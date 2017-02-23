Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" прервал серию из двух поражений
"Капиталисты" уверенно выиграли у "Филадельфии Флайерз".
В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиги сосотоялись три матча в центральном из которых лидер сводной турнирной таблицы лиги "Вашинтгон" избежал третьего поражения подряд, обыграв "Филадельфию" со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 4:1.
Победу "Кэпиталз" принес дубль Евгения Кузнецова и 33 сэйва Брэйдена Холтби, который выиграл в 30-й раз в сезоне. В первом периоде российский форвард забил классным кистевым броском в ближний верхний угол, а во втором после его передачи шайба залетела в ворота рикошетом от клюшки защитника "Флайерз" Радко Гудаса.
"Если у меня есть возможность для броска, я всегда брошу. Если увижу открытого партнера, то всегда сделаю передачу, - сказал Кузнецов. - На льду все происходит довольно быстро. Я всегда стараюсь играть на партнеров".
Единственный гол "Флайерз" забил Брэйден Шенн. "Филадельфия" забила менее двух голов в шестом из последних девяти поединков. Хотя сначала показалось, что встреча началась для хозяев здорово - уже через 23 секунды после стартового вбрасывания забил Якуб Ворачек. Однако "Кэпиталз" взяли "челлендж" и судьи отменили взятие ворот из-за блокировки голкипера. А на четвертой минуте второго периода при счете 2:0 в пользу "Вашингтона" Иван Проворов вскинул руки, но видеоповтор показал, что российский защитник угодил в перекладину.
Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 06:33 0:2 – Кузнецов (Карлсон, Уильямс) – 16:28 (5x4) 1:2 – Шенн (Мэннинг) – 26:54 1:3 – Кузнецов (Уильямс, Чорни) – 37:59 1:4 – Оши (Овечкин, Бекстрем) – 54:43
Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
0:1 – Клефбом – 05:18 1:1 – Барков (Йокинен, Экблад) – 20:21 (5x4) 1:2 – Кассиан (Гриба, Летестю) – 30:26 2:2 – Севьюр (Йокинен, Яндл) – 35:53 2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Лучич) – 38:59 3:3 – Маршессо (Яндл) – 39:56 (5x4) 3:4 – Рассел (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:02
Анахайм Дакс – Бостон Брюинз – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
0:1 – Карло (Бэкес)- 9:02 1:1 – Каше (Гецлаф, Ричи) – 22:03 1:2 – Хара (Ватрано, Бэкес)- 26:55 2:2 – Ракелль (Перри) – 27:42 3:2 – Мэнсон (Каше, Ричи) – 33:12 3:3 – Ватрано (Миллер, Крейчи) – 51:35 4:3 – Ракелль (Биекса, Перри) – 57:26 5:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 59:11
Восточная конференция
1. Вашингтон – 85 очков / 59 матчей
2. Питтсбург – 82/59
3. Коламбус – 79/58
4. Рейнджерс – 78/59
5. Монреаль – 72/60
6. Оттава – 70/58
7. Торонто – 67/59
8. Айлендерс – 66/59
9. Флорида – 66/59
10. Бостон – 66/60
11. Филадельфия – 63/60
12. Тампа-Бэй – 62/59
13. Баффало – 62/60
14. Нью-Джерси – 60/60
15. Детройт – 58/60
16. Каролина – 56/56
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/59 матчей
2. Чикаго – 79/60
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Эдмонтон – 74/61
5. Анахайм – 74/62
6. Сент-Луис – 67/60
7. Нэшвилл – 65/59
8. Калгари – 64/60
9. Лос-Анджелес – 62/59
10. Виннипег – 62/63
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 49/58
14. Колорадо – 35/58