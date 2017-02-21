Экс-наставник молодежной сборной Латвии вошел в тренерский штаб ХК Донбасс

В тренерский штаб ХК "Донбасс" вошел 54-летний специалист из Латвии Андрейс Матицинс, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Он стал одним из ассистентов исполняющего обязанности главного тренера Сергея Витера.

Читайте также"Донбасс" обыграл "Кременчук"в матче лидеров чемпионата УХЛАндрейс Матицинс с 2007 по 2010 годы был главным тренером молодежной сборной Латвии. C 2012 по 2015 работал в МХЛ и КХЛ в качестве ассистента главных тренеров в череповецких "Алмазе" (МХЛ) и "Северстали" (КХЛ), а также в владивостокском "Адмирале" (КХЛ).

В бытность игроком Матицинс выступал на позиции защитника. В чемпионате СССР он провел 10 сезонов в составе рижского "Динамо". Также Андрейс поиграл в различных лигах чемпионатов Швеции и Финляндии, а закончил карьеру после сезона-2005/06 в чемпионате Латвии.

Ранее в тренерский штаб и. о. главного тренера "Донбасса" Сергея Витера вошли Игорь Чибирев (ассистент) и Евгений Бруль (тренер вратарей).