"Чикаго" выиграл в пятый раз подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча, в одном из которых "Чикаго" выиграл в пятый раз подряд в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.

"Блэкхокс" обыграли "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:1.

Победа была одержана благодаря трем голам Патрика Кейна, который оформил второй хет-трик за три матча. В последний раз игроку "Блэкхокс" подобное удавалось в декабре 1991 года, когда это сделал Брайан Нунан. Первостепенными передачами на первые два гола Кейна отметился новичок Ник Шмальц, а победный гол в конце второго периода при счете 1:1 забил Рихард Паник. Шайба Паника, который на замахе убрал Евгения Малкина и отправил шайбу в верхний угол, обязательна к просмотру.

Второй матч подряд место в воротах "Чикаго" занял Скотт Дарлинг, подменивший болеющего Кори Кроуфорда. На счету Дарлинга 36 сэйвов.

Единственный гол "Питтсбурга", который проиграл во второй раз подряд, забил Скотт Уилсон. У голкипера Марка-Андре Флери 25 сэйвов.

Чикаго Блэкхоукс – Питтсбург Пингвинз - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

1:0 — Кейн (Шмальц) — 28:49 1:1 — Уилсон (Хэйнси) — 37:00 2:1 — Паник (Кит) — 39:36 3:1 — Кейн (Шмальц, Панарин) — 56:52 4:1 — Кейн — 59:19 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг — КаролинаХаррикейнз — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

1:0 — Хедман (Кучеров, Палат) — 07:58 (5x4) 1:1 — Хэнифин (Линдхольм, Ахо) — 11:51 1:2 — Райан (Хэнифин, Раск) — 14:54 (5x4) 2:2 — Джонсон (Дотчин, Палат) — 50:51 3:2 — Кучеров (Джонсон, Гэррисон) — 55:18 3:3 — Макклемент (Слэвин, Линдхольм) — 57:23 (4x5) 4:3 — Хедман (Кучеров, Джонсон) — 60:46 (3x3)

Восточная конференция

1. Вашингтон – 91 очко / 62 матча

2. Коламбус – 84/61

3. Питтсбург – 84/62

4. Рейнджерс – 82/63

5. Монреаль – 78/64

6. Оттава – 72/61

7. Бостон – 72/63

8. Торонто – 69/62

9. Айлендерс – 68/61

10. Флорида – 68/62

11. Тампа-Бэй – 66/62

12. Филадельфия – 65/62

13. Баффало – 63/63

14. Нью-Джерси – 62/62

15. Каролина – 60/60

16. Детройт – 60/61

Западная конференция

1. Миннесота – 88 очков/61 матч

2. Чикаго – 85/63

3. Сан-Хосе – 81/62

4. Эдмонтон – 76/64

5. Анахайм – 74/63

6. Нэшвилл – 73/63

7. Калгари – 72/64

8. Сент-Луис – 67/62

9. Лос-Анджелес – 66/63

10. Виннипег – 62/64

11. Даллас – 60/63

12. Ванкувер – 59/62

13. Аризона – 51/62

14. Колорадо – 37/61