"Сент-Луис" проиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей, в одном из которых "Сент-Луис" уступил "Эдмонтону" со счетом 1:2 и продлил свою серю поражений, сообщает официальный сайт лиги.

"Сент-Луис" проиграл в пятый раз подряд - это самая длительная серия неудач "Блюз" в сезоне. Команда Майка Йео занимает место второй "уайлд-кард" и всего на одно очко опережает "Лос-Анджелес". "Блюз" открыли счет в первом периоде за счет гол Пола Штясны в большинстве, но уже через 44 секунды Милан Лучич сравнял счет. Победный гол на первой минуте второго периода забил Марк Летестю.

"Эдмонтон" завершил шестиматчевое гостевое турне с тремя победами и тремя поражениями.

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид сделал одну передачу. С 72 очками он лидирует в споре бомбардиров, на пять очков опережая Сидни Кросби.

Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 05:08 Шей — 3 (Кленденинг, Миллер) — 1:0, 27:28 Йоханссон — 20 (Орлов, Кузнецов) — 1:1, 36:26 Коннолли — 13 (Нисканен, Эллер) — 1:2, 41:15 Йоханссон — 21 (Кузнецов, Нисканен) — 1:3, 57:57 Бэкстрем — 19 (Йоханссон, Карлсон — больш) — 1:4

Вратари: Лундквист — Холтби

Баффало — Нэшвилл 4:5 (в овертайме) (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 15:52 Джионта — 13 (Богосян, Айхель) — 1:0, 17:26 Окпосо — 19 (Маккейб, Моулсон) — 2:0, 18:49 Фишер — 16 (Уотсон, Ирвин) — 2:1, 22:09 Уилсон — 11 (Джохансен, Йоси — больш) — 2:2, 25:35 Кэйн — 22 (Джионта, Фрэнсон) — 3:2, 40:56 Маккейб — 2 (Окпосо, О’Райлли) — 4:2, 51:16 Джохансен — 10 (Форсберг, Ирвин) — 4:3, 57:37 Форсберг — 25 (Арвидссон) — 4:4, в овертайме 02:45 Форсберг — 26 (Йоси) — 4:5

Вратари: Ленер — Ринне

Филадельфия — Колорадо 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 04:04 Симмондс — 26 (Макдональд — меньш) — 1:0, 08:07 Симмондс — 27 (Гостисбихир, Жиру — больш) — 2:0, 10:35 Ворачек — 17 (Шенн, Жиру — больш) — 3:0, 27:16 Уил — 1 (Гудас, Штрайт) — 4:0

Вратари: Мэйсон — Смит

Бостон — Аризона 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: 03:06 Колин Миллер — 5 (Пастрнак, Крейчи) — 1:0, 23:27 Холланд — 2 (Перлини, Врбата — больш) — 1:1, 27:07 Нэш — 4 (Бержерон — меньш) — 2:1, 38:05 Бэкес — 13 (Маршан, Бержерон) — 3:1, 39:49 Маршан — 28 — 4:1

Вратари: Раск — Смит (Доминге)

Флорида — Каролина 3:2 (по буллитам) (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 12:35 Ягр — 12 (Хьюбердо, Барков — больш) — 1:0, 16:37 Трочек — 22 (Смит, Петрович) — 2:0, 29:46 Стемпняк — 11 (Теравайнен, Слэвин) — 2:1, 45:48 Ахо — 18 (Раск, Линдхольм) — 2:2

Решающий буллит: Хьюбердо (третий раунд)

Вратари: Люонго — Уорд

Монреаль — Коламбус 1:0 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: в овертайме 03:53 Гальченюк — 15 (Вебер, Пасиоретти — больш) — 1:0

Вратари: Прайс — Бобровский

Сент-Луис — Эдмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 11:07 Счастны — 16 (Пьетранджело, Швартц — больш) — 1:0, 11:51 Лучич — 14 (Эберле, Ньюджент-Хопкинс) — 1:1, 20:41 Летесту — 13 (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс — больш) — 1:2

