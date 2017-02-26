"Питтсбург" переиграл "Филадельфию" в матче под открытым небом в НХЛ

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись 8 матчей, в центральном из которых "Питтсбург" в заключительном матче сезона под открытым небом переиграл "Филадельфию", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 4:2.

Игра проходила на арене Heinz Field на глазах 67 318 зрителей.

Победу "Пингвинз" принесли голы Сидни Кросби, Ника Бонино, Чада Раведела и Мэтта Каллена, а также 36 сэйвов Мэтта Мюррея. "Флайерз" проиграли четвертый матч из пяти последних, на пять очков отстав от зоны плей-офф.

Лос-Анджелес — Анахайм 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Шайбы: 16:53 Кольяно — 14 (Кеслер, Силфверберг) — 0:1, 43:37 Тоффоли — 11 (Пирсон, Даути) — 1:1, 47:48 Тоффоли — 12 (Картер, Пирсон) — 2:1, 48:05 Браун — 10 (Гравел, Копитар) — 3:1, 58:53 Картер — 30 (Копитар, Пирсон) — 4:1

Вратари: Квик — Бернье

Броски: 33 (6+13+14) — 33 (12+7+14)

Нэшвилл — Вашингтон 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайбы: 01:12 Уилсон — 6 (Бигл, Винник) — 0:1, 21:56 Йоси — 10 (Форсберг, Джохансен) — 1:1, 28:54 Форсберг — 23 (Арвидссон, Эллис) — 2:1, 31:57 Фишер — 15 (Эллис, Саббен — больш) — 3:1, 52:07 Йоси — 11 (Джохансен — больш) — 4:1, 57:03 Кузнецов — 15 (Карлсон, Уильямс) — 4:2, 59:08 Арвидссон — 20 (Форсберг, Джохансен) — 5:2

Вратари: Сарос — Грубауэр

Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 05:19 Джонсон — 3 (Савар, Ханникайнен) — 1:0, 12:21 Дженнер — 12 (Аткинсон, Дубински) — 2:0, 18:17 Фолиньо — 21 (Веннберг, Саад) — 3:0, 24:31 Андерсон — 12 (Дженнер, Карлссон) — 4:0, 37:44 Андерсон — 13 — 5:0, 46:06 Фолиньо — 22 (Савар, Веннберг) — 6:0, 53:30 Савар — 3 (Ганье, Саад) — 7:0

Вратари: Корписало — Грайсс (Берубе)

Нью-Джерси — Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (в овертайме) (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 06:40 Крайдер — 23 (Джирарди, Зуккарелло) — 0:1, 17:32 Линдберг — 4 (Фаст, Холден) — 0:2, 38:28 Энрике — 16 (Беннетт, Паренто) — 1:2, 40:27 Палмьери — 17 (Зейджак, Холл) — 2:2, 41:14 Палмьери — 18 (Грин, Зейджак — больш) — 3:2, 55:35 Кленденинг — 2 (Крайдер, Зибанеджад) — 3:3, в овертайме 01:16 Зибанеджад — 8 (Шей) — 3:4

Вратари: Шнайдер — Раанта

Торонто — Монреаль 2:3 (в овертайме) (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 10:54 Мэттьюз — 29 (Гардинер, ван Римсдайк) — 1:0, 27:29 Пасиоретти — 29 (Гальченюк, Шоу — больш) — 1:1, 36:21 Гальченюк — 13 (Нестеров, Булье) — 1:2, 41:19 Мэттьюз — 30 (Хайман, Нюландер) — 2:2, в овертайме 01:06 Шоу — 9 (Плеканец, Марков) — 2:3

Вратари: Андерсен — Прайс

Питтсбург — Филадельфия 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 11:18 Кросби — 34 (Гинтцель, Уилсон) — 1:0, 26:44 Бонино — 9 (Гинтцель, Дюмолин — больш) — 2:0, 31:14 Ворачек — 16 (Макдональд) — 2:1, 41:50 Каллен — 10 (Фер, Кюнакл) — 3:1, 46:48 Гостисбихир — 5 (Жиру, Шенн — больш) — 3:2, 54:06 Руведель — 2 (Малкин) — 4:2

Вратари: Мюррей — Нойвирт

Колорадо — Баффало 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 02:06 Ландеског — 12 (Барберио, Маккиннон) — 1:0, 12:42 Григоренко — 7 (Ньето, Джонсон) — 2:0, 14:24 Бэрри — 5 (Рантанен, Ньето) — 3:0, 17:11 Райнхарт — 14 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 3:1, 29:54 Фолиньо — 10 (Бэйли, Гиргенсонс) — 3:2, 36:07 Комо — 8 (Маккиннон, Ландеског) — 4:2, 37:40 Родригес — 1 (Эннис, Моулсон) — 4:3, 59:20 Ландеског — 13 (Комо) — 5:3

Вратари: Смит — Ленер

Ванкувер — Сан-Хосе 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 23:31 Хертл — 7 (Тирни, Уорд) — 0:1, 32:02 Д.Седин — 13 (Х.Седин) — 1:1, 39:04 Марло — 22 (Шлемко, Тирни) — 1:2, 51:31 Бодкер — 7 — 1:3, 54:20 Кутюр — 20 (Бернс, Павелски — больш) — 1:4

Вратари: Миллер — Джонс