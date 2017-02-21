"Дженералз" проиграл "Кривбассу" в матче УХЛ

В Броварах (Киевская область) на льду арены "Терминал" завершился матч Украинской хоккейной лиги, в котором столичный "Дженералз" принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и уступил, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:5.

Шесть шайб были заброшены во втором периоде игры.

УХЛ. 38 тур.

«Дженералз» - «Кривбасс» - 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Черненко (Янишевский, Татаренко-больш.), 20:57, 1:1 - Михеёнок (Куцевич, Коваленко), 22:26, 1:2 - Савченко (Попов, Рябенко), 23:08, 1:3 -Ворона (Александров, Савченко), 24:01, 2:3 - Янишевский (Черненко, Сирченко), 25:34, 2:4 - Савченко (Рябенко, Афанасьев-больш.), 33:08, 2:5 - Михеёнок (Слюсарь, Алексюк) (гол в пустые ворота), 59:26.