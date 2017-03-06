"Сент-Луис" прервал серию из пяти поражений в НХЛ

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге были сыграны семь матчей, в центральном из которых "Сент-Луис Блюз" обыграл "Колорадо Эвеланш" и прервал серию из пяти поражений подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Блюзмены" выиграли гостевой матч со счетом 3:0.

"Сент-Луис" вернулся в зону плей-офф, обойдя "Лос-Анджелес". Главным героем встречи стал голкипер Джейк Аллен, отразивший все 27 бросков. Это его третий шатаут в сезоне и 14-й в карьере.

За три минуты до конца третьего периода шайба попала Аллену в горло, так что ему потребовалась помощь. "Я не мог дышать, - рассказал он. - У меня перехватило дыхание. Горло до сих пор сильно болит, даже разговаривать трудно".

Голами за "Блюз" отметились Пол Штясны, Кайл Бродзяк и Патрик Берглунд.

Калгари — Нью-Йорк Айлендерс 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 14:56 Фролик — 14 (Хэмилтон, Бэклунд) — 1:0, 16:28 Броуди — 6 (Чиассон, Стейджан) — 2:0, 17:10 Ферланд — 13 (Монахэн) — 3:0, 19:36 Монахэн — 21 (Гудро, Хэмилтон) — 4:0, 28:30 Таварес — 24 (Бэйли, Мэйфилд) — 4:1, 46:58 Верстиг — 12 (Беннетт, Бартковски) — 5:1, 51:32 Чимера — 16 (Ледди, Принс) — 5:2

Вратари: Эллиотт — Грайсс (Берубе)

Питтсбург — Баффало 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)

Шайбы: 06:19 О’Райлли — 16 (Джионта, Кэйн) — 0:1, 14:53 Джионта — 14 (Моулсон — больш) — 0:2, 18:07 Айхель — 16 (Фолиньо, Райнхарт) — 0:3, 27:45 Шультц — 11 (Кессел, Малкин) — 1:3, 33:42 Малкин — 29 (Шультц, Хорнквист — больш) — 2:3, 56:14 Гинтцель — 8 (Шири, Бонино) — 3:3, 57:04 Шири — 18 (Шультц, Дюмолин) — 4:3

Вратари: Мюррей (Флери) — Нилссон

Нью-Джерси — Коламбус 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 22:45 Дженнер — 13 (Аткинсон, Дубински) — 0:1, 25:35 Бьоркстранд — 3 (Ганье, Савар) — 0:2, 48:56 Ганье — 16 (Бьоркстранд, Хартнелл) — 0:3

Вратари: Шнайдер — Бобровский

Миннесота — Сан-Хосе 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 11:06 Паризе — 15 (Поминвилль, Сутер — больш) — 1:0, 15:24 Стаал — 18 (Дамба) — 2:0, 18:26 Карлссон — 9 (Хэйли, Брон) — 2:1, 58:11 Стаал — 19 (Ханзал) — 3:1

Вратари: Дубник — Джонс

Колорадо — Сент-Луис 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 03:56 Счастны — 17 (Швартц, Пьетранджело — больш) — 0:1, 05:33 Бродзяк — 8 (Ривс) — 0:2, 30:11 Берглунд — 18 (Парейко — больш) — 0:3

Вратари: Смит — Аллен

Анахайм — Ванкувер 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 14:09 Хорват — 20 (Хаттон, Бьега) — 0:1, 06:35 Гранлунд — 17 — 0:2, 46:12 Ивс — 23 (Гетцлаф, Биекса) — 1:2

Вратари: Бернье — Бахман

Аризона — Каролина 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 23:23 Холланд — 3 (Дюклер, Шенн) — 1:0, 24:46 Теравайнен — 12 (Слэвин, Раск) — 1:1, 56:03 Райан — 10 (Скиннер) — 1:2

Вратари: Смит — Лак

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе Шаркс 64 83

2 Эдмонтон Ойлерс 65 78

3 Калгари Флеймз 66 76

4 Анахайм Дакс 65 76

5 Лос-Анджелес Кингз 65 68

6 Ванкувер Кэнакс 65 63

7 Аризона Койотис 65 53

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота Уайлд 63 90

2 Чикаго Блэкхокс 65 89

3 Нэшвилл Предаторс 65 73

4 Сент-Луис Блюз 64 69

5 Виннипег Джетс 66 66

6 Даллас Старс 65 62

7 Колорадо Эвэланш 64 37

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль Канадиенз 66 82

2 Оттава Сенаторс 63 76

3 Бостон Брюинз 65 74

4 Торонто Мейпл Ливс 64 70

5 Флорида Пэнтерс 64 69

6 Тампа Бэй Лайтнинг 64 68

7 Баффало Сэйбрс 66 66

8 Детройт Ред Уингз 63 61

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Кэпиталз 64 95

2 Коламбус Блу Джекетс 64 88

3 Питтсбург Пингвинз 64 88

4 Нью-Йорк Рейнджерс 65 84

5 Нью-Йорк Айлендерс 64 71

6 Филадельфия Флайерс 64 68

7 Нью-Джерси Дэвилз 65 62

8 Каролина Харрикейнз 62 62