Вратари: Аллен — Талбо

Виннипег — Миннесота 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)

Шайбы: 01:02 Лайне — 31 (Шайфли, Перро) — 1:0, 03:)2 Гранлунд — 21 (Койву) — 1:1, 14:19 Граовац — 7 (Грандунд, Ханзал) — 1:2, 18:42 Хоула — 13 (Грандунд, Стюарт — больш) — 1:3, 28:03 Сканделла — 3 (Ханзал) — 1:4, 29:32 Лоури — 11 (Стаффорд, Элерс) — 2:4, 33:19 Уайт — 9 (Стюарт) — 2:5, 37:37 Перро — 7 (Уилер, Бафальен) — 3:5, 49:35 Армиа — 7 (Шайфли — меньш) — 4:5, 51:17 Шайфли — 26 (Перро, Лайне) — 5:5, 57:50 Зукер — 20 (Хоула, Сканделла) — 5:6

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон) — Кэмпер (Дубник)

Даллас — Питтсбург 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 10:04 Малкин — 26 (Хорнквист, Хагелин) — 0:1, 30:40 Гинтцель — 7 (Коул, Кунитц) — 0:2, 43:40 Ритчи — 11 (Клингберг, Руссель) — 1:2, 49:41 Спецца — 9 (Бенн, Хэмьюс) — 2:2, 50:36 Руссель — 12 (Клингберг) — 3:2

Вратари: Ниеми — Мюррей

Калгари — Лос-Анджелес 2:1 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 08:42 Пирсон — 21 (Копитар, Картер — больш) — 0:1, 29:44 Ферланд — 12 (Джиордано) — 1:1, в овертайме 01:47 Броуди — 5 (Бэклунд) — 2:1

Вратари: Эллиотт — Бишоп

Ванкувер — Детройт 2:3 (в овертайме) (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 04:36 Нильсен — 12 (Атанасиу, Келлет) — 0:1, 11:41 Нильсен — 13 (Зеттерберг — больш) — 0:2, 21:55 Гранлунд — 16 (Д.Седин, Х.Седин) — 1:2, 57:14 Буше — 2 — 2:2, в овертайме 02:31 Абделькадер — 5 (Зеттерберг, Кронвалл — больш) — 2:3

Вратари: Миллер — Мразек

Сан-Хосе — Торонто 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 26:41 Мэттьюз — 31 (Лейво, Нюландер — больш) — 0:1, 32:17 Диллон — 2 (Лабанк, Павелски) — 1:1, 58:36 Хертл — 8 Марло, Бернс) — 2:1, 59:37 Павелски — 21 (Торнтон, Кутюр) — 3:1

Вратари: Джонс — Андерсен

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе Шаркс 62 игры 81 очко

2 Эдмонтон Ойлерс 64 76

3 Анахайм Дакс 63 74

4 Калгари Флеймз 64 72

5 Лос-Анджелес Кингз 63 66

6 Ванкувер Кэнакс 62 59

7 Аризона Койотис 62 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота Уайлд 61 88

2 Чикаго Блэкхокс 62 83

3 Нэшвилл Предаторс 63 73

4 Сент-Луис Блюз 62 67

5 Виннипег Джетс 64 62

6 Даллас Старс 63 60

7 Колорадо Эвэланш 61 37

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль Канадиенз 64 78

2 Бостон Брюинз 63 72

3 Оттава Сенаторс 61 72

4 Торонто Мейпл Ливс 62 69

5 Флорида Пэнтерс 62 68

6 Тампа Бэй Лайтнинг 61 64

7 Баффало Сэйбрс 63 63

8 Детройт Ред Уингз 61 60

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Кэпиталз 62 91

2 Коламбус Блу Джекетс 61 84

3 Питтсбург Пингвинз 61 84

4 Нью-Йорк Рейнджерс 63 82

5 Нью-Йорк Айлендерс 61 68

6 Филадельфия Флайерс 62 65

7 Нью-Джерси Дэвилз 62 62

8 Каролина Харрикейнз 59 59