"Чикаго" выиграл у "Миннесоты" в важном матче в борьбе за лидерство в конференции НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей, в центральном из которых потрясающая игра Джонатана Тэйвза позволила "Чикаго" одержать важную гостевую победу над соперником по борьбе за первое место в Западной конференции, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан "Блэкхокс" оформил хет-трик и сделал две передачи, чем помог своей команде выиграть седьмой гостевой матч подряд. "Чикаго" выиграл седьмой из восьми последних матчей и на расстояние пяти очков приблизился к "Уайлд".

Для тренера "Чикаго" Джоэла Кенневилля победа стала 400-й на посту тренера "Блэкхокс". "Миннесота", проигравшая всего в шестой раз за последнюю 21 игру, ушла на пятидневный перерыв.

Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

1:0 – Рантанен – 20:32 1:1 – Тоффоли (Даути, Кемпе) – 23:18 1:2 – Льюис (Пирсон) – 29:32

Нэшвилл Предаторз — Калгари Флэймз — 5:6 ОТ (1:3, 4:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Ферланд (Годро, Джиордано) — 00:46 1:1 — Суббэн (Уотсон, Экхольм) — 09:20 1:2 — Баклунд (Ткачук, Хэмилтон) — 11:00 1:3 — Ферланд (Годро, Монахан) — 17:24 1:4 — Хэмилтон (Годро, Монахан) — 25:12 2:4 — Форсберг (Уилсон, Арвидссон) — 30:50 3:4 — Уилсон (Эллис, Суббэн) — 31:47 4:4 — Форсберг (Йози, Нил) — 36:07 (4x4) 5:4 — Форсберг (Джохансен) — 39:27 5:5 — Баклунд (Ткачук, Стоун) — 50:50 5:6 — Джиордано (Монахан, Годро) — 60:43 (3x3)

Миннесота Уайлд — Чикаго Блэкхоукс — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

0:1 — Тэйвз (Кэмпбелл, ван Римсдайк) — 20:58 1:1 — Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) — 24:20 (5x4) 1:2 — Паник (Тэйвз) — 25:01 1:3 — Шмальц (Тэйвз) — 40:33 2:3 — Паризе (Сканделла, Поминвилль) — 46:41 2:4 — Тэйвз (Шмальц, Паник) — 48:23 3:4 — Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) — 53:09 (5x4) 3:5 — Тэйвз (Шмальц) — 58:58

Торонто Мэйпл Лифс — Виннипег Джетс — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

1:0 — Комаров (Лейво, Зайцев) — 01:02 1:1 — Лайне (Шайфли, Перро) — 04:24 1:2 — Литтл (Лоури, Бафлин) — 10:33 (5x4) 2:2 — Кадри (Лейво, Райлли) — 35:52 2:3 — Элерс (Моррисси, Уилер) — 37:24 3:3 — Комаров (Нюландер, Мэттьюс) — 39:28 (5x4) 3:4 — Лайне (Шайфли, Перро) — 39:57 4:4 — Нюландер (Мэттьюс, Гардинер) — 43:30 (5x4) 5:4 — Гардинер (Мэттьюс) — 62:29 (3x3)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Эдмонтон Ойлерз — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 — Палат (Кучеров) — 04:26 2:0 — Палат (Джонсон, Кучеров) — 20:16 2:1 — Пакаринен (Клефбом, Ларссон) — 30:17 3:1 — Кучеров (Строльман, Джонсон) — 40:49 4:1 — Наместников (Кучеров) — 59:59

Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Айлендерс — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Бейли — 15:00 1:1 — Зеттерберг (Ванек, Нильсен) — 19:59 (5x4) 1:2 — де Хаан (Нельсон, Куин) — 30:46 (5x4) 1:3 — Таварес (Бейли) — 43:42

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Шоу (Уэбер, Емелин) — 03:55 1:1 — Линдберг (Фаст, Шей) — 10:03 1:2 — Уэбер (Марков, Пачьоретти) — 21:42 (5x4) 2:2 — Нэш (Макдона, Веси) — 29:26 2:3 — Байрон – 65:00 ( ПБ)

Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Уилсон (Хёрнквист, Каллен) — 02:15 1:1 — Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе) — 08:00 (5x4) 1:2 — Кросби (Кессел, Летанг) — 36:21 (5x3) 1:3 — Малкин (Хагелин) — 49:41

Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 — Туррис (Дзингел, Пажо) — 20:59 0:2 — Карлссон (Фанёф, Брассар) — 44:11 (5x4) 1:2 — Зейджак (Бландизи, Палмьери) — 46:37 (5x4)

Восточная конференция

1. Вашингтон – 85 очков / 58 матчей

2. Питтсбург – 82/59

3. Коламбус – 79/58

4. Рейнджерс – 78/59

5. Монреаль – 72/60

6. Оттава – 70/58

7. Торонто – 67/59

8. Флорида – 66/58

9. Бостон – 66/59

10. Айлендерс – 66/59

11. Филадельфия – 63/59

12. Тампа-Бэй – 62/59

13. Баффало – 62/60

14. Нью-Джерси – 60/60

15. Детройт – 58/60

16. Каролина – 56/56

Западная конференция

1. Миннесота – 84 очка/59 матчей

2. Чикаго – 79/60

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Эдмонтон – 72/60

5. Анахайм – 72/61

6. Сент-Луис – 67/60

7. Нэшвилл – 65/59

8. Калгари – 66/60

9. Лос-Анджелес – 62/59

10. Виннипег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 49/58

14. Колорадо – 35/58