного тренера 6 февраля. Днем ранее команда под руководством Анатолия Степанищева проиграла очередной матч регулярного чемпионата УХЛ и тренер был отправлен в отставку.
Под руководством Витера "Донбасс" выиграл все 4 матча. Команда в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата заняла 2-е место. Дончане набрали одинаковое количество очков с "Кременчуком" - по 99, но уступили сопернику по дополнительным показателям.
В полуфинале плей-офф УХЛ "Донбасс" сыграет с "Кривбассом" из Кривого Рога. Серия начнется 9 марта и продлится до 4 побед одной из команд.