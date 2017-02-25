"Донбасс" обыграл "Белый Барс" в гостевом матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу донецкой команды.

В Белой Церкви завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" проиграл донецкому "Донбассу", сообщает официальный сайт соревнований. Матч завершился со счетом 2:6. Таким образом, "Донбасс" набрал 93 очка (38 игр) и за счет одного "лишнего" матча вышел на 1-е место в турнирной таблице, опережая на 3 балла "Кременчук" - 90 (37). "Белый Барс" - "Донбасс" - 2:6 (1:0, 1:3, 0:3) Шайбы: 1:0 Бондаренко (Ядловский, Лесников), 15:08, 1:1 Захаров (Григорьев), 23:02, 1:2 Лялька (Бабинец, Буценко), 24:11, 1:3 Чердак (Кочетков, Захаров), 37:05, 2:3 Даниленко (Разумов), 39:19, 2:4 Лялька (Буценко, Бабинец), 43:36, 2:5 Буценко (Лялька, Бабинец), 42:38, 2:6 Р.Благой (Автаев, Яковлевс), 55:25.

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