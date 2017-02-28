"Тампа" выиграла третий матч из четырех и приблизилась к зоне плей-офф НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге были сыграны три матча, в центральном из которых "Тампа Бей Лайтнинг" обыграла "Оттаву Сенаторз", одержав третью победу в последних четырех играх и приблизившись к зоне плей-офф Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:1.

Никита Кучеров стал главным героем "Тампы" понедельника. Кучеров оформил второй в карьере хет-трик, причем он получился, как говорят в НХЛ, "чистым". Нападающий забросил три шайбы подряд во втором периоде, причем все они были проведены в большинстве в практически идентичной манере. Все три раза Кучерову ассистировал Джонатан Друэн.

Тампа-Бэй — Оттава 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Шайбы: 06:26 Туррис — 22 (Карлссон, Хоффман — больш) — 0:1, 21:39 Поинт — 9 — 1:1, 25:37 Кучеров — 24 (Хедман, Дрюэн — больш) — 2:1, 30:26 Кучеров — 25 (Дрюэн, Джонсон — больш) — 3:1, 39:46 Кучеров — 26 (Хедман, Дрюэн — больш) — 4:1, 50:57 Кобурн — 3 (Кучеров, Джонсон) — 5:1

Вратари: Василевский — Кондон

Нью-Джерси — Монреаль 3:4 (в овертайме) (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

Шайбы: 19:41 Палмьери — 19 (Зейджак) — 1:0, 42:38 Мур — 6 (Бландизи, Северсон) — 2:0, 42:49 Радулов — 15 (Емелин, Питри) — 2:1, 47:54 Зейджак — 13 (Вуд, Палмьери — больш) — 3:1, 48:37 Пасиоретти — 30 (Булье, Радулов) — 3:2, 59:07 Пасиоретти — 31 (Вебер, Радулов) — 3:3, в овертайме 02:54 Гальченюк — 14 (Вебер, Радулов — больш) — 3:4

Вратари: Шнайдер — Монтойя

Миннесота — Лос-Анджелес 5:4 (в овертайме) (1:2, 2:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 08:15 Шор — 5 (Габорик, Маззин) — 0:1, 13:00 Нидеррайтер — 20 (Спаржеон, Уайт) — 1:1, 15:01 Пирсон — 20 — 1:2, 24:34 Шрейдер — 4 (Стюарт) — 2:2, 31:30 Маззин — 8 (Дауд, Кинг) — 2:3, 33:05 Уайт — 8 (Стаал) — 3:3, 41:57 Габорик — 7 (Шор, Льюис) — 3:4, 47:04 Зукер — 19 (Граовац, Шрейдер) — 4:4, в овертайме 00:12 Гранлунд — 20 (Спаржеон, Койву) — 5:4

Вратари: Дубник — Квик

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе Шаркс 61 игра 79 очков

2 Анахайм Дакс 63 74

3 Эдмонтон Ойлерс 63 74

4 Калгари Флеймз 63 70

5 Лос-Анджелес Кингз 62 65

6 Ванкувер Кэнакс 61 58

7 Аризона Койотис 61 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота Уайлд 60 86

2 Чикаго Блэкхокс 62 83

3 Нэшвилл Предаторс 62 71

4 Сент-Луис Блюз 61 67

5 Виннипег Джетс 63 62

6 Даллас Старс 62 58

7 Колорадо Эвэланш 60 37

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль Канадиенз 63 76

2 Оттава Сенаторс 61 72

3 Бостон Брюинз 62 70

4 Торонто Мейпл Ливс 61 69

5 Флорида Пэнтерс 61 66

6 Тампа Бэй Лайтнинг 61 64

7 Баффало Сэйбрс 62 62

8 Детройт Ред Уингз 60 58

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Кэпиталз 61 89

2 Питтсбург Пингвинз 60 84

3 Коламбус Блу Джекетс 60 83

4 Нью-Йорк Рейнджерс 62 82

5 Нью-Йорк Айлендерс 61 68

6 Филадельфия Флайерс 61 63

7 Нью-Джерси Дэвилз 62 62

8 Каролина Харрикейнз 58 58