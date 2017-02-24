"Монреаль" проиграл в 1000-м матче тренерской карьеры Клода Жюльена в НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей в центральном из которых "Айлендерс" выиграли в третий раз подряд, изрядно испортив настроение Клоду Жюльену. Мало того, что тренер проиграл второй матч из трех во главе "Монреаля", так еще и потерпел поражение в своей 1000-й игре в тренерской карьере, сообщает официальный сайт лиги.

Главный виновником этого стал вратарь "Нью-Йорка" Томас Грайсс, отразивший все 24 броска по воротам. Энтони Бовилье и Андерс Ли забросили по шайбе в первых двух периодах, а точку в игре поставил поразивший пустые ворота Джон Таварес.

"Сегодня нам удалось проделать чертовски хорошую работу, - сказал тренер "Айлендерс" Дуг Уэйт. - Мы отлично сыграли в средней зоне, хорошо отбирали шайбу и не дали сопернику ничего создать".

"Канадиенс" проиграли восьмой матч из 10 последних - такой же показатель за этот отрезок только у "Колорадо".

Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Рейнджерс — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Браун (Бозак, Гардинер) — 10:56 1:1 — Миллер (Хейз, Пирри) — 50:50 1:2 — Зибанеджад — 65:00 (ПБ)

Лос-Анджелес Кингз — Бостон Брюинз — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

0:1 — Маршан — 03:16 1:1 — Грэвел (Кемпе, Мартинес) — 18:12 (5x4) 1:2 — Пастрняк (Спунер, Бержерон) — 24:43 (5x4) 1:3 — Мур (Маршан, Маккуэйд) — 58:58 (en) 1:4 — Крейчи (Круг) — 59:52

Нэшвилл Предаторз — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

1:0 — Арвидссон (Смит, Йози) — 11:31 1:1 — Игинла (Митчелл) — 17:52 1:2 — Виркиох (Игинла, Мартинсен) — 22:34 2:2 — Форсберг (Йози, Джохансен) — 25:26 3:2 — Форсберг (Джохансен) — 30:59 4:2 — Форсберг — 59:23

Чикаго Блэкхоукс — Аризона Койотс — 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)

1:0 – Шмальц (Тэйвз, Паник) – 00:37 1:1 – Чикран (Бурмистров, Доми) – 07:36 2:1 – Хартман (Мариан Госса) – 10:28 3:1 – Кейн (Хартман, Керо) – 16:41 3:2 – Уайт (Бурмистров, Голигоски) – 17:42 3:3 – Врбата (Ганзал, Ридер) – 18:39 4:3 – Розсивал (Шмальц, Тэйвз) – 22:56 5:3 – Кейн (Сибрук) – 32:41 6:3 – Кейн (Панарин, Анисимов) – 49:49

Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Айлендерс — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Бовилье (Нельсон, Ледди) – 05:28 0:2 – Ли (Бейли, Таварес) – 25:58 0:3 – Таварес (Бейли, Нельсон) – 59:01

Тампа-Бэй Лайтнинг — Калгари Флэймз — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

1:0 – Наместников (Коберн, Пойнт) – 06:17 1:1 – Джиордано (Баклунд, Хэмилтон) – 25:04 1:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 26:25 1:3 – Хэмилтон (Баклунд, Фролик) – 57:02 (5x4) 2:3 – Кучеров (Хедман, Фильппула) – 58:47

Восточная конференция

1. Вашингтон – 85 очков / 59 матчей

2. Питтсбург – 82/59

3. Рейнджерс – 80/60

4. Коламбус – 79/58

5. Монреаль – 72/61

6. Оттава – 70/58

7. Айлендерс – 68/60

8. Торонто – 68/60

9. Бостон – 68/61

10. Флорида – 66/59

11. Филадельфия – 63/60

12. Баффало – 62/60

13. Тампа-Бэй – 62/60

14. Нью-Джерси – 60/60

15. Детройт – 58/60

16. Каролина – 56/56

Западная конференция

1. Миннесота – 84 очка/59 матчей

2. Чикаго – 81/61

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Эдмонтон – 74/61

5. Анахайм – 74/62

6. Сент-Луис – 67/60

7. Нэшвилл – 67/60

8. Калгари – 66/61

9. Лос-Анджелес – 62/60

10. Виннипег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 49/59

14. Колорадо – 35/59