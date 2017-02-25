"Вашингтон" продлил домашнюю серию до 13 побед подряд в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых "Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" и продлил домашнюю победную серию до 13 матчей, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:1.

"Вашингтон" вырвал победу в упорном поединке за счет гола Джастина Уильямса в третьем периоде. "Кэпиталз" выиграли дома в 13-й раз подряд, повторив лучший результат в клубной истории. Брэйден Холтби сделал 30 сэйвов и одержал 31-ю победу в сезоне. Счет в матче открыл Том Уилсон, а большой вклад в его гол внес Дмитрий Орлов, удачно поборовшийся с соперником у борта. Единственную шайбу "Ойлерз" забросил Леон Драйзайтль.

Вашингтон — Эдмонтон 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 12:22 Уилсон — 5 (Орлов, Чорни) — 1:0, 20:35 Драйзайтль — 23 (Секера, Макдэвид) — 1:1, 45:48 Уильямс — 19 (Бигл, Альцнер) — 2:1

Вратари: Холтби — Талбо

Каролина — Оттава 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 01:19 Стаал — 12 (Ди Джузеппе, Макгинн) — 1:0, 35:16 Линдхольм — 6 (Ди Джузеппе, Стаал) — 2:0, 39:18 Сталберг — 9 (Ахо, Раск) — 3:0

Вратари: Лак — Андерсон

Флорида — Калгари 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Шайбы: 04:54 Бьегстад — 5 (Йокинен, Смит — больш) — 1:0, 08:57 Беннетт — 1 (Стоун, Брауэр) — 1:1, 10:16 Бэклунд — 19 (Ткачак, Фролик) — 1:2, 13:51 Энгелланд — 3 (Фролик, Ткачак) — 1:3, 17:20 Барков — 16 (Хьюбердо, Смит) — 2:3, 26:19 Брауэр — 10 (Стейджан, Боума) — 2:4

Вратари: Люонго — Джонсон

Даллас — Аризона 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 07:06 Врбата — 14 (Доми, Голигоски) — 0:1, 14:21 Шор — 10 (Гудлер, Линделл) — 1:1, 33:59 Ханзал — 16 (Врбата, Мерфи) — 1:2, 38:58 Клингберг — 9 (Спецца, Шор — больш) — 2:2, 43:03 Джейми Бенн — 21 (Джорди Бенн, Линделл) — 3:2, 49:22 Корпикоски — 8 (Факса, Олексяк) — 4:2, 55:58 Икин — 3 (Джейми Бенн, Ритчи) — 5:2

Вратари: Лехтонен — Доминге