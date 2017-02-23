Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" прервал серию из двух поражений

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиги сосотоялись три матча в центральном из которых лидер сводной турнирной таблицы лиги "Вашинтгон" избежал третьего поражения подряд, обыграв "Филадельфию" со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 4:1.

Победу "Кэпиталз" принес дубль Евгения Кузнецова и 33 сэйва Брэйдена Холтби, который выиграл в 30-й раз в сезоне. В первом периоде российский форвард забил классным кистевым броском в ближний верхний угол, а во втором после его передачи шайба залетела в ворота рикошетом от клюшки защитника "Флайерз" Радко Гудаса.

"Если у меня есть возможность для броска, я всегда брошу. Если увижу открытого партнера, то всегда сделаю передачу, - сказал Кузнецов. - На льду все происходит довольно быстро. Я всегда стараюсь играть на партнеров".

Единственный гол "Флайерз" забил Брэйден Шенн. "Филадельфия" забила менее двух голов в шестом из последних девяти поединков. Хотя сначала показалось, что встреча началась для хозяев здорово - уже через 23 секунды после стартового вбрасывания забил Якуб Ворачек. Однако "Кэпиталз" взяли "челлендж" и судьи отменили взятие ворот из-за блокировки голкипера. А на четвертой минуте второго периода при счете 2:0 в пользу "Вашингтона" Иван Проворов вскинул руки, но видеоповтор показал, что российский защитник угодил в перекладину.

Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 06:33 0:2 – Кузнецов (Карлсон, Уильямс) – 16:28 (5x4) 1:2 – Шенн (Мэннинг) – 26:54 1:3 – Кузнецов (Уильямс, Чорни) – 37:59 1:4 – Оши (Овечкин, Бекстрем) – 54:43

Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

0:1 – Клефбом – 05:18 1:1 – Барков (Йокинен, Экблад) – 20:21 (5x4) 1:2 – Кассиан (Гриба, Летестю) – 30:26 2:2 – Севьюр (Йокинен, Яндл) – 35:53 2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Лучич) – 38:59 3:3 – Маршессо (Яндл) – 39:56 (5x4) 3:4 – Рассел (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:02

Анахайм Дакс – Бостон Брюинз – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

0:1 – Карло (Бэкес)- 9:02 1:1 – Каше (Гецлаф, Ричи) – 22:03 1:2 – Хара (Ватрано, Бэкес)- 26:55 2:2 – Ракелль (Перри) – 27:42 3:2 – Мэнсон (Каше, Ричи) – 33:12 3:3 – Ватрано (Миллер, Крейчи) – 51:35 4:3 – Ракелль (Биекса, Перри) – 57:26 5:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 59:11

Восточная конференция

1. Вашингтон – 85 очков / 59 матчей

2. Питтсбург – 82/59

3. Коламбус – 79/58

4. Рейнджерс – 78/59

5. Монреаль – 72/60

6. Оттава – 70/58

7. Торонто – 67/59

8. Айлендерс – 66/59

9. Флорида – 66/59

10. Бостон – 66/60

11. Филадельфия – 63/60

12. Тампа-Бэй – 62/59

13. Баффало – 62/60

14. Нью-Джерси – 60/60

15. Детройт – 58/60

16. Каролина – 56/56

Западная конференция

1. Миннесота – 84 очка/59 матчей

2. Чикаго – 79/60

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Эдмонтон – 74/61

5. Анахайм – 74/62

6. Сент-Луис – 67/60

7. Нэшвилл – 65/59

8. Калгари – 64/60

9. Лос-Анджелес – 62/59

10. Виннипег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 49/58

14. Колорадо – 35/58