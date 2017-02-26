Харьковский "Витязь" отказался от матча против "Кременчука"

Харьковский "Витязь" отказался от матча Украиснкой хоккейной лиги против ХК "Кременчук", который должен был состояться в воскресенье, 26 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с заболеваниям у 7 игроков команды, а так же главного тренера матч сыгран не будет, отмечается в сообщении.

В частности, с температурой под 40 градусов слегли два вратаря команды Александр Томашук, Тимур Даас, защитники Роман Кривда, Богдан Поддубный и нападающие Егор Посевин, Дмитрий Ханин и Александр Миколенко.

Из-за плотного графика команд и скорого завершения 1-го этапа Украинской Хоккейной Лиги было решено не просить о переносе.

"Хоккейный клуб Витязь приносит свои извинения хоккейному клубу Кременчук и болельщикам", - указано в сообщении пресс-службы.