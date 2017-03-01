УХЛ: "Кривбасс" во второй раз с одинаковым счетом обыгрывает "Белый Барс", "Донбасс" громит "Витязь"

В Дружковке и Кривом Роге завершились очередные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Кривбасс" во второй раз подряд с одинаковым счетом обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви (4:2), а донецкий "Донбасс" разгромил харьковский "Витязь", сообщает официальный сайт турнира.

Матч в Дружковке завершился со счетом 12:0

28 февраля

«Кривбасс» - «Белый Барс» - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Савченко (Ворона, Александров), 11:32, 2:0 – Попов (Савченко, Куцевич), 27:26, 2:1 – Даниленко (Разумов, Печерских-больш), 30:06, 2:2 - Ромащенко (Бондаренко-больш), 44:32, 3:2 - Савченко, 52:49, 4:2 - Савченко (Попов, Секирко), 57:41.

1 марта

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Белый Барс" (Белая Церковь) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Слюсарь (Алексюк - больш.), 17:00. 2:0 – Михеёнок (Алексюк, Декало - больш.), 32:47. 2:1 – Бондаренко (Ромащенко), 39:53. 3:1 – Ворона, 43:40. 4:1 – Рубан (Куцевич, Пидгурский), 44:03. 4:2 – Бондаренко (Ромащенко - больш.), 59:59.

"Донбасс" (Донецк) - "Витязь" (Харьков) - 12:0 (3:0, 2:0, 7:0)

Шайбы: 1:0 – Чердак (Захаров, Сырей - больш.), 11:01. 2:0 – Лялька (Буценко - больш), 16:09. 3:0 – Захаров (Чердак, Кочетков - больш.), 16:37. 4:0 – Буценко (Лялька, Никифоров - больш.), 29:40. 5:0 – Никифоров (Благой, Петрухно), 44:19. 6:0 – Нименко (Бондарев, Григорьев), 42:24. 7:0 – Лялька (Бабинец), 43:26. 8:0 – Рамазанов (Бондарев), 45:03. 9:0 -– Лялька (Бабинец, Буценко), 46:16. 10:0 – Лялька (Бабинец, Буценко), 53:04. 11:0 – Алексюк (Бабинец, Буценко - больш.), 56:13. 12:0 – Буценко (Яковлевс, Лялька), 59:17.