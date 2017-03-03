"Вашингтон" одержал 14-ю домашнюю победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиги состоялись десять матчей, в центральном из которых лидер регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси Дэвилз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:0.

"Вашингтон" установил клубный рекорд по количеству домашних побед подряд.

Единственный гол в середине третьего периода забил Якуб Врана, добивший шайбу в ворота в большинстве после броска Евгения Кузнецова. Брэйдену Холтби хватило всего 15 сэйвов, чтобы в восьмой раз в сезоне отыграть на ноль. Впрочем, "Вашингтон" тоже бросил по воротам Кори Шнайдера немного - 19 раз. "Нью-Джерси" проиграл в пятый раз подряд и уже можно констатировать, что выбыл из борьбы за плей-офф. Защитник "Кэпиталз" Кевин Шаттенкирк дебютировал перед домашней публикой, сыграв 21 минуту и нанеся один бросок по воротам.

Вашингтон — Нью-Джерси 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 47:21 Врана — 2 (Кузнецов, Карлсон — больш) — 1:0

Вратари: Холтби — Шнайдер

Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 45:10 Бучневич — 7 (Холден, Нэш) — 0:1, 49:35 Линдберг — 5 (Пампел, Шей) — 0:2, 52:56 Маршан — 29 (Пастрнак, Миллер) — 1:2

Вратари: Раск — Лундквист

Филадельфия — Флорида 2:1 (по буллитам) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 31:34 Экблад — 9 (меньш) — 0:1, 50:38 Филппула — 8 (Шенн, Ворачек) — 1:1

Решающий буллит: Ворачек (третий раунд)

Вратари: Мэйсон — Люонго (Раймер)

Коламбус — Миннесота 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 44:32 Саад — 19 (Фолиньо) — 1:0

Вратари: Бобровский — Дубник

Баффало — Аризона 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Шайбы: 07:54 Пулккинен — 2 (Доми, Дворак) — 0:1, 11:54 Фолиньо — 11 (О’Райлли, Ристолайнен — меньш) — 1:1, 20:56 О’Райлли — 14 (Айхель, Окпосо — больш) — 2:1, 22:05 Ридер — 14 (меньш) — 2:2, 31:08 Айхель — 15 (Райнхарт, Окпосо — больш) — 3:2, 48:20 Голигоски — 3 (Экман-Ларссон, Ридер) — 3:3, 54:24 Кэйн — 23 (О’Райлли, Маккейб) — 4:3, 58:17 Фолиньо — 12 (Айхель, Фрэнсон) — 5:3, 59:56 Райнхарт — 15 — 6:3

Вратари: Ленер — Смит

Монреаль — Нэшвилл 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 18:25 Эллис — 11 (Саббен, Фишер — больш) — 0:1, 50:55 Галлахер — 7 (Гальченюк) — 1:1, 59:51 Байрон — 15 — 2:1

Вратари: Прайс — Ринне

Оттава — Колорадо 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 08:39 Барроус — 10 (Хоффман, Сиси) — 1:0, 35:41 Барроус — 11 (Хоффман) — 2:0, 45:25 Бурк — 10 (Маккиннон, Бэрри) — 2:1

Вратари: Андерсон — Пикар

Даллас — Нью-Йорк Айлендерс 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Шайбы: 09:29 Строум — 12 (Чимера) — 0:1, 19:52 Бенн — 22 (Сегин, Спецца — больш) — 1:1, 27:33 Факса — 9 (Шарп, Патерин) — 2:1, 30:14 Спецца — 10 (Клингберг, Сегин) — 3:1, 34:49 Лэдд — 17 (Строум, Бэйли) — 3:2, 40:25 Ледди — 10 (Ли, Таварес) — 3:3, 47:46 Зайденберг — 5 (де Хаан, Строум) — 3:4, 49:30 Кулемин — 11 (Ледди) — 3:5, 57:09 Бенн — 23 (меньш) — 4:5

Вратари: Ниеми — Грайсс

Лос-Анджелес — Торонто 3:2 (по буллитам) (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 02:04 Бозак — 15 (Марнер, ван Римсдайк) — 0:1, 27:20 Зайцев — 3 (Бойл) — 0:2, 40:27 Копитар — 7 (Даути, Маззин — больш) — 1:2, 41:57 Пирсон — 22 (Мартинес, Тоффоли) — 2:2

Решающий буллит: Копитар (третий раунд)

Вратари: Квик — Андерсен

Сан-Хосе — Ванкувер 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 07:38 Хорват — 19 (Хаттон, Бертчи — больш) — 0:1, 15:45 Бодкер — 8 (Кутюр, Мартин) — 1:1, 29:28 Соренсен — 1 (Хертл, Уорд) — 2:1, 33:49 Кутюр — 21 (Марло, Бернс) — 3:1

Вратари: Делл — Миллер

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе Шаркс 63 игры 83 очка

2 Эдмонтон Ойлерс 64 76

3 Анахайм Дакс 63 74

4 Калгари Флеймз 64 72

5 Лос-Анджелес Кингз 64 68

6 Ванкувер Кэнакс 63 59

7 Аризона Койотис 63 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота Уайлд 62 88

2 Чикаго Блэкхокс 63 85

3 Нэшвилл Предаторс 64 73

4 Сент-Луис Блюз 62 67

5 Виннипег Джетс 64 62

6 Даллас Старс 64 60

7 Колорадо Эвэланш 62 37

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль Канадиенз 65 80

2 Оттава Сенаторс 62 74

3 Бостон Брюинз 64 72

4 Торонто Мейпл Лифс 63 70

5 Флорида Пэнтерс 63 69

6 Тампа Бэй Лайтнинг 62 66

7 Баффало Сэйбрс 64 65

8 Детройт Ред Уингз 61 60

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Кэпиталз 63 93

2 Коламбус Блу Джекетс 62 86

3 Нью-Йорк Рейнджерс 64 84

4 Питтсбург Пингвинз 62 84

5 Нью-Йорк Айлендерс 62 70

6 Филадельфия Флайерс 63 67

7 Нью-Джерси Дэвилз 63 62

8 Каролина Харрикейнз 60 